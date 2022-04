Copa do Mundo de Mountain Bike: temporada do cross-country começa neste fim de semana, em Petrópolis

Depois da estreia da competição de downhill no último fim de semana, em Lourdes (FRA), a Copa do Mundo de Mountain Bike continua com o primeiro evento de cross-country da temporada. Um novo percurso aguarda pelos competidores em Petrópolis, interior do estado do Rio de Janeiro, enquanto que a Copa do Mundo acontece pela primeira vez na cidade.

Desde a programação até as estrelas para acompanhar, o Olympics.com traz para você um guia do evento.

Onde a Copa do Mundo de Mountain Bike vai acontecer?

O Circuito Henrique Avancini é o nome do percurso de cross-country de mountain bike (sigla XCO em inglês para Cross (X)-Country Olympics), localizado em Petrópolis, na serra fluminense, a menos de 100km da cidade do Rio de Janeiro.

Petrópolis é terra natal de Henrique Avancini, referência da modalidade no Brasil. É conhecida como a "Cidade Imperial", onde a corte brasileira manteve um palácio durante o período monárquico, no reinado de Pedro II. É daí que vem o nome do município: Petrópolis (Petro + pólis = cidade de Pedro). O evento acaba por ser um marco na reconstrução da cidade, atingida pelos maiores índices de chuva da história entre os meses de fevereiro e março, que deixou centenas de mortos e desaparecidos.

O percurso tem 4,5km de distância e é tecnicamente desafiador, com os competidores tendo que se adaptar rapidamente aos desafios únicos que as paisagens sul-americanas oferecem.

Aliás, é a primeira vez que a Copa do Mundo é realizada na América do Sul desde 2006.

Quem são as estrelas para acompanhar?

Entre as mulheres, a francesa Loana Lecomte, de 22 anos, venceu quatro provas no ano passado, nomeadamente em Albstadt, Nove Mesto na Morave, Leogang e Les Gats. Apesar da pouca idade, Lecomte é a atual campeã geral da Copa do Mundo de Cross-country, tendo ficado em segundo lugar em 2020.

Contra Lecomte estará a sueca Jenny Rissveds, campeã Olímpica de 2016, que terminou a temporada passada com duas vitórias e um terceiro lugar, Tem também a britânica Evie Richards, campeã do mundo de 2021, que também faturou duas provas na temporada passada e certamente será forte candidata ao título neste ano.

O suíço Mathias Flueckiger é favorito entre os homens. O medalhista de prata de Tóquio 2020 chegou em primeiro na classificação geral da Copa do Mundo no ano passado, após vitórias em Leogang e Les Gets. O campeão Olímpico Tom Pidcock não participará do evento, uma vez que vai dar prioridade à corrida de estrada nesta temporada. Entretanto, Flueckiger vai ter uma concorrência feroz do francês Victor Koretzky, que venceu as provas de cross-country de Albstadt e Lenzerheide no ano passado.

Não se pode deixar de fora o herói local, o brasileiro Henrique Avancini, que vai em busca da realização de um sonho ao competir em solo brasileiro e onde deu as primeiras pedaladas. O vencedor do Campeonato Mundial Maratona Mountain Bike 2018 descreveu o retorno das competições da modalidade para a América do Sul como um marco, e também teve um papel fundamental na criação do percurso em que os ciclistas vão competir.

"Construí este percurso do zero com o meu pai", ele compartilhou com o site RedBull.com sobre o Circuito Henrique Avancini, antes de acrescentar: "Sim, há uma vantagem de conhecer a região, o clime e o tipo do terreno. Isso faz a diferença. Eu estarei provavelmente mais tranquilo por conhecer o circuito."

Quando acontece o evento?

A Copa do Mundo acontece de 8 a 10 de abril, começando com as provas XCC (sigla em inglês para Percurso Curto de Cross-country Cross (X)-country Short Track). A tão esperada prova XCO acontece no domingo dia 10 de abril, com as disputas do feminino e do masculino.

Sexta-feira 8 de abril

Copa do Mundo UCI MTB Petrópolis XCC - 17:20 (hora de Brasília)

Domingo 10 de abril

Copa do Mundo UCI MTB Petrópolis XCO Feminino - 12:00 (horário de Brasília)

Copa do Mundo UCI MTB Petrópolis XCO Masculino - 15:15 (horário de Brasília)