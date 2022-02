Petra Vhlova è oro nello slalom femminile di Pechino dopo una spettacolare rimonta

Rimonta spettacolare di Petra Vhlova (SLO) nello slalom speciale di Pechino 2022: la slovacca fa la storia e si mette al collo un oro che è la prima medaglia Olimpica della sua vita ma anche della Slovacchia, nello sci alpino.

L'attuale leader della Coppa del Mondo, con un tempo di 1:44.98, regola l'austriaca Kathatina Liensberger, Campionessa del mondo in carica e detentrice della coppa di specialità che, in 1:45.06, conquista l'argento a cinque cerchi.

Completa il podio la svizzera Wendy Holdener, vicecampionessa Olimpica a PyeongChang 2018, che chiude la gara in 1:45.10.

Una prova iniziata con grandi colpi di scena quella disputata nella mattinata del 9 febbraio – 5º giorno dei Giochi di Beijing 2022 – presso il Centro Nazionale di Sci Alpino: Mikaela Shiffrin non fa in tempo a uscire dal cancelletto di partenza della prima manche che, ad appena 4 porte, sbaglia e si tira fuori dalla corsa alla medaglia anche nello slalom speciale.

Petra Vhlova è riuscita a stare in guardia a livello tattico, interpretando magistralmente l’insidioso tracciato cinese dell’Ice River, in prima manche impostato da Mike Daye - allenatore di Shiffrin - e nella seconda proprio dal suo coach, Mauro Pini.

Si stava mettendo sulla stessa scia della slovacca, spingendo in maniera aggressiva, Sara Hector, campionessa Olimpica nel gigante e in fiducia completa in questa stagione; ma purtroppo anche la svedese incappa in un errore fatale che la mette fuori gara.

Podio dello slalom femminile di Pechino 2022

Petra Vlhova (SLO) 1:44.98 Katharina Liensberger (AUT) +0.08 Camille Rast (SUI) +0.12

Federica Brignone, unica azzurra in seconda manche, fuori per un errore

Giornata avara di risultati per le azzurre in gara. Peccato per Federica Brignone – l’unica qualificata in seconda manche –, che conferma l’ottima forma Olimpica interpretando un avvio di seconda manche all’attacco, ma sbaglia poco prima della parte finale del tracciato ed esce senza ultimare la gara. Sono comunque buone le sensazioni dell’azzurra, che ha dimostrato una sciata in crescendo anche in slalom.

Male le altre italiane, che non si sono qualificate alla seconda manche: Anita Gulli conclude 29ª e Lara Della Mea 30ª.

Le parole di Federica Brignone al termine della gara

Brignone non è riuscita a concludere la seconda manche dello slalom femminile al Centro Nazionale di Sci Alpino:

"Ho solo fatto un errore. La pista è un po' più difficile della prima manche. La prima era davvero elementare, davvero facile. In realtà ho sciato meglio della prima manche... Ho solo fatto un errore perché l'ultima doppia (porta) è un po' strana. Ho messo uno sci sotto l'altro e non sono stata in grado di finire la mia pista."

Questo risultato per lei non è molto rilevante:

"Per me, oggi era solo un allenamento per la combinata alpina. Stavo cercando solo di mettere gli sci sullo slalom, perché non l'ho sciato per niente quest'inverno, solo in gara due volte. È stato un grande allenamento oggi per mettere gli sci sulla collina di gara per la combinata. Il mio obiettivo era solo questo. Non ero qui per giocarmi una medaglia in slalom. So che non ho il livello, e non mi sono allenata per niente quest'anno, quindi questo era il mio allenamento".

Dopo aver vinto una medaglia d'argento nello slalom gigante la tensione si fa sentire:

"Non sono riuscita a dormire la prima notte. È stata una lunga giornata. Sono tornata con la gondola ed erano le 7:30 (di sera) ed ero ancora vestita con la roba da sci, quindi non posso immaginare se fossimo dovute andare a Pechino per la premiazione. Era troppo. Ho dovuto finire con tutto, come le interviste e l'antidoping. È stato lungo."

Sci alpino alle Olimpiadi: il programma delle prossime gare

Sede: Centro nazionale di sci alpino di Yanqing

Date: da domenica 6 a sabato 19 febbraio

Gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (UTC+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Giovedì 10 febbraio

10:30/14:15 Combinata maschile

Venerdì 11 febbraio

11:00 Super-g femminile

Domenica 13 febbraio

10:15/13:45 Slalom gigante maschile

Martedì 15 febbraio

11:00 Discesa libera femminile

Mercoledì 16 febbraio

10:15/13:45 Slalom maschile

Giovedì 17 febbraio

10:30/14:00 Combinata femminile

Sabato 19 febbraio

11:00 Slalom parallelo a squadre miste