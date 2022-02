Gli atleti Olimpici parlano dell'importanza della salute mentale

Il dibattito sulla salute mentale nello sport non è mai stato così vivo.

Un argomento scottante per molti anni, è esploso nella coscienza pubblica nel 2021 grazie a Naomi Osaka nel tennis e alla ginnasta Simone Biles, che hanno parlato apertamente delle loro battaglie.

Il tema ha comprensibilmente assunto una nuova importanza durante la pandemia e gli atleti – che sono stati a lungo abituati a esibirsi ai massimi livelli tenendo spesso nascoste le loro difficoltà in questo senso – sono contenti che il tema sia finalmente uscito allo scoperto.

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 abbiamo chiesto ai migliori atleti invernali del mondo, che saranno presenti nella capitale cinese, cosa rappresenti per loro il tema della salute mentale.

"Non siamo macchine"

Le sciatrici Mikaela Shiffrin degli Stati Uniti e Petra Vlhova della Slovacchia, rivali sulle piste, hanno entrambe parlato della pressione subita da Biles in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 posticipati al 2021.

Biles, che ha sofferto di "problemi di testa" - un blocco mentale che le ha impedito di eseguire i suoi esercizi - si è ritirata da quattro delle sue cinque finali.

Shiffrin ha detto: "Non so se sia mai esistito un atleta al mondo nella storia ritenuta favorita come lei. Secondo l'opinione di tutti, è una posizione facile in cui trovarsi".

"Conosco questa posizione. Non è mai facile vincere. Non è mai facile fare quello che si sta facendo. È più difficile di qualsiasi cosa si possa immaginare. Ed essere nella posizione in cui tutti si aspettano che tu lo faccia rende il tutto ancora più difficile".

"Le persone sono molto veloci a esprimere giudizi e ad avere opinioni su qualcosa che non possono capire, anche se ti sei trovato in quella situazione o qualcosa di simile".

Vlhova ha aggiunto: "Tutti la ritengono la migliore e che debba vincere sempre. E non è così perché non è una macchina. È ancora umana. È una donna. Quindi a volte è normale che cada".

"Siamo uguali, persone normali. Forse abbiamo del talento dentro, sappiamo vincere, ma siamo pur sempre umani. Non siamo macchine".

Il danzatore sul ghiaccio canadese Paul Poirier concorda sul fatto che per gli Olimpionici e per i migliori atleti essere considerati sempre i migliori può risultare dannoso.

"Da atleti, è qualcosa che interiorizziamo e che portiamo sulle nostre spalle", ha detto.

"Penso che ci sia davvero una cultura nello sport della necessità di essere sempre autosufficienti, pensando che solo tu puoi fare di più e che puoi sempre continuare a spingerti oltre".

"Penso che a volte sia una sfida, soprattutto nel mondo dello sport, fare un passo indietro e dire che stai lottando o che sei ferito o che hai bisogno di aiuto, e siamo davvero programmati per mettere da parte queste cose".

"Stiamo cercando di ottenere cose incredibili, ma siamo anche umani. E poiché lavoriamo con i nostri corpi, a volte è difficile separare queste due cose".

La salute mentale come parte della salute fisica

Gli atleti devono essere in ottima forma fisica per esibirsi al meglio nei loro eventi, ma un numero crescente di loro sta iniziando a considerando maggiormente anche la salute mentale in questo contesto.

La medaglia d'oro Olimpica di hockey su ghiaccio Kendall Coyne Schofield, capitano della squadra femminile degli Stati Uniti, vorrebbe che più persone comprendessero questo punto di vista.

"Penso che si parli di più della salute fisica di un atleta perché è qualcosa che puoi vedere", ha detto. "Puoi osservare qualcuno che solleva pesi in sala pesi o puoi vederlo lanciare i dischi e notare quanto sia difficile. Penso quindi che per questo motivo si parli di più della forza fisica di un atleta".

"Ma la forza mentale di un atleta è altrettanto importante. Devi essere forte come lo sei fisicamente se vuoi competere ai massimi livelli".

"L'aspetto mentale è preso seriamente in considerazione nel nostro programma. Sappiamo che la forza mentale sia importante quanto la forza fisica".

Questa opinione è condivisa anche da Dmitrii Kozlovskii, pattinatore di figura di coppia che rappresenterà il Team ROC a Beijing.

"Probabilmente è una delle componenti chiave dello sport", ha detto.

"Ci sono molti esempi in cui abbiamo visto con i nostri occhi atleti incredibilmente talentuosi, atleti davvero eccezionali, che non hanno saputo superare questo blocco mentale e psicologico".

"Oltre ad allenarsi fisicamente ed essere responsabile, un atleta dovrebbe anche adottare un approccio responsabile alla sua riabilitazione mentale e al suo recupero. Le nostre capacità mentali tendono a logorarsi".

Opinione condivisa anche dallo spagnolo Ander Mirambell, che parteciperà alla sua quarta Olimpiade quando scenderà dalla pista dello skeleton in Cina.

