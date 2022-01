Come seguire lo sci freestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 

Lo sci freestyle è uno sport con una grande componente artistica, molto tecnico e creativo, il che significa che, quando la competizione inizierà - il 3 febbraio alle Olimpiadi invernali di Beijing 2022 – saranno molti gli spettatori stregati dalle acrobazie sugli sci.

Le medaglie verranno distribuite su 13 eventi, con big air e aerials misti a squadre al loro debutto Olimpico. Si tratta infatti delle ultime specialità aggiunte al programma di sci freestyle da quando sono stati inseriti lo slopestyle e l'halfpipe, a Sochi 2014.

Big Air Shougang è la prima struttura di big air permanente al mondo ed è già inconfondibile per l’unicità della sua architettura. È un impianto che abbraccia le nuove tecnologie e l'eredità industriale di un’ex acciaieria.

Continua a leggere per scoprire il programma degli eventi e come goderti al massimo questo sport.

Discipline ed eventi di sci freestyle a Pechino 2022

Moguls (gobbe): si tratta di un evento in cui gli sciatori e le sciatrici corrono lungo un percorso disseminato dossi fatti con cumuli di neve – le gobbe appunto. Bisogna eseguire due evoluzioni per discesa e la run di ogni concorrente verrà valutata dai giudici.

Aerials: gli sciatori si lanciano da grandi trampolini ed eseguono acrobazie mentre sono in volo. I concorrenti si esibiscono in salti e avvitamenti e vengono giudicati in base al decollo, all'esecuzione della manovra e al loro atterraggio.

Skicross: quattro sciatori gareggiano insieme su un percorso in discesa, simile a una pista di BMX o motocross. I primi due sciatori che tagliano il traguardo passano al turno successivo. In finale i primi classificati salgono sul podio.

Slopestyle: nello slopestyle le sciatrici e gli sciatori si esibiscono individualmente lungo un percorso, eseguendo una varietà di acrobazie in un mix di tricks e salti. I percorsi di solito hanno sei sezioni: tre salti e tre ringhiere.

Halfpipe: gli sciatori gareggiano in un percorso a forma di U con pareti alte 6,7 metri. I freestyler si muovono nell'halfpipe eseguendo una serie di acrobazie dentro e al di sopra delle pareti.

Big air: il big air consiste nell’esecuzione di un salto e i freestyler hanno tre chance, le run, con cui eseguire il trick più difficile possibile.

Stelle del freestyle da guardare a Beijing 2022

Moguls:

La campionessa Olimpica francese Perrine Laffont è la favorita delle donne. Ma anche la giapponese Kawamura Anri e l'australiana Jakara Anthony sono atlete da tenere d’occhio.

Il canadese Mikael Kingsbury si è guadagnato il titolo di "re dei gobbe" essendo lo sciatore più vincente di tutti i tempi. Di rientro da un infortunio alla schiena nella scorsa stagione, ha rapidamente ritrovato la sua forma tornando a vincere in Coppa del Mondo: è lui il campione Olimpico e mondiale in carica, nonché l'uomo da battere.

Aerials:

L'australiana Laura Peel è alla sua terza Olimpiade e spera di salire sul podio. Si aspetta una forte concorrenza dalle star locali, le cinesi Xu Mengtao e Kong Fanyu. Maxim Burov della ROC sta invece facendo da leader negli aerials maschili, avendo vinto le prime quattro competizioni della stagione 2021/22, ma la Cina ha diversi uomini che potrebbero salire sul podio, tra cui Sun Jiaxu e Yang Longxiao.

Skicross:

La sciatrice svizzera Fanny Smith è di gran lunga la donna da battere nello skicross. Dopo una stagione 2021 da record, è diventata l'atleta di maggior successo in questo sport (sia maschile che femminile), con 29 vittorie in Coppa del Mondo.

Nonostante abbia subito un infortunio al ginocchio nel 2020, Brady Leman spera di difendere la sua corona di PyeongChang 2018. Anche il canadese Reece Howden e lo sciatore francese Bastien Midol sono tra i favoriti per la corsa al podio.

Slopestyle/Big Air:

Sono le discipline in cui gli sciatori e sciatrici gareggiano per entrambi gli eventi, quindi c'è la possibilità di vedere più atleti su due podi diversi.

