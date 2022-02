Alerta de medalha: Niklas Edin leva a Suécia a primeiro ouro Olímpico no curling masculino em Beijing 2022

Uma verdadeira aula de curling encerrou o torneio masculino em Beijing 2022 neste sábado, 19 de fevereiro, no Centro Aquático Nacional, o "Cubo de Gelo". Após muitos anos de espera, a Suécia conquistou sua primeira medalha de ouro entre os homens ao derrotar a Grã Bretanha por 5-4 no end extra.

Um dos maiores skips da história, pentacampeão mundial, Niklas Edin finalmente se torna campeão Olímpico, após a prata em PyeongChang 2018 e o bronze em Sochi 2014. O sueco teve o seu melhor exigido pelo skip britânico Bruce Mouat, grande revelação do último ciclo Olímpico.

Ao lado de Edin no pódio estão Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa e Christopher Sundgren. Eriksson conquistou sua segunda medalha em Pequim, já que foi bronze nas duplas mistas.

Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie e Hammy McMillan são responsáveis pela primeira medalha da Grã Bretanha em Beijing 2022. A segunda está garantida no curling feminino, na qual a equipe enfrenta o Japão neste domingo, 20 de fevereiro, às 9:05 (22:05 do dia 19 em Brasília). Também é o terceiro pódio do país no curling masculino.

O Canadá, do skip Brad Gushue, ficou com a medalha de bronze ao derrotar os EUA, campeões de PyeongChang 2018 com John Shuster.

Partida de alto nível

Mesma final do Mundial de 2021, vencido pela Suécia, a partida teve um grande duelo de estratégia e habilidade entre Edin e Mouat.

A prioridade das duas equipes foi evitar que a outra abrisse muita vantagem. No quinto end, vencendo por 3-2, a Suécia decidiu causar um end em branco (sem pontos) para manter o martelo. No entanto, no sétimo end, Mouat conseguiu roubar um ponto e empatou a partida.

No décimo e decisivo end, Edin tirou um coelho da cartola ao remover uma pedra britânica que parecia devidamente guardada. Porém, Mouat tinha o martelo e acertou o draw para forçar o end extra.

Com o direito de lançar a última pedra no end extra, a equipe sueca manteve uma porcentagem altíssima de precisão, com os quatro jogadores acima de 85%. Mouat tentou um milagre em seu último lançamento, um takeout triplo, mas errou e não conseguiu evitar a vitória sueca.