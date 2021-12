Una squadra dietro la squadra: Angela Dufour racconta come la sala da pranzo Olimpica sia il “suo ufficio”

Dietro ogni medaglia Olimpica c'è un grande sogno sostenuto da sudore e lavoro infiniti. Ma non tutte le gocce sono fornite da un unico atleta. Molte persone lavorano tutto il giorno per assicurarsi che il loro atleta e/o squadra arrivi alle Olimpiadi in forma smagliante.

A due mesi dei Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022, Olympics.com parla con Angela Dufour, nutrizionista del Team Canada sull’alimentazione e del suo impatto sulle prestazioni.

A casa… lontano da casa

Angela Dufour è un'ex ballerina e pattinatrice, ora nutrizionista per il Team Canada. Con un tale bagaglio di esperienza, capisce perfettamente l'importanza dell’alimentazione in eventi di grande portata come le Olimpiadi. Uno dei suoi compiti principali è assicurarsi che gli atleti si sentano a casa, che si trovino a PyeongChang, Tokyo o Pechino.

"Il cibo non è solo un modo per migliorare le prestazioni e recuperare dall'allenamento quotidiano e dagli infortuni. È anche una parte importante del nostro comfort e benessere”, ha detto in un'intervista esclusiva a Olympics.com.

"Si tratta di combinare ciò che piace con ciò che serve per affrontare le sfide che impone la trasferta, con un accesso limitato a cibi che fanno parte dell’alimentazione abituale. Significa anche educare gli atleti in merito alle cose da portare, in modo che possano integrare la loro alimentazione in loco".

Per Dufour, le Olimpiadi iniziano molto prima della Cerimonia di Apertura. Il viaggio inizia con un incontro con il "capo" della sala da pranzo: ovvero lo chef.

"La sala da pranzo è il mio ufficio", spiega Dufour con un sorriso. "All'inizio dei Giochi, chiedo di poter fare un tour nel “retrobottega”. A PyeongChang, ho fatto un giro di due ore della cucina e ho incontrato lo chef. Una volta stabilita la connessione e il rapporto con lui, sono stata in grado di richiedere certe cose speciali per il Canada".

Tuttavia, non tutti gli alimenti possono essere richiesti al Villaggio, e la seconda parte del lavoro di Dufour è l’acquisto di cibi di conforto. Con lo sciroppo d'acero al sicuro nella sua borsa prima della partenza, le voci più importanti sulla lista della spesa di Dufour sono il pane, i cereali e il burro d'arachidi – tutte cose essenziali per i nordamericani.

Preoccupazioni per la pandemia

La pandemia di COVID-19 ha cambiato il modo in cui Dufour gestisce il suo lavoro, sia che si tratti di trovare modi creativi per preparare i pasti per gli atleti in isolamento a Tokyo, o avere cibo fresco consegnato senza dover uscire dalla “bolla Olimpica”.

"Bisogna avere un occhio attento a come il cibo viene preparato e consegnato, per garantire che le persone possano cenare insieme in sicurezza".

A parte questo, i compiti di Dufour sono rimasti gli stessi di sempre.

"Mi siedo con gli atleti, mangio con la squadra, ottengo il loro feedback e gestisco le richieste, come i pranzi al sacco o i problemi che possono avere nelle sedi di gara.

Pancake per un match che vale l'oro

La finale Olimpica di calcio femminile tra Canada e Svezia si è svolta in una afosa serata di Tokyo. Visto che tutte le partite precedenti si erano svolte di mattina, la squadra si era abituata a mangiare pancake con sciroppo d'acero come pasto pre-partita. Se eravate in mensa il giorno della finale, potreste aver notato qualcuno che impilava pancake in un contenitore. Quel qualcuno era Dufour, che stava accumulando “carburante” per la squadra in preparazione di questa partita vitale.

"Sono riuscito a prendere ciò di cui avevano bisogno. Era la loro partita per la medaglia d'oro, ed era il loro cibo di conforto", ha detto.

Le calciatrici del Canada festeggiano l'oro vinto a Tokyo 2020 contro la Svezia. Foto di NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

Dufour ha anche lavorato con Maude Charron, la campionessa Olimpica di sollevamento pesi, che aveva bisogno di guadagnare peso prima di gareggiare a Tokyo,

"Ha detto che stava sudando troppo perché faceva troppo caldo a Tokyo. Ci siamo incontrati un paio di volte e abbiamo fatto un piano prima della sua gara".

Dufour ammette che il suo momento Olimpico preferito è stato a PyeongChang, guardando Tessa Virtue e Scott Moir pattinare per un oro storico.

"Quando hanno finito, tutto il Canada presente sugli spalti si è alzato in piedi e ha cominciato a piangere. Dopo la gara, le ho detto [a Tessa] che ero in lacrime dopo la sua performance. E lei ha detto: "Sì, lo so, ti ho visto".

Con Dufour ora diretta a Pechino, le squadre di hockey canadesi possono essere tranquille di una cosa: la loro fornitura di sciroppo d'acero sarà assicurata!