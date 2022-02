Alerta de medalha: Grã Bretanha conquista primeiro ouro em Beijing 2022 no curling feminino

A Grã Bretanha sairá de Beijing 2022 com uma medalha de ouro, conquistada pela equipe feminina de curling, que derrotou por 10-3 o Japão neste domingo, 20 de fevereiro, no Centro Aquático Nacional.

O time liderado por Eve Muirhead, ao lado de Vicky Wright, Jennifer Dodds e Hailey Duff, coloca o país de volta ao topo do pódio após 20 anos. O último título havia sido em Salt Lake City, com Rhona Martin de skip.

No masculino, a Grã Bretanha conquistou a medalha de prata com o skip Bruce Mouat. Já nas duplas mistas, Dodds e Mouat terminaram na quarta colocação.

Os homens britânicos do curling tinham mais favoritismo que as mulheres antes de Beijing 2022, já que foram vice-campeões mundiais, enquanto o time feminino não conquistou a vaga Olímpica no Mundial. Muirhead e suas companheiras tiveram que disputar o Pré-Olímpico em dezembro, uma espécie de repescagem, para se garantirem em Pequim.

Com o resultado, Muirhead teve sua revanche contra a skip japonesa Fujisawa Satsuki, que a derrotou na disputa pelo bronze em PyeongChang 2018.

A equipe japonesa, formada por Fujisawa, Yoshida Chinami, Suzuki Yumi e Yoshida Yurika, melhora em uma posição sua colocação nos últimos Jogos de Inverno.

A partida já começou favorável para as britânicas, que conquistaram dois pontos no primeiro end. No entanto, o ouro foi decidido no sétimo end, em que um erro de Fujisawa permitiu que Muirhead marcasse quatro pontos e abrisse 8-2 de vantagem. Com mais dois pontos no nono end, as japonesas concederam a vitória antes do décimo.

A medalha de bronze ficou com a Suécia de Anna Hasselborg, que havia sido campeã em PyeongChang 2018.

