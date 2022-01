Como é o revezamento misto por equipes do luge?

O revezamento misto por equipes do luge é um de nove eventos mistos que estarão em Beijing 2022, com o Comitê Olímpico Internacional continuando a trabalhar para melhorar a igualdade de gênero nos Jogos.

O evento foi introduzido no programa Olímpico em 2014, quando a equipe alemã de Natalie Geisenberger, Felix Loch, Tobias Arlt e Tobias Wendl conquistou o ouro em Sochi. A Alemanha venceu novamente em PyeongChang 2018 e será favorita para repetir a vitória em Pequim.

O evento será o último do luge em Beijing 2022 e está programado para começar em 10 de fevereiro de 2022. Saiba tudo sobre o evento aqui.

Formato do revezamento misto do luge em Beijing 2022

O evento fez sua estreia em Sochi 2014, mas está nos Mundiais desde 1989.

São três corridas que compõem a prova: simples feminino, simples masculino e duplas (masculinas).

O revezamento começa com o simples feminino. Quando a atleta chega ao fim da pista, ela bate com a mão em um dispositivo que abre o portão de largada para o simples masculino, que começa sua corrida e bate no dispositivo no final para dar a largada ao sled de duplas, que completa o revezamento.

Assim que a atleta começa sua corrida, o relógio é disparado e só termina quando a dupla toca o dispositivo. O vencedor do evento é a equipe com o tempo mais baixo geral.

A ordem de descida dos países é determinada pelo ranking de cada um em ordem reversa. Uma equipe foi CON (Comitê Olímpico Nacional) pode entrar no revezamento misto - com um homem, uma mulher e uma dupla que estão inscritos nas outras provas do luge.

Quando e onde seguir o revezamento misto por equipes do luge em Beijing 2022?

Os eventos do luge, assim como os outros eventos de sliding (bobsled e skeleton), serão disputados no Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing. A pista tem 1.615 metros, com gradiente máximo de 18% e 16 curvas com uma especial de 360 graus.

A competição do luge acontecerá de 5 a 10 de fevereiro de 2022, com o revezamento misto em 10 de fevereiro.

Quais são as novidades, segundo um atleta Olímpico

O revezamento misto por equipes do luge é uma oportunidade única para atletas conquistarem uma medalha Olímpica. Para o tricampeão mundial Roman Repilov (ROC) ter mais eventos e tentar chegar à paridade de gênero é uma boa maneira de aumentar a visibilidade do esporte.

"Até onde eu saiba, há planos de ter [um número igual entre homens e mulheres no luge] nos Jogos Olímpicos. Acho que estamos indo na direção certa.

"Temos o revezamento misto e talvez haja um novo evento no futuro, duplas femininas [testado pela primeira vez nos Jogos da Juventude Lausanne 2020]. Acho que é bom para o nosso esporte, porque ele é bem subestimado na mídia. Eventos mistos podem trazer essa exposição, então sou totalmente a favor."

Repilov sonha em quebrar mais barreiras: "Talvez um dia a gente tenha duplas mistas, o que é improvável, claro, vamos ver. Poderia ter duplas com famílias nos Jogos Olímpicos e Mundiais".

Quais atletas são favoritos no revezamento misto por equipes do luge?

A Alemanha é maior força do luge dos Jogos Olímpicos. Em Sochi 2014, na estreia Olímpica do evento misto, o quarteto alemão de Natalie Geisenberger, Felix Loch e a dupla Tobias Arlt e Tobias Wendl ganhou o ouro com quase um segundo de vantagem para a Rússia (prata) e a Letônia (bronze).

Quatro anos depois, em PyeongChang 2018, os alemães (com Johannes Ludwig substituindo Felix Loch) foram campeões novamente. A Alemanha tem 17 títulos mundiais no revezamento desde 1989, com 13 vitórias seguidas entre 1999 e 2019.

No entanto, no Mundial de 2021, o time da Áustria (com Madeleine Egle, David Gleirscher e Thomas Steu/Lorenz Koller) tomou o ouro da Alemanha; é importante notar que os austríacos também venceram o primeiro evento da Copa do Mundo em Yanqing em novembro de 2021, no local que sediará o luge em Beijing 2022.

Fique de olho também na Letônia, com a dupla Andris e Juris Šics, uma das melhores do mundo.