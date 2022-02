Slalom Olimpico femminile, Shiffrin eliminata nella prima manche a Beijing, Duerr al comando con Vlhova solo ottava 

Continua l'incubo di Mikaela Shiffrin ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Scesa col pettorale numero 7 nello slalom Olimpico, la statunitense - due volte campionessa Olimpica di sci alpino - ha commesso un errore ed è uscita dallo slalom speciale femminile di mercoledì 9 febbraio. Il tutto è successo dopo appena quattro porte, nella prima manche, tracciata tra l'altro dal suo stesso allenatore, Mike Day.

Dopo l'errore, la statunitense si è fermata a bordo pista visibilmente contrariata, senza nascondere la delusione.

È la prima volta, dal 2011, che Shiffrin non riesce a finire due gare tecniche consecutive. Anche la difesa del suo titolo Olimpico dello slalom gigante, lunedì scorso, è durata solo pochi secondi. La 26enne l'aveva definita "una grande delusione".

La tedesca Lena Duerr è prima dopo la prima manche in 52.17. Solo ottava la slovacca Petra Vlhova, l'altra grande favorita per la vittoria.

Non sorride la neve dello slalom donne alle azzurre: la prima è Federica Brignone al ventesimo posto con il crono di 54.41 (+2.24).Anita Gulli è trentaduesima in 55.46 (+3.29); Lara Della Mea è trentacinquesima in 56.00 (+3.83).Articolo in corso di aggiornamento.

