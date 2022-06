Paris 2024: le categorie di peso nel sollevamento pesi ai prossimi Giochi Olimpici

Saranno dieci in tutto, cinque per gli uomini e altrettanti per le donne, gli eventi medaglia che si terranno a Parigi 2024 per la competizione del sollevamento pesi.

Tutte le gare saranno disputate presso la South Paris Arena 6 (Paris Expo), con l'azione che avrà luogo tra il 7 e l'11 Agosto 2024.

In linea con l'obiettivo del CIO di raggiungere la piena uguaglianza tra i sessi, il numero di categorie maschili e femminili nel sollevamento pesi sarà esattamente lo stesso per ogni genere: Parigi 2024 ospiterà dunque cinque divisioni di peso per ciascun sesso.

Come è avvenuto a Tokyo 2020, ogni classe di peso gareggerà in due eventi: strappo (snatch) e slancio (clean and jerk).

QUI trovi il sistema di qualificazione e i criteri del sollevamento pesi per Parigi 2024.

Categorie di peso nel sollevamento pesi per Parigi 2024

Categorie di peso maschili

61kg

73kg

89kg

102kg

+102kg

Categorie di peso femminili

49kg

59kg

71kg

81kg

+81kg

Per ciascun evento gli atleti avranno tre tentativi, e per il calcolo finale verrà utilizzato il miglior punteggio ottenuto, con la classifica finale basata sul peso totale sollevato dall'atleta.

Dei 10 eventi medaglia del sollevamento pesi, le categorie da 61 kg e 73 kg per gli uomini e le categorie da 49 kg e 59 kg per le donne sono le uniche rimaste invariate dai Giochi di Tokyo 2020.

LEGGI ANCHE: Le categorie di peso nel judo ai Giochi Olimpici d Parigi 2024.

Cosa è successo nel sollevamento pesi a Tokyo 2020

Solo quattro classi di peso rimarranno invariate rispetto a Tokyo 2020, con sei nuove categorie - tre per genere - che faranno il loro debutto nel programma di Parigi 2024.

Questi cambiamenti saranno significativi e rimodelleranno il panorama della competizione ai prossimi Giochi Olimpici, con tanti nuovi contendenti che entreranno in gioco per conquistare una medaglia.

A Tokyo, il mondo ha assistito a un'esibizione dominante da parte degli atleti della Repubblica Popolare Cinese. Tutti e otto gli atleti e le atlete cinesi hanno vinto medaglie, tra cui l'oro di Li Fabin (61 kg maschili), Shi Zhiyong (73 kg maschile), Li Wenwen (femminile + 87kg), Hou Zhihui (49kg femminili), Chen Lijun (67kg maschile), Lyu Xiaojun (81 kg maschili) e Wang Zhouyu (87 kg femminili), e l'argento di Liao Qiuyun (55 kg femminili).

Lasha Talakhadze, della Georgia, ha battuto tre record mondiali nella categoria maschile +109 kg a Tokyo e, avendo sollevato 488 kg in quell'occasione, si può davvero pensare che a Parigi 2024 voglia provare ad avvicinarsi alla soglia dei 500 kg.

Grandi aspettative anche per due donne che ai Giochi giapponesi hanno fatto la storia: nella categoria dei 55 kg, Hnitilyn Diaz ha vinto la prima medaglia d'oro Olimpica delle Filippine, mentre Neisi Dajomes è diventata la prima atleta ecuadoriana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi.

LEGGI ANCHE: Le categorie di peso nel pugilato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024