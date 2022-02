Colby Stevenson sobre a prata no big air: "Parece algo saído de uma cena de filme"

Todos os anos, 8 de maio é o dia de “celebrar a vida” para Colby Stevenson.

Isso porque ele teve a sorte de escapar com vida de um acidente de carro que sofreu em 8 de maio de 2016. No entanto, ele deixará Beijing 2022 com uma medalha de prata no pescoço

Stevenson teve um desempenho impressionante na competição inaugural do esqui estilo livre big air masculino, terminando logo atrás do norueguês Birk Ruud, de 21 anos, que ganhou o ouro. O veterano sueco de 30 anos Henrik Harlaut terminou com o bronze.

O Olympics.com conversou com o homem de Park City, Utah, para contextualizar sua conquista fenomenal.

O medalhista de prata dos EUA Colby Stevenson comemora na cerimônia pós-triunfo no big air Foto: 2022 Getty Images

"Fiquei com o coração partido em 2018, quando desloquei meu ombro e não consegui ir aos Jogos Olímpicos", disse ele. "Eu pude assistir a todos os meus amigos destruírem. Foi um momento interessante da minha vida. Mas vir aqui e fazer parte da equipe Olímpica foi uma honra por si só".

"O big air normalmente não é um evento em que me saio bem. Eu nunca estive no pódio no big air, então, as minhas expectativas não eram muito altas para chegar ao pódio, mas eu sabia que estava fazendo algumas manobras novas e eu tive uma boa chance de ir bem, então eu apenas me concentrei nisso".

"Aprendi uma nova manobra: nose butter 16 com Japan grab. Acho que sou o primeiro a fazer isso com Japan grab, então estou super empolgado para fazer isso. Honestamente, parece algo saído de um filme. Estou em uma nuvem agora! Eu realmente não sei como explicar isso. É o meu primeiro grande pódio no big air e, é aqui nos Jogos Olímpicos. Que coisa incrível".

'Se eu posso sobreviver a isso, posso sobreviver a qualquer tipo de acidente'

Os médicos deram a Colby Stevenson pequenas chances de retornar às competições de esqui estilo livre depois que um acidente na zona rural de Idaho o deixou quase morto, em 2016.

Stevenson fraturou o crânio, costelas, uma órbita ocular, mandíbula e pescoço no acidente. Ele teve que passar por duas grandes cirurgias, incluindo uma para colocar uma placa de titânio em seu crânio.

"Eu realmente não foco nisso. É algo do passado, mas voltar disso e poder esquiar em alto nível novamente. Me sinto super sortudo por poder fazer isso".

"Se eu pude sobreviver a isso, posso sobreviver a qualquer tipo de acidente que eu sofra aqui; é assim que penso sobre isso. Vou dar tudo de mim e continuar pressionando. Isso é o que amo fazer e nada vai me impedir".

'Saudável sair da zona de conforto'

"A maior coisa que meu esporte me ensinou sobre a vida é que é saudável sair da zona de conforto. Aprendi muito, especialmente este ano. Tenho aprendido novas manobras a cada evento. Nos últimos dois anos eu tenho amadurecido nas minhas manobras, mas finalmente eu tive alguns bons saltos e destruí".

"É tão importante sair da sua zona de conforto na vida. Isso só vai deixar as coisas excitantes e manter você feliz. Vá lá e faça o que você ama e comece a aprender algo novo e tente o máximo de coisas que puder".

Talvez 9 de fevereiro também seja outro dia no calendário para Stevenson "celebrar a vida".