"Penso che la società non sia ancora pronta per capire che la mente sia importante quanto il corpo", ha detto quando gli è stato chiesto se la salute mentale è ancora un argomento tabù nello sport.

"Da atleta alleni il tuo corpo: salti, corri e fai lavoro aerobico. Ma devi allenare allo stesso mondo anche la mente, cioè andare da uno psicologo o andare da un terapista emotivo. Penso che sia fondamentale nelle prestazioni di alto livello, perché la testa va a una velocità anormale".

"Gli atleti non sono dei supereroi, abbiamo anche molti problemi e molte volte ci rivolgiamo ai professionisti. Non solo per migliorare le prestazioni, ma perché la nostra mente sia libera e [per essere] preparati a praticare il nostro sport".

Salute mentale: una sfida per tutti, atleti compresi

Affrontare le sfide sulla salute mentale non è facile per nessuno e gli atleti vogliono si sappia che stanno attraversando la stessa situazione.

"Non puoi evitare qualcosa che ha a che fare con l'aspetto mentale delle cose, le emozioni", sottolinea la Shiffrin.

"Puoi però decidere dove concentrare la tua mente o su dove porre la tua attenzione. Le cose che decidi sono importanti per te".

La partner nella danza sul ghiaccio di Poirier, Piper Gilles, ha aggiunto: "La salute mentale per me è una sfida continua".

"Possiamo essere così concentrati su tutti gli aspetti negativi e su tutte le cose su cui dobbiamo migliorare tanto da non riflettere davvero su ciò di cui siamo capaci, ed è sempre una sfida".

"Penso che bisogna imparare a capire quando sei ai tuoi massimi livelli e quando no. Sapere come tornare a una specie di via di mezzo è la cosa più importante".

Prendersi una pausa e pensare positivo per aiutare a recuperare la salute mentale

Il giapponese Kagiyama Yuma, Campione di pattinaggio di figura maschile dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020, afferma di aver imparato a gestire i suoi nervi per la competizione e il suo morale basso per aiutare la sua salute mentale a riprendersi.

Il suo consiglio è di conoscere i propri limiti.

"Fare una pausa è importante quando non sei in buone condizioni", ha detto Kagiyama. "Mi sono preso una pausa una volta e sorprendentemente ho potuto vedere nella mia testa cosa non andava e cosa doveva essere sistemato".

"Se sei sempre al 100 per cento potresti superare il tuo limite di sopportazione. A un certo punto, devi riposare e recuperare la tua energia".

La collega atleta invernale giapponese Takanashi Sara, la migliore saltatrice con gli sci del suo Paese, ha detto che cerca di pensare sempre positivo, anche quando è in difficoltà.

La salute mentale è un "punto focale dell'essere un atleta", ha spiegato.

"Tutti possono sentirsi giù di morale e nervosi. Anche se mi sento così, mi alleno il più possibile per avere fiducia in me stessa. Ho sempre fatto il meglio che potevo e ho pensato positivo... e ho scoperto buone cose lungo il cammino".

La salute mentale è la chiave per una vita felice

Gilles e altri atleti hanno detto che per loro, trovare il giusto approccio alla salute mentale è stato importante per sentirsi soddisfatti della loro vita - che sia legata allo sport o meno.

"Devi essere più consapevole su te stesso, non sarai mai perfetto. Nessuno sarà mai perfetto", ha spiegato Gilles.

"La sfida è cercare di capire cos'è abbastanza perfetto per essere funzionale e felice e per farti sentire che ti stai godendo la vita".

Il canadese non è l'unico a pensarla così.

"La salute mentale fa parte della persona che sei", ha detto la pattinatrice di velocità americana Brittany Bowe.

La medaglia di bronzo di PyeongChang 2018 ha detto che cerca di non soffermarsi troppo sulle sue prestazioni, buone o cattive, preferendo concentrarsi sulla sua salute mentale.

"Se non hai stabilità e una buona salute mentale, non importa quello che fai in pista".

"Le vittorie hanno vita breve, ciò che conta davvero è avere uno stile di vita felice e salutare".

Lo skip svizzero di curling Peter de Cruz, che ha vinto il bronzo con la squadra maschile nel 2018, ha detto che tutelare la sua salute mentale è un atto di amore verso se stesso.

"La salute mentale per me è questo, la felicità viene prima attraverso l'amore e l'imparare ad amare se stessi, attraverso il sentirsi bene con se stessi nella propria pelle e nel proprio corpo", ha spiegato.

"Si tratta di conoscere te stesso: qualsiasi cosa tu abbia, qualsiasi cosa tu pensi, qualsiasi cosa tu faccia, sii felice, davvero".

E dunque, anche i grandi atleti hanno bisogno delle nostre stesse cose per essere felici.

"La salute mentale è pace e stabilità per me", ha detto la pattinatrice di figura a coppie Aleksandra Boikova (ROC). "Cosa mi aiuta a ripristinarla? Probabilmente i gattini su Internet. Guardo i gattini su Internet ogni giorno".