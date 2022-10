Brasil chega à liderança do ranking do vôlei feminino, domina Porto Rico e encara Países Baixos no Mundial

O dia já começou positivo para a seleção brasileira feminina de vôlei, que acordou na liderança do ranking mundial da FIVB (Federação Internacional de Voleibol) nesta quinta-feira, 6 de outubro.

Ainda por cima, o Brasil dominou Porto Rico pela segunda fase do Mundial Feminino de Vôlei, por 3x0, com parciais de 25-11, 25-12 e 25-15.

O time chegou à segunda fase com apenas uma derrota e leva esses resultados consigo em busca da classificação para as quartas de final. No primeiro jogo da segunda fase, o Brasil venceu a favorita Itália em uma emocionante partida de cinco sets. Para classificar às quartas de final, basta ficar entre as quatro melhores seleções do grupo.

Ainda restam duas partidas para o Brasil na segunda fase. Nesta sexta-feira (7), os Países Baixos estarão do outro lado da rede, a partir das 15:15 (horário de Brasília).

Já no sábado, 8 de outubro, a seleção brasileira fecha sua participação na segunda fase diante da Bélgica, às 12:00.

Saiba como foi a vitória sobre Porto Rico e o que esperar do duelo contra os Países Baixos abaixo.

Mundial de vôlei feminino: Brasil 3x0 Porto Rico - como foi o jogo

Com amplo favoritismo, a seleção brasileira não enfrentou dificuldades para superar Porto Rico, e aproveitou a partida para ajustar o que não funcionou diante da Itália.

Tainara, que criticou sua própria apresentação diante da Itália, foi mantida como titular e recuperou a confiança. A levantadora Macris deu descanso a Gabi, que fez 30 pontos na partida anterior, e contou mais com a central Carol, principal pontuadora do jogo, com 16 pontos.

Pri Daroit também foi mais acionada, marcando 11 pontos diante das porto-riquenhas. Jogando mais na recepção do que no ataque, Gabi fez três pontos de ataque e um de saque.

O roteiro dos três sets foi parecido, com o ataque brasileiro superando com tranquilidade a defesa das porto-riquenhas. O treinador José Roberto Guimarães utilizou todas as jogadoras na partida, colocando o time reserva em quadra no terceiro set.

Ranking mundial de vôlei feminino - Brasil na liderança

Após a vitória contra a Itália, a seleção brasileira assumiu a liderança da lista da FIVB, com 376 pontos. As italianas estão na cola das brasileiras, com 373. A terceira colocada é a atual campeã mundial Sérvia, com 361, e quem sofreu a queda foi o time americano, que liderava e agora é quarto, com 359.

O ranking mundial é importante para definir os 24 times que se classificam para os Pré-Olímpicos de vôlei de 2023, que distribuem vagas diretas aos Jogos Olímpicos Paris 2024. O corte para os Pré-Olímpicos acontece justamente após o Mundial, em 17 de outubro.

Mundial de vôlei feminino: Brasil x Países Baixos - onde assistir

A partida contra os Países Baixos será nesta sexta-feira, 7 de outubro, com transmissão do Sportv 2 para o Brasil.