Qi Guangpu è oro nei salti uomini di Beijing 2022: dominio cinese negli aerials freestyle maschili e femminili

Fa doppietta la Repubblica Poplare Cinese, dopo il trionfo di Xu Mengtao nella stessa specialità, categoria femminile: nella serata cinese del 16 febbraio, appena 24 ore dopo, ci pensa Qi Guangpu a far esplodere di rosso il Genting Snowpark di Beijing 2022.

Il cinese si prende la corona d'alloro nei Giochi della sua terra, con il migliore Back Double Full-Full-Double Full della big-six, valutato 129.00 punti.

L'argento lo conquista l'ucraino Oleksandr Abramenko, il campione Olimpico di PyeongChang 2018 (116.50), mentre è bronzo per il ROC, Ilia Burov, entrato nella finalissima con il miglior punteggio (129.50) e concludendo con 114.93.

Un podio di veterani

Nonostante il freestyle Olimpico abbia riconosciuto il valore a nuovi astri nascenti, nel caso di questa finale maschile i tre medagliati sono tutti trentenni.

In tre fanno 12 Olimpiadi, e, fino a Pechino 2022, solo due podi: Abramenko, 33 anni, arrivava da campione Olimpico in carica,dalla stessa edizione in cui Burov, 30 anni, ha preso il bronzo.

Questo argento rappresenta anche la prima medaglia per un atleta ucraino a Pechino 2022.

Podio dei salti (aerials) maschili di freestyle - Olimpiadi Invernali 2022

Qi Guangpu (CHN) Oleksandr Abramenko (UKR) Ilia Burov (ROC)

