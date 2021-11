Mikaela Shiffrin, intervista esclusiva: soffro ancora, ma la vita vale più di una medaglia

"Alcuni momenti sono sicuramente migliori rispetto a prima. Sorrido di più e vivo più momenti in cui sono felice. Ma per me è un po' dura dire che tutto va meglio", dice la super star dello sci alpino Mikaela Shiffrin.

A quasi due anni dalla tragica morte del padre Jeff, la due volte campionessa Olimpica sta ancora cercando di far fronte al dolore: "Ho ancora momenti in cui dimentico come si cammina... È come se all'improvviso tornassi al 3 febbraio 2020 e tutto è appena successo. Quella sensazione non è andata via e non sono sicura che se ne andrà, ma impari ad apprezzare i bei momenti, e ho ancora bei momenti".

La statunitense ammette di poter contare sul sostegno di "alcune persone incredibili", tra cui la sua famiglia, i suoi amici e il suo team: "Nell'ultimo anno e mezzo, penso che la cosa che ho potuto sviluppare di nuovo sia stato l'apprezzare ciò che è ancora qui, contro l'oppressione che provo per ciò che non c’è più."

"Non hai un manuale di istruzioni, hai solo dolore"

Shiffrin ha ammesso di aver lavorato con uno psicologo dello sport: "Quando mio padre è morto, essenzialmente è stata come una ferita, ma che nessuno può vedere. Non c'è un intervento chirurgico che può risolverlo, è come un infortunio per cui non hai nessuna linea del tempo, non hai indicazioni, hai solo dolore.

"Non ho mai sperimentato una cosa del genere in vita mia. Voglio dire, ho avuto alcuni infortuni fisici e ho anche subito interventi chirurgici nella mia carriera ma, sai, le ossa guariscono in otto settimane, il tuo ginocchio si riprende in una tempistica determinata. Forse la schiena è qualcosa di un po' più imprevedibile, ma comunque sai con cosa hai a che fare, e questo [la perdita] era qualcosa di completamente diverso".

La 26enne è consapevole che il processo di recupero richiederà tempo:

"Non c’è qualcuno che può darti un manuale, ma quando ho iniziato a parlare con lo psicologo dello sport relativamente al lato “sportivo” della questione, mi ha aiutato anche a fare alcune connessioni... Il tempo è una cosa che può essere utile. E poi anche ricordare come ero prima – se è una cosa ha senso: non posso tornare indietro, ma posso ricordare alcune delle sensazioni che avevo prima, e un po' della forza che avevo.

"Ma penso che richieda solo un po' più di sforzo in quest’aspetto e riportare il mio focus e l'intensità che posso sentire il giorno della gara, quel fuoco lì, dopodichè possiamo iniziare a mettere tutti quei pezzi insieme."

Shiffrin su Pechino 2022: "Spero di andarmene da lì con qualche medaglia"

A soli 18 anni, Shiffrin è diventata la più giovane campionessa Olimpica di slalom con il suo oro a Sochi 2014.

Quattro anni dopo, è arrivata a PyeongChang come la favorita di punta e se n'è andata con due medaglie, incluso l'oro nello slalom gigante.

Qual è il suo approccio in vista di Pechino 2022?

"Come persona mi sento molto simile. Ho imparato alcune cose lungo il cammino, come atleta. Man mano che si avvicinano queste Olimpiadi, mi sento molto più consapevole su quali sono le possibilità, sia le buone che le cattive possibilità. Perché a Sochi direi che ho vissuto un'esperienza Olimpica "ideale": non c’erano condizioni perfette e niente era totalmente, totalmente perfetto, ma era in quel punto in cui mi sentivo come, ' sì, è semplice ed è solo una gara di sci.'

"E poi in Corea del Sud ho sperimentato il peggio che può accadere con i cambi di programma, con il tempo, con il vento... Ma la verità è che non puoi avere il più grande evento a livello globale con eventi sportivi in ​​tutti i diversi inverni sport, più eventi organizzati nell'arco di due settimane in un unico luogo, e aspettarsi che sarà tutto perfetto per ogni singolo evento e competizione.

"E di fatto non è a questo che servono le Olimpiadi, anche se è una competizione e si parla di medaglie. C'è un aspetto completamente diverso, che penso sia molto più importante, è una specie di unità e in realtà riunisci il mondo per vivere una sorta di connessione attraverso lo sport.

"Ma il mio obiettivo è la speranza di poter andare via con qualche medaglia, con una medaglia, con qualcosa. Che è così per tutti noi atleti. […] Penso che per me sia davvero importante rendersi conto che ci sono anche molte altre cose in corso. E non hai il controllo sul fatto che vai a vincere una medaglia. Hai solo il controllo su come gareggi. E questo è davvero tutto.

"Quindi dobbiamo essere un po’ indulgenti con noi stessi quando la situazione si fa critica. Perché le Olimpiadi hanno la capacità di farti sentire un eroe come se fossi in cima al mondo, e ha anche la capacità, in un solo giorno, in 60 secondi, di cancellare tutto ciò che hai pensato di te stesso per tutta la tua carriera. Sai, è importante parlarne, è importante essere consapevoli che se non vinco niente per il resto della mia carriera, o se prendo una medaglia o due o nessuna, questo non decide chi sono come persona. Può rendermi felice, ma non decide la mia felicità nella vita".