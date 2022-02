Alerta de medalha: Suécia vence bronze no curling feminino em Beijing 2022

O torneio feminino de curling já tem a medalha de bronze atribuída e quem a reclamou no penúltimo dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 foi a Suécia.

Na véspera da final – que será jogada entre Grã-Bretanha e Japão este domingo, às 22:05 de Brasília – o terceiro posto foi definido entre as duas nações que dominaram o round robin: a Suíça liderou a primeira fase com registo de 8-1, seguida pela Suécia com 7-2.

Quis o destino que se encontrassem não na disputa pelo ouro, mas para disputarem o último lugar do pódio. As suecas estiveram por cima até ao sétimo end. Dominando o placar por 6-2, a skip Anna Hasselborg cometeu um erro que podia ter permitido à Suíça empatar o jogo, mas a skip Silvana Tirinzoni não aproveitou e somou apenas dois pontos (reduzindo para 6-4).

A chance perdida pela Suíça passou fatura e acordou a Suécia, que retomou o controlo da partida fechando com um triunfo por 9-7. É uma edição brilhante dos Jogos de Inverno para a Suécia no curling: Hasselborg liderou as campeãs de PyeongChang 2018 ao bronze, Oskar Eriksson fez o mesmo em duplas mistas ao lado de Almida de Val e o grande momento foi a vitória de Niklas Edin e companhia no evento masculino. O primeiro ouro para o Team Edin que já tinha bronze e prata no histórica.

A Suíça é a prova da imprevisibilidade do curling: oito vitórias e uma derrota no round robin, derrota na semifinal para o Japão – a quem ganhou 11 vezes no atual ciclo Olímpico – e nova derrota no jogo pelo bronze quando podia ter forçado o end extra.

Foram também uns Jogos marcados pela confirmação de uma tendência: o Canadá já não é a todo-poderosa seleção que um dia dominou o curling. Brad Gushue liderou o combinado canadense ao bronze nos homens, mas tanto em duplas mistas como nas mulheres o Canadá caiu no round robin. Nem Jennifer Jones, campeã em Sochi 2014, evitou o pior cenário.