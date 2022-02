Alerta de medalha: tripla alemã no bobsled 2-man em Beijing 

Francesco Friedrich já faz parte dos grandes do bobsled Olímpico. O alemão somou em Beijing 2022 o segundo título consecutivo no bobsled 2-man – no histórico tem ainda outro título no 4-man de PyeongChang 2018 – e não se limitou a ganhar... o piloto de 31 anos quis mostrar que ninguém manobra um trenó melhor do que ele.

A dupla Friedrich (piloto) e Margis (brakeman) venceu três das quatro baterias, sempre com evolução positiva dos tempos: na primeira bateria quebrou o recorde da pista (59,02s), na segunda foram os mais rápidos na saída (4,94s) e na terceira bateria cravaram os dois recordes (saída 4,93s e pista 58,99s)!

"Hoje, na terceira bateria, dissemos que tínhamos que lutar, atacar o Hansi (Johannes Lochner). Atacamos e funcionou. Foi ótimo terminar a terceira bateria e na meta ver que fizemos 58,99s. queríamos ser os únicos baixando dos 59 (segundos) e conseguimos - Francesco Friedrich.

Os sete vezes campeões mundiais nesta disciplina só tinham perdido duas provas nas duas últimas temporadas e nos Jogos Olímpicos de Inverno voltaram a ser os melhores, limitando-se na quarta e última descida a assegurar a medalha de ouro, sem correrem riscos e mesmo assim fizeram o tempo mais rápido, acabando com quase meio segundo de vantagem sobre os segundos classificados, os compatriotas Johannes Lochner/Florian Bauer.

Ao longo da história dos Jogos de Inverno apenas dois pilotos tinham conseguido medalhas de ouro consecutivas neste evento – Gustav Weder (SUI) em 1992 e 1994, Andre Lange (GER) em 2006 e 2010 – pelo que Friedrich passa a fazer parte deste clube exclusivo.

Primeira vez na história que uma nação varre o pódio

Só deu Alemanha no evento de duplas: a prata ficou com a dupla Johannes Lochner/Florian Bauer e o bronze com Christoph Hafer/Matthias Sommer. É a primeira vez na história que uma nação varre o pódio neste evento, algo incrível tendo em conta que o 2-man está no programa Olímpico desde os Jogos de Lake Placid 1932.

As atenções do bobsled se viram agora para o evento de 4-man, para ver o que a concorrência fará perante o domínio dos alemães nas duplas. A prova está programada para o último dia de ação em Beijing 2022, confira aqui todos os horários do bobsled.

Friedrich e Margis empataram com os canadenses Kripps e Kopacz pelo ouro em PyeongChang 2018 Foto: Alex Pantling/Getty Images

Bindilatti e Martins prontos para o 4-man

Vinte anos após a estreia de um trenó brasileiro nos Jogos Olímpicos de Inverno, Edson Bindilatti e Edson Martins voltaram a poder competir contra os melhores do mundo do bobsled no maior dos palcos.

Esta foi apenas a segunda participação do Brasil no 2-man nos Jogos Olímpicos. O país tem mais experiência no 4-man, em que fará sua quinta participação em Beijing 2022. Com a 29ª colocação após as três primeiras baterias, os brasileiros não avançaram para a quarta.