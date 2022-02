Aerials, gli USA vincono il primo storico oro Olimpico a squadre miste, seconda la Cina davanti al Canada

Al Genting Snow Park di Pechino va in scena uno storico oro nel freestyle, specialità aerials, con le squadre miste protagoniste per la prima volta del programma Olimpico invernale.

E sono gli USA (Ashley Caldwell, Christopher Lillis e Justin Schoenefeld), che hanno messo insieme un punteggio di 338.34, ad appendersi al collo la prima medaglia di sempre nell'evento (e la prima negli aerials da Nagano 1998), davanti ai padroni di casa della Cina (Xu Mengtao, Jia Zongyang e Qi Guangpu) 324.22 e ai cugini nordamericani del Canada (Marion Thenault, Miha Fontaine e Lewis Irving), 290.98, che hanno la meglio sulla Svizzera (276.01), l'ultima ammessa alla finale per le medaglie.

La gara per le medaglie, a cui a sorpresa non è riuscita a prendere parte il team ROC, è stata teatro di un'accesa battaglia tra americani e cinesi per l'oro, ed è stata decisa dall'errore del cinese Jia Zongyang (argento negli Aerials a PyeongChang 2018) nel secondo salto, concluso con un atterraggio poco calibrato che lo ha fatto quasi cadere. Per gli americani il successo è arrivato soprattuto grazie a due fantastici salti di Lillis – back double full / full double full – che hanno fruttato 135 punti permettendo al Team USA di essere incoronati campioni Olimpici

Seguono aggiornamenti

Prossime delle gare di freestyle alle Olimpiadi di Pechino 2022

Sedi: Genting Snow Park e Big Air Shougang

Date: giovedì 3 febbraio–sabato 19 febbraio

Tutti gli orari seguenti sono in China Standard Time (CET+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche.

Domenica 13 febbraio

10:00 - 10:59 Manche di qualificazione slopestyle femminile 1

11:01 - 12:00 Manche di qualificazione slopestyle femminile 2

19:00 - 19:40 Qualificazioni aerials femminile 1

19:45 - 20:15 Qualificazioni aerials femminile 2

Lunedì 14 febbraio

9:30 - 9:55 Finale di slopestyle femminile 1

9:57 - 10:22 Finale di slopestyle femminile 2

10:24 - 10:49 Finale slopestyle femminile 3 - evento medaglia

12:30 - 13:30 Manche di qualificazione slopestyle maschile 1

13:32 - 14:32 Manche di qualificazione slopestyle maschile 2

19:00 - 19:55 Finale aerials femminile 1

20:00 - 20:15 Finale di aerials femminile 2 - evento medaglia

Martedì 15 febbraio

9:30 - 9:55 Manche finale 1 di slopestyle maschile

9:57 - 10:22 Finale slopestyle maschile 2

10:24 - 10:50 Finale slopestyle maschile 3 - evento medaglia

19:00 - 19:40 Qualificazioni aerials maschili 1

19:45 - 20:15 Qualificazioni aerials maschili 2

Mercoledì 16 febbraio

19:00 - 19:55 Finale 1 aerials Maschile

20:00 - 20:15 Finale 2 aerials maschile - evento medaglia

Giovedì 17 febbraio

9:30 - 10:19 Manche di qualificazione halfpipe femminile 1

10:21 - 11:10 Manche di qualificazione halfpipe femminile 2

11:30 - 12:15 Semina di sci di fondo femminile

12:30 - 13:19 Manche di qualificazione halfpipe maschile 1

13:21 - 14:10 Manche di qualificazione halfpipe maschile 2

14:00 - 14:32 Finali 1/8 di skicross femminile

14:35 - 14:51 Quarti di finale di skicross femminile

14:54 - 15:02 Semifinali di skicross femminile

15:10 Small final skicross femminile a seguire: big final ski cross femminile - evento medaglia

Venerdì 18 febbraio

9:30 - 9:55 Finale halfpipe femminile 1

9:57 - 10:22 Finale halfpipe femminile 2

10:24 - 10:49 Finale halfpipe femminile 3 - evento medaglia

11:45 - 12:30 Seeding skicross maschile

14:45 - 15:17 Skicross maschile 1/8 finali

15:20 - 15:36 Quarti di finale di skicross maschile

15:39 - 15:47 Semifinali skicross maschile

15:55 Small final di skicross maschile; a seguire: big final - evento medaglia

Sabato 19 febbraio