Alerta de medalha: Itália toma o curling de surpresa e leva o ouro invicta nas duplas mistas

Sede dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno e potência em esportes como esqui alpino e esqui cross-country, a Itália tem um novo esporte de inverno para chamar de seu. Os italianos Stefania Constantini e Amos Mosaner se tornaram campeões de duplas mistas do curling em Beijing 2022 nesta terça-feira, 8 de fevereiro, no Centro Aquático Nacional.

Grandes revelações do torneio, os italianos derrotaram os noruegueses Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten por 8-5 na decisão e terminaram o torneio invictos, sacramentando a primeira medalha Olímpica do país na modalidade.

A campanha da Itália foi uma das mais inesperadas e espetaculares da história do curling nos Jogos Olímpicos. Com um quinto lugar no Mundial de 2021 como melhor resultado anterior, a dupla não era cotada para disputar o pódio, especialmente diante de times experientes e vencedores como Canadá, Suécia, Suíça e Grã Bretanha.

Constantini tem 22 anos e Mosaner, 26, abaixo da média dos principais jogadores do esporte. A dupla norueguesa, por exemplo, tem 36 (Skaslien) e 31 (Nedregotten).

A Noruega começou a partida na frente, conquistando dois pontos no primeiro end, mas os italianos reagiram logo em seguida. Com aparente boa vantagem no terceiro, os noruegueses acabaram marcando só um ponto graças a um belo lançamento de Constantini. A vantagem italiana aumentou para 6-2 e então Constantini e Mosaner administraram o placar, sem abrir oportunidades de reação para os adversários.

Skaslien e Nedregotten, que são casados, melhoraram uma posição no pódio em relação a PyeongChang 2018, onde ficaram com o bronze.

Já o bronze de Beijing 2022 foi definido mais cedo, com a Suécia de Almida de Val e Oskar Eriksson derrotando a Grã Bretanha de Jennifer Dodds e Bruce Mouat por 9-3. Donos de sete medalhas no curling entre masculino e feminino, os suecos enfim subiram ao pódio Olímpico nas duplas mistas.

O curling continua em Beijing 2022 nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, com o início do torneio masculino. Confira os jogos às 20:05 locais (9:05 de Brasília):