La cinese Eileen Gu è diventata la nuova regina delle vittorie multiple sul podio. La Campionessa mondiale di halfpipe e slopestyle 2021 è anche due volte campionessa Olimpica ai Giochi Giovanili di Losanna 2020. La concorrenza più agguerrita arriverà dall'estone Kelly Sildaru, medaglia d'oro slopestyle a Losanna 2020 e campionessa mondiale di halfpipe 2019. Anche la medaglia d'argento nello slopestyle di PyeongChang 2018, Mathilde Gremaud, e la Campionessa mondiale di big air 2019, Tess Ledeux, renderanno lo scenario ancora più interessante.

Andri Ragettli metterà sicuramente in scena uno spettacolo di qualità con il suo stile e la sua tecnica. Lo sciatore svizzero è diventato, avendo appena superato Sharpe, il freeskier più vincente nella storia della Coppa del Mondo FIS con 9 vittorie. Gli statunitensi Colby Stevenson e Mac Forehand hanno avuto un rendimento impressionante in questa stagione, mentre il britannico Gus Kenworthy cercherà di concludere la sua carriera sul podio dello slopestyle.

Halfpipe:

Gu e Sildaru sono le leader dell'halfpipe, ma anche la campionessa Olimpica in carica Cassie Sharpe farà di tutto per difendere il suo titolo.

La competizione maschile sarà serrata. L'attuale Campione del mondo, il neozelandese Nico Porteous, è uno dei nomi da tenere d'occhio, insieme al due volte Campione del mondo Aaron Blunck, al due volte campione Olimpico David Wise, e al collega statunitense Alex Ferreira. Anche il canadese Brendan Mackay potrebbe riservare sorprese.

Programma delle gare di freestyle alle Olimpiadi di Pechino 2022

Sedi: Genting Snow Park e Big Air Shougang

Date: giovedì 3 febbraio–sabato 19 febbraio

Tutti gli orari seguenti sono in China Standard Time (UTC+8). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche.

