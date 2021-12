Filmes e séries de esportes de inverno para o fim de ano

Em muitas partes do planeta, a temporada de fim de ano está chegando, cheia de boa comida, presentes e reuniões familiares. Para te colocar no clima, aqui vão 10 filmes de esportes de inverno e documentários do Olympic Channel que combinam o espírito natalino com o Olímpico.

Filmes

Jamaica Abaixo de Zero

Um clássico de esportes de inverno, "Jamaica Abaixo de Zero" é sobre acreditar nos seus sonhos contra todos os prognósticos. Inspirado na história verdadeira do icônico time de 4-man do bobsled da Jamaica, que competiu nos Jogos Olímpicos de Calgary 1988, este filme de 1993 foi inicialmente pensado para ser um drama, mas depois se tornou uma comédia explorando as desventuras dos atletas jamaicanos, que aprenderam o esporte apenas meses antes da maior competição do planeta.

Milagre no Gelo

Obrigatório para fãs de hóquei no gelo, o filme de 2004 conta a história verdadeira do Milagre no Gelo, quando a equipe masculina dos EUA chocou a União Soviética durante a rodada final dos Jogos Olímpicos de Inverno, eventualmente ganhando a segunda medalha de ouro do país no esporte em Lake Placid 1980. Com Kurt Russel como o Coach Brooks, o filme é celebrado por ter jogadores verdadeiros de hóquei no elenco, fazendo as cenas no rinque serem extremamente realistas.

Castelos de Gelo

Indicado ao Oscar de Melhor Canção Original em 1979, este filme de patinação artística não é baseado em uma história verídica, mas conseguiu falar aos corações do público ao redor do mundo. Ele conta a história de Lexie, uma patinadora promissora que sofre uma lesão cerebral em uma queda e perde a visão. Seu antigo namorado, Nick, a convence a retornar ao gelo e a continuar buscando seus sonhos. Nem precisa dizer que é uma ótima pedida para um momento natalino romântico.

'Eddie, a Águia' cercado por jornalistas em Calgary 1988

Voando Alto

Outra incrível história de Cinderela dos Jogos de Inverno, o carismático Michael Edwards inspirou este filme biográfico de 2016. Inicialmente um gesseiro no Reino Unido, ele se tornou o primeiro britânico a competir no salto de esqui Olímpico desde 1928 em Calgary 1988.

Com seus óculos de lentes grossas e grandes sacadas, como "Gostaria de dizer que voei como uma água, mas provavelmente estava mais próximo de um avestruz", Eddie the Eagle (Eddie Águia) se tornou um dos atletas de inverno mais populares, apesar de ter terminado em último nos dois eventos em que competiu.

Eddie Edwards (centro), junto aos atores Hugh Jackman (esquerda) e Taron Egerton (direita) na estreia do filme em Londres em 2016. Foto: 2016 Getty Images

Filmes e séries do Olympic Channel

The Nagano Tapes

A medalha de ouro histórica do time masculino da República Tcheca no hóquei no gelo em Nagano 1998 é recontada neste documentário, que inclui momentos exclusivos da campanha e entrevistas com jogadores tchecos.

Cirque Blanc

Se você prefere esqui alpino, guarde um tempo para ver a minissérie Cirque Blanc. Os episódios seguem a jornada da equipe Olímpica francesa - incluindo Tessa Worley, Tiffany Gauthier e Romane Miradoli - no início desta temporada.

We Are One

Este documentário conta a história de um time que teve o apoio de todo o mundo: o revolucionário Time Unificado da Coreia que competiu no hóquei no gelo feminino em PyeongChang 2018. Um momento verdadeiramente Olímpico.

Halfpipe Hype

Os fãs de snowboard não podem perder esta série, que segue alguns dos maiores atletas do esporte, como Ayumu Hirano, Chase Josey, Maddie Mastro, Leilani Ettel, Dylan Marineau e mais - analisando os elementos que fazem o snowboard ser são intrigante e único.

On Edge

Uma série de patinação artística para ver durante o fim do ano? Sim, por favor! Veja alguns dos maiores atletas e pares de cinco países - como os franceses Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron - enquanto eles treinam na Ice Academy de Montreal, no Canadá.

Winter Tracks

Se você prefere histórias inspiradoras, esta série é a escolha perfeita para você. Seis atletas de todos os cantos do mundo mostram que nada é impossível. Os dois primeiros episódios contam com o sobrevivente de câncer William Flaherty, de Porto Rico, e a jogadora finlandesa de hóquei Jenni Hiirikoski, que trabalhava em uma fazenda.