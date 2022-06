Paris 2024: le categorie di peso nel judo ai prossimi Giochi Olimpici

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 verranno assegnati 14 set di medaglie per gli eventi individuali della competizione di judo.

In linea con l'obiettivo del CIO di raggiungere la piena parità di genere, il numero delle categorie maschili e femminili sarà nuovamente lo stesso: sette per genere. È stato così da Barcellona 1992, quando le donne sono state incluse per la prima volta nel programma di judo.

32 anni dopo, a Parigi 2024, ci sono esattamente lo stesso numero di quote offerte per uomini e per donne.

Le classi di peso per i singoli eventi non sono cambiate da Sydney 2000. L'evento a squadre miste introdotto a Tokyo 2020 sarà nuovamente presente a Parigi 2024, con tre categorie di peso per ogni genere.

Classi di peso negli eventi di qualificazione del judo per Parigi 2024

Classi di peso maschile:

-60 kg

-66 kg

-73 kg

-81 kg

-90 kg

-100 kg

+100 kg

Classi di peso femminile:

-48 kg

-52 kg

-57 kg

-63 kg

-70 kg

-78 kg

+78kg

Classi di peso per eventi a squadre miste:

-57 kg donne

-70 kg donne

+70kg donne

-73 kg uomini

-90 kg uomini

+90kg uomini

Cosa è successo durante la competizione di judo di Tokyo 2020

Di casa nel Nippon Budokan, la squadra giapponese è stata una potenza straripante a Tokyo 2020. Un judoka giapponese ha raggiunto il podio in 11 delle 14 categorie di peso individuali, con 9 medaglie d'oro in totale.

Il 25 luglio è stato un giorno particolarmente speciale: Abe Uta ha vinto l'oro nella categoria -52kg femminile pochi minuti prima che suo fratello Hifumi facesse lo stesso nella categoria -66kg maschile. È stata la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici Estivi che due fratelli vincessero una medaglia d'oro nello stesso giorno.

Ono Shohei, che ha mantenuto il titolo nei -73kg maschili, e Sone Akira, che ha vinto l'oro Olimpico dopo tre titoli mondiali nella categoria +78kg femminile, sono tra gli altri atleti giapponesi che hanno concluso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con un titolo a loro nome.

Il Kosovo è l'unico altro paese i cui atleti hanno vinto più medaglie d'oro nel Nippon Budokan grazie alle loro judoka Distria Krasniqi (-48kg) e Nora Gjakova (-57kg).

La Francia ha vinto sette medaglie a Tokyo 2020 ma un solo oro: Clarisse Agbegnenou è stata incoronata campionessa nella categoria -63kg. Anche la georgiana Lasha Bekauri (-90 kg uomini) e il ceco Lukas Krpalek (+100 kg uomini) sono tornati a casa dal Giappone con una medaglia d'oro Olimpica.

Con in squadra Teddy Riner e Romane Dicko, entrambi medaglia di bronzo nelle categorie dei pesi massimi, la Francia ha vinto il primo evento a squadre miste nella storia dei Giochi Olimpici.

Odette Giuffrida e Maria Centracchio sono state le due medaglie italiane nel judo, due bronzi, con Giuffrida a bissare il titolo Olimpico - dopo l'argento di Rio 2016 - e Centracchio a conquistare il primo titolo al debutto assoluto nella competizione a cinque cerchi.