Curling Olímpico: Canadá sobrevive mais um dia em Beijing 2022

Desde que o curling integrou oficialmente o programa dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Calgary 1988, o Canadá venceu sempre uma medalha.

Sintomas preocupantes foram detectados em PyeongChang 2018, quando as mulheres caíram no round-robin e os homens perderam o jogo pelo bronze. De certa maneira, o ouro em duplas mistas acabou salvando a honra da nação.

O que faz do Canadá uma potência do curling? Três ouros consecutivos entre 2006-2014 (além de duas pratas em 1998 e 2002) para os homens, títulos em 1998 e 2014 (além de prata em 2010 e bronze em 2002 e 2006) para as mulheres!

Em Beijing 2022 o cenário tem sido um pouco mais animador, mesmo que em duplas mistas tenham caído na prova ainda no round-robin. Resta lutar no evento feminino, onde Jennifer Jones iniciou a segunda-feira no vermelho (1-3), reagindo com dois triunfos hoje, e também no masculino, onde o quarteto de Brad Gushue apresentava um 3-2 perigoso, mas já respira melhor após mais um triunfo.

Pressão sobre o Canadá

Foi com pressão sobre o Canadá que as mulheres abriram a pista no Centro Nacional Aquático, na segunda-feira. Só a vitória valia contra o ROC e Jones esteve nos 78 por cento de eficácia, muito melhor do que a skip Alina Kovaleva (53 por cento). Vitória canadense por 10-5 e um descanso merecido antes da partida decisiva contra a Grã-Bretanha.

Pela frente a equipe da skip Eve Muirhead (bronze em Sochi 2014), que vinha de dois triunfos consecutivos (contra Dinamarca e EUA). Muirhead faz parte de uma autêntica dinastia do esporte, não só pela medalha ganha, mas porque o curling faz parte do ADN dos Muirhead - para saber mais sobre os escoceses veja o vídeo abaixo partilhado.

Torneio entrou na fase de “mata-mata”

Para Jennifer Jones o torneio entrou na fase de “mata-mata”, não que significasse já uma eliminação, mas porque o Canadá perdeu no round-robin contra a campeã Olímpica (Suécia) e a bicampeã mundial (Suíça) – uma nova derrota contra uma rival direta era dizer praticamente adeus.

A campeã Olímpica de Torino 2006 não tremeu e o Canadá bateu claramente a Grã-Bretanha por 7-3 com a skip Jones a apresentar 87 por cento de eficácia, sendo a jogadora mais certeira do quarteto. As duas seleções ficam com um registo de 3-3 na tabela, mas o Canadá ganha vantagem no confronto direto.

A tabela é liderada pela Suíça, que perdeu com as campeãs Olímpicas, deixando a Suécia, os EUA e o Japão com 4-2 no segundo posto. Confira aqui a classificação.

Resultados da Sessão 8 do round robin feminino

JPN 5-10 KOR

GBR 3-7 CAN

DEN 10-5 ROC

SUI 5-6 SWE

Mark Nichols e Brad Gushue apontam ao ouro em Beijing 2022 Foto: Lintao Zhang/Getty Images

Semifinais estão totalmente em aberto

Quanto ao torneio masculino, a pressão sobre o Canadá é menor. O "Team Gushue" venceu a única partida disputada hoje (7-3 à Itália) e leva duas vitórias consecutivas após ganhar 10-5 aos campeões Olímpicos, os Estados Unidos do skip John Shuster, na sessão anterior.

Com quatro rodadas ainda por disputar no round robin – embora os canadenses tenham apenas mais três jogos já que cada país faz nove em todo o torneio – Gushue e companhia têm um registo de 4-2 e encontros contra República Popular da China, ROC e Grã-Bretanha.

As semifinais estão em aberto e apenas a Suécia do skip Niklas Edin já está classificada para as semifinais só com vitórias nos Jogos Olímpicos de Inverno (6-0).

A Suécia já tem um bronze em duplas mistas conquistado por Almida de Val e Oskar Eriksson, que está jogando como terceiro lançador no "Team Edin". Confira aqui a classificação.

Resultados da Sessão 8 do round robin masculino