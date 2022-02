Patinador Kwak Yoongy dança 'Dynamite' do BTS no pódio em Beijing 2022 e recebe mensagem do cantor RM

Kwak Yoongy viralizou na quarta-feira (16 de fevereiro) depois de dançar durante uma cerimônia de vitória em Beijing 2022.

O patinador da República da Coreia da patinação de velocidade em pista curta subiu primeiro no pódio antes da equipe masculina de revezamento 5000m receber sua medalha de prata, deu um passo para a esquerda e passou as mãos pelo cabelo rosa antes de recriar parte da coreografia das estrelas do K-pop BTS para sua música 'Dynamite'.

Todas as mídias sociais na República da Coreia ficaram agitadas, especialmente porque chamou a atenção de um membro do grupo, do RM, que postou uma mensagem dizendo "Yoon Gy, eu vi o seu 'Dynamite' maneiro".

1/4 Kwak Yoongy starts his 'Dynamite' dance on the podium 2/4 Kwak Yoongy continues his 'Dynamite' dance on the podium 3/4 Kwak Yoongy dances on the podium during the men's 5000m relay victory ceremony 4/4 Kwak Yoongy kicks to complete his 'Dynamite' dance during the men's short track 5000m relay victory ceremony A dança 'Dynamite' de Kwak Yoongy durante a cerimônia de vitória do revezamento 5000m

Kwak agradece RM

Kwak - que diz que seus hobbies são a moda e dança - ficou surpreso com a resposta de RM e explicou que fez isso para agradecer à estrela pop por seu apoio durante os Jogos Olímpicos de Inverno.

De acordo com o koreaboo.com, Kwak disse: "Sou fã do BTS, e senti que queria retribuir ao RM da maneira que pudesse, pelo apoio que recebi quando estava passando por um momento difícil durante os estágios iniciais da Olimpíada".

Kwak Yoongy após as semifinais do revezamento 5000m masculino em Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

Kwak surpreendido por RM

Kwak ganhou sua segunda medalha Olímpica 12 anos depois de também conquistar a prata no revezamento 5000m masculino em Vancouver 2010.

O heptacampeão mundial ficou em quarto no revezamento e nos 500m individuais em seus jogos em casa há quatro anos em PyeongChang.

Ele ficou chocado com a resposta de RM nas mídias sociais e se filmou caindo em choque enquanto mostrava os stories do Instagram de RM na sua câmera.

Kwak disse: "Sério? Sério? Esperem pessoal, deixem-me verificar. É insano. Qual é o nome de usuário do Instagram de RM? Isso é loucura. É loucura."

"Mas gente, o que eu achei uma pena foi que eu estava usando a calça de treino apertada e a dança acabou com um chute baixo. Se eu estivesse com uma calça mais street style..."