Atual campeã Olímpica, Shiffrin está fora do slalom gigante em Beijing 2022 após erro perto do topo na descida de abertura

A defesa do título Olímpico de Mikaela Shiffrin no slalom gigante feminino durou apenas alguns segundos em Beijing 2022, depois de um erro cometido perto do topo durante a sua primeira descida na manhã desta segunda-feira (7 de fevereiro) em Pequim.

Duas vezes medalhista de ouro no esqui alpino, perdeu uma porta e não completou o traiçoeiro percurso dos montes de Yanqing, ao norte da capital chinesa, que também testemunhou vários esquiadores de ponta não completarem suas descidas.

"Senti que estava bem e indo pra cima. Mas em uma das primeiras curvas eu tive um pequeno, bem pequeno erro de timing, perdi o tempo da manobra, fui para o limite e acabou fazendo toda a diferença", disse Shiffrin sobre a descida.

Isso significa que a norte-americana não vai fazer parte da segunda corrida, mais tarde ainda nesta segunda-feira dia 7, quando serão definidas as medalhistas Olímpicas do slalom gigante.

Shiffrin chegou aos Jogos Beijing 2022 em ótima forma, em primeiro lugar geral da Copa do Mundo FIS de esqui alpino.

A estrela da equipe dos Estados Unidos havia dito que "competiria em todos os eventos em que eu me classificar. Estou planejando participar de tudo."

Há cinco mais medalhas nestes Jogos que Shiffrin ainda poderá conquistar. A próxima delas é no slalom na quarta-feira (9 de fevereiro). Se ela faturar um ouro em Beijing 2022 , ela se tornará a maior vencedora de medalhas de ouro de sempre na história do esqui alpino norte-americana.

Ela se tornou a mais jovem medalhista de ouro no slalom em Sochi 2014, e conquistou medalhas de ouro e prata e PyeongChang 2018.

LEIA: COMO ASSISTIR O ESQUI ALPINO EM BEIJING 2022 - COM A PROGRAMAÇÃO COMPLETA