Giovedì 3 febbraio

18:00 - 18:45 Qualificazioni moguls femminile 1

19:45 - 20:30 Qualificazioni moguls maschile 1

Sabato 5 febbraio

18:00 - 18:30 Qualificazione moguls maschile 2

19:30 - 20:00 Finale moguls maschile 1

20:05 - 20:30 Finale 2 moguls maschile

20:40 - 20:55 Finale 3 moguls maschile - evento medaglia

Domenica 6 febbraio

18:00 - 18:30 Qualificazioni moguls femminile 2

19:30 - 20:00 Finale 1

20:05 - 20:30 Finale 2 di moguls femminile

20:40 - 20:55 Finale 3 moguls - evento medaglia

Lunedì 7 febbraio

9:30 - 10:14 big air femminile, manche di qualificazione 1

10:15 - 10:59 big air femminile, manche di qualificazione 2

11:00 - 11:44 big air femminile, manche di qualificazione 3

13:30 - 14:14 Manche di qualificazione big air maschile 1

14:15 - 14:59 Manche di qualificazione big air maschile 2

15:00 - 15:44 Manche di qualificazione big air maschile 3

Martedì 8 febbraio

10:00 - 10:20 Finale big air femminile 1

10:22 - 10:42 Finale big air femminile 2

10:45 - 11:05 Finale big air femminile 3 - evento medaglia

Mercoledì 9 febbraio

11:00 - 11:20 Finale big air maschile 1

11:22 - 11:42 Finale big air maschile 2

11:45 - 12:05 Finale big air maschile 3 - evento medaglia

Giovedì 10 febbraio

19:00 - 19:45 Finale aerials a squadre miste 1

19:50 - 20:15 Finale aerials a squadre miste 2 - evento medaglia

Domenica 13 febbraio

10:00 - 10:59 Manche di qualificazione slopestyle femminile 1

11:01 - 12:00 Manche di qualificazione slopestyle femminile 2

19:00 - 19:40 Qualificazioni aerials femminile 1

19:45 - 20:15 Qualificazioni aerials femminile 2

Lunedì 14 febbraio

9:30 - 9:55 Finale di slopestyle femminile 1

9:57 - 10:22 Finale di slopestyle femminile 2

10:24 - 10:49 Finale slopestyle femminile 3 - evento medaglia

12:30 - 13:30 Manche di qualificazione slopestyle maschile 1

13:32 - 14:32 Manche di qualificazione slopestyle maschile 2

19:00 - 19:55 Finale aerials femminile 1

20:00 - 20:15 Finale di aerials femminile 2 - evento medaglia

Martedì 15 febbraio

9:30 - 9:55 Manche finale 1 di slopestyle maschile

9:57 - 10:22 Finale slopestyle maschile 2

10:24 - 10:50 Finale slopestyle maschile 3 - evento medaglia

19:00 - 19:40 Qualificazioni aerials maschili 1

19:45 - 20:15 Qualificazioni aerials maschili 2

Mercoledì 16 febbraio

19:00 - 19:55 Finale 1 aerials Maschile

20:00 - 20:15 Finale 2 aerials maschile - evento medaglia

Giovedì 17 febbraio

9:30 - 10:19 Manche di qualificazione halfpipe femminile 1

10:21 - 11:10 Manche di qualificazione halfpipe femminile 2

11:30 - 12:15 Semina di sci di fondo femminile

12:30 - 13:19 Manche di qualificazione halfpipe maschile 1

13:21 - 14:10 Manche di qualificazione halfpipe maschile 2

14:00 - 14:32 Finali 1/8 di skicross femminile

14:35 - 14:51 Quarti di finale di skicross femminile

14:54 - 15:02 Semifinali di skicross femminile

15:10 Small final skicross femminile a seguire: big final ski cross femminile - evento medaglia

Venerdì 18 febbraio

9:30 - 9:55 Finale halfpipe femminile 1

9:57 - 10:22 Finale halfpipe femminile 2

10:24 - 10:49 Finale halfpipe femminile 3 - evento medaglia

11:45 - 12:30 Seeding skicross maschile

14:45 - 15:17 Skicross maschile 1/8 finali

15:20 - 15:36 Quarti di finale di skicross maschile

15:39 - 15:47 Semifinali skicross maschile

15:55 Small final di skicross maschile; a seguire: big final - evento medaglia

Sabato 19 febbraio

9:30 - 9:55 Finale halfpipe maschile 1

9:57 - 10:22 Finale halfpipe maschile 2

10:24 - 10:49 Finale halfpipe maschile 3 - evento medaglia

Consigli su come seguire il freestyle a Pechino 2022

Tutti le esibizioni di freestyle vengono sottoposte alle valutazioni di giudici di gara, ad eccezione dello ski cross che si basa sul tempo anziché sul punteggio.

Ci sono diversi aspetti chiave che rendono lo sport così dinamico e divertente da guardare. Probabilmente è a causa dell'equilibrio tra rischio e rendimento, simile alla ginnastica. Poiché lo sport richiede manovre aeree, flessibilità e agilità, molti freestyle hanno un background nella ginnastica e la maggior parte si allena sui trampolini prima di fare i propri movimenti sulla neve.

Vedere il big air fare il suo debutto Olimpico sarà speciale. Ecco come descrive questa specialità il freestyler del Team USA Alex Hall: "Una cosa con cui faccio dei parallelismi è il tuffo in mare da una scogliera, dove hai la stessa sensazione di assenza di peso. È davvero unico.”

Un'altra componente chiave dello sci freestyle è la personalità. Agli atleti piace lasciar trasparire il proprio tocco nei loro trucchi. Fai attenzione al modo in cui gli atleti afferrano gli sci con le mani.

“Il modo in cui afferri lo sci è una parte importantissima del nostro sport. Riguarda molto lo stile e la creatività e rende il trucco migliore" - Alex Hall.

Noterai anche molti atleti che indossano le cuffie e scelgano la loro musica prima di tuffarsi nell'halfpipe o iniziare la loro run di big air o slopestyle. Questa è una parte importantissima della cultura e dello stile di vita dello sport e del freestyle.

Olympics.com tornerà a parlare con gli atleti e le atlete dopo le loro competizioni, quindi restate sintonizzati per scoprire cosa ascoltano i medagliati Olimpici durante le loro corse per la vittoria.

Nei moguls, o gobbe, gli atleti vengono valutati in base alle loro virate, a due salti e alla velocità.

Una domanda che sorge spontanea quando si guarda Mikael Kingsbury in azione è come faccia ad essere così chirurgico. L'astro nascente australiano Jakara Anthony ha detto a Olympics.com: "[Kingsbury] non fa mai lo stesso errore due volte.

"Questa è un'abilità davvero difficile da sviluppare. Per quanto ne so, è una delle cose più importanti che contribuisce al suo successo, la rapidità con cui può adattarsi ai nuovi percorsi e alle gobbe in continua evoluzione."