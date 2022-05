Paris 2024: le categorie di peso nel pugilato ai prossimi Giochi Olimpici

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la boxe vedrà competere atleti e atlete in 13 categorie di peso.

In linea con l'obiettivo del CIO di raggiungere l'uguaglianza di genere nelle discipline Olimpiche, per la prima volta ci sarà soltanto una classe di differenza tra le categorie maschili e femminili: Parigi 2024 avrà 7 classi di peso per gli uomini e 6 per le donne.

Il numero di categorie maschili è diminuito (una in meno rispetto a Tokyo 2020 in cui erano 8) mentre per le donne è aumentato di una (negli ultimi Giochi erano cinque).

Categorie di peso nel pugilato per Parigi 2024

Categorie di peso maschili

51kg

57kg

63.5kg

71kg

80kg

92kg

+92kg

Categorie di peso femminili

50kg

54kg

57kg

60kg

66kg

75kg

Cosa è successo nella boxe a Tokyo 2020

L'inserimento delle nuove categorie di peso femminile a Tokyo 2020 è stato fondamentale per la Turchia, che ha così conquistato il primo oro nel pugilato, mentre il Giappone e la Bulgaria hanno vinto i loro primi titoli femminili. Le uniche nazioni a vincere più medaglie d'oro sul ring di Tokyo sono state Cuba e la Gran Bretagna.

Gli atleti delle Filippine hanno messo agli archivi i loro migliori Giochi di sempre, con tre medaglie in bacheca, mentre gli Stati Uniti non sono riusciti a salire sul podio per la prima volta dal 2008.

Cuba ha concluso gli incontri di Tokyo con il maggior numero di medaglie in assoluto, vincendo quattro ori e un bronzo nel maschile.

Roniel Iglesias ha ottenuto la vittoria su Pat McCormack nella finale dei pesi welter, mentre Arlen Lopez ha battuto un altro pugile britannico, Ben Whittaker, nella finale dei pesi pesi leggeri per portare il secondo oro da Tokyo a Cuba.

La medaglia d'oro cubana nei pesi leggeri 2016, Julio Cesar La Cruz ha vinto l'oro nella finale contro il Campione mondiale in carica di Roc Gadzhimagomedov, mentre Andy Cruz ha conquistato il quarto oro con la vittoria su Keyshawn Davis nell'ultimo giorno della competizione.

La Campionessa mondiale dei pesi leggeri del 2018, Kellie Harrington, adetta alle pulizie part-time in un ospedale, ha confermato il suo talento battendo la Campionessa del mondo in carica Beatriz Ferreira in finale, ma ha anche fatto meglio di tante big che si sono invece fermate nelle fasi precedenti, come Caroline Dubois e Maiva Hamadouche.

La Bulgaria ha celebrato la prima medaglia d'oro nel pugilato femminile della storia, grazie al ritorno di una pugile che si era ritirata nel 2018: la due volte medaglia d'argento del Campionato mondiale Stoyka Krasteva è diventata la prima pugile bulgara in assoluto a vincere un oro, da Atlanta 1996.

Busenaz Surmeneli ha vinto il primo titolo Olimpico femminile welter e il primo oro in assoluto nella boxe per un’atleta turca.

Dopo sei medaglie a Rio 2016 tra cui due ori, la Francia ha subito sorprendenti sconfitte, come quella della medaglia d'argento pesi leggeri di Rio Sofiane Oumiha, del bronzo ai Campionati mondiali mosca del 2019 Billal Bennama, o della Campionessa europea pesi leggeri 2019, Maiva Hamadouche.

Quale momento migliore per il riscatto della boxe francese se non sul ring di casa, a Parigi 2024?