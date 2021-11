Tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa del Mondo di skeleton 2021/2022 

Dopo il successo del test event che ha avuto luogo il 25-26 ottobre a Yanqing, in Cina, sulla nuovissima pista che sarà utilizzata per i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, la Coppa del Mondo di skeleton 2021/2022 inizierà il 19 novembre 2021 a Innsbruck, Austria.

I migliori atleti di skeleton avranno una stagione completa per prepararsi agli attesissimi Giochi Olimpici di Beijing 2022, con l'evento finale di Coppa del Mondo che si svolgerà a St. Moritz, Svizzera, il 14 gennaio, due settimane prima dei Giochi.

Il coreano Yun Sung-bin, campione Olimpico in carica, dovrà difendere il primato dalla potente squadra tedesca e dalla leggenda lettone Martins Dukurs.

Sul versante femminile, Laura Deas della Gran Bretagna terrà alta la bandiera nazionale cercando di custodire l'eredità dello skeleton made in GB. Come Yun, dovrà affrontare un'agguerrita squadra tedesca e l'atleta austriaca Janine Flock, ultima vincitrice assoluta della Coppa del Mondo.

Lölling, Hermann e Neise: la grande squadra femminile tedesca

La Gran Bretagna spera che un’altra delle sue atlete sia in grado di vincere l'oro, dopo che Amy Williams, a Vancouver 2010, e Lizzy Yarnold, a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, hanno conquistato tre allori Olimpici di fila. Entrambe le medaglie d'oro si sono ora ritirate, riponendo le speranze dell’intera nazione nelle mani di Laura Deas, medaglia di bronzo a PyeongChang e quarta nell'ultimo Campionato del mondo.

Ma Deas dovrà affrontare l'agguerrita concorrenza di tre atlete tedesche dall'ottimo curriculum: Tina Hermann, due volte Campionessa del mondo nel 2021, dopo aver vinto sia gli eventi individuali che quelli misti a squadre, Jacqueline Lölling, medaglia d'argento a PyeongChang 2018 e due volte vice Campionessa del mondo nel 2021 (eventi individuali e a squadre miste) e Hannah Neise, la Campionessa del mondo junior nel 2021. Durante il recente test event a Yanqing, Hermann, Neise e Lölling sono arrivate ​​rispettivamente prima, seconda e quarta: un messaggio forte e chiaro in vista della stagione della Coppa del Mondo e dei Giochi Olimpici.

Il terzo posto nel sopracitato test event è andato a Elena Nikitina. La bobbista russa sarà una forte contendente alla medaglia, dopo il bronzo di Sochi 2014. Più di recente, ha vinto il titolo assoluto della Coppa del Mondo nel 2019 e ha conquistato il bronzo durante il Campionato del Mondo 2021.

Da tenere d'occhio anche Janine Flock. L'atleta austriaca ha vinto il suo secondo titolo assoluto di Coppa del Mondo nel 2021: durante la scorsa stagione è salita sul podio in ogni evento di Coppa del Mondo a cui ha preso parte, vincendo tre medaglie d'oro.

Martins Dukurs verso l'11° globo di cristallo maschile

Con Beijing 2022 in vista, la grande questione nello skeleton maschile è se Yun Sung-bin riuscirà a mantenere lo scettro Olimpico.

L'atleta coreano ha vinto l'oro in casa alle ultime Olimpiadi, regalando il primo titolo Olimpico della Corea del Sud in una disciplina che non fosse lo short track. L'"Imperatore", come viene affettuosamente chiamato dai suoi fan, con il famoso casco di Iron Man, ha lavorato dalle cinque alle sei ore al giorno per prepararsi alla nuova stagione che culminerà con Beijing 2022. Come ha dichiarato in un'esclusiva intervista a Olympics.com: "le Olimpiadi sono importanti, ma l'obiettivo di queste Olimpiadi è godersele il più possibile senza rimpianti".

Tuttavia, il solito occhio di controllo va al contingente tedesco, che spera di poter insidiare Yun e la sua ricerca della storica doppietta Olimpica.

La Germania ha una sfilza di contendenti affamati di vittorie in Coppa del Mondo e di alloro Olimpico, come l’ultimo Campione del mondo individuale, Christopher Grotheer, medaglia d'argento nella stagione della Coppa del Mondo 2020/2021, Alexander Gassner, medaglia di bronzo ai Campionati del mondo, e Axel Jungk, il vice Campione del mondo 2020.

Se vogliamo cercare atleti, di altre nazionalità, in grado di creare scompiglio in questa stagione bisognerà andare in Lettonia, dai i fratelli Dukur. Martins e Tomass hanno la stoffa per salire sul podio della Coppa del Mondo, con il fratello maggiore Martins già considerato uno dei più grandi Campioni di questo sport: tra il 2010 e il 2021, il lettone ha vinto dieci grandi globi di cristallo, sei titoli mondiali e due argenti Olimpici. Questa stagione sarà sicuramente a caccia di un altro titolo mondiale da aggiungere alla sua collezione e inseguirà l'unico titolo che ancora gli manca: l'oro Olimpico.

Calendario della stagione 2021/2022 IBSF Skeleton World Cup

19 novembre 2021 - Innsbruck (Austria)

26 novembre 2021 - Innsbruck (Austria)

3 dicembre 2021 - Altenberg (Germania)

10 dicembre 2021 - Winterberg (Germania)

17 dicembre 2021 - Altenberg (Germania)

31 dicembre 2021 - Sigulda (Lettonia)

7 gennaio 2022 - Winterberg (Germania)

14 gennaio 2022 - St. Moritz (Svizzera)

Skeleton a Beijing 2022

Ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, 50 atleti avranno l'opportunità di lottare per la gloria Olimpica in due eventi: le gare maschili e quelle femminili.

Sede di gara sarà il National Sliding Center di Yanqing. La pista sarà utilizzata anche per le competizioni di slittino e bob.

Programma dello skeleton Olimpico a Beijing 2022

10 febbraio 2022 (ora locale)

9:30-10:24 Batteria maschile 1

11:00-11:55 Batteria maschile 2

11 febbraio 2022

9:30-10:24 Batteria femminile 1

11:00-11:55 Batteria femminile 2

20:20-21:14 Batteria maschile 3

21:55-22:40 Batteria maschile 4

12 febbraio 2022

20:20-21:14 Batteria femminile 3

21:55-22:40 Batteria femminile 4

