Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione del sollevamento pesi per le prossime Olimpiadi

Dopo l'emozione di Tokyo 2020, il sollevamento pesi farà ancora parte del programma di competizione Olimpica di Parigi 2024, ma con una serie di differenze rispetto agli ultimi Giochi.

In totale, 120 atleti e atlete e 10 categorie (cinque per le donne e cinque per gli uomini, complessivamente quattro in meno rispetto a Tokyo 2020) dimostreranno la loro straordinaria forza per contendersi il riconoscimento più ambito dello sport - una medaglia d'oro Olimpica – presso l'Arena 6 di Parigi sud.

Ma prima che tutto ciò possa realizzarsi, sollevatrici e sollevatori di pesi di ogni parte del mondo dovranno riuscire a qualificarsi per la competizione a cinque cerchi - un compito non esattamente semplice.

Considerando i cambiamenti significativi nelle categorie, gli atleti dovranno qualificarsi per i Giochi Olimpici in poco più di due anni. Scopri tutto quello che c'è da sapere sul percorso del sollevamento pesi verso Parigi 2024 .

Quanti atleti gareggeranno nel sollevamento pesi a Parigi 2024?

In totale, 120 atleti gareggeranno nella competizione di sollevamento pesi di Paris 2024, un numero inferiore rispetto ai 196 di Tokyo, ancora più basso rispetto ai 260 che hanno gareggiato a Londra 2012 e Rio 2016.

In quanto paese ospitante, alla Francia saranno assegnati quattro posti di quota (due per gli uomini e due per le donne).

Ci saranno anche 10 posti riservati alla rappresentanza continentale e 6 Universality places, che saranno decisi dalla Commissione Tripartita nel 2024.

Ogni NOC (National Olympic Committee, Comitato Olimpico nazionale) potrà qualificare solo un atleta per classe di peso e tre per genere, in tutte le categorie di peso – mentre a Tokyo 2020 erano 4.

A Parigi 2024 per ogni categoria di peso, ci sarà un massimo di 12 atleti in gara - due in meno in ogni categoria rispetto ai Giochi Estivi del 2021.

Quali sono i requisiti necessari per poter ottenere una quota Olimpica?

Per essere idonei a partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli atleti, le atlete e i NOC dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

Gli atleti e le atlete devono essere nati prima del 21 dicembre 2009 (compreso). Devono partecipare ai Campionati del Mondo (Senior) IWF 2023 (4° trimestre 2023) e alla Coppa del Mondo IWF 2024 (2° trimestre 2024), compresi quelli del paese ospitante e quelli che possono beneficiare degli Universality places (le quote di universalità) - salvo circostanze veramente eccezionali. Gli atleti e i loro NOC non devono aver compiuto violazioni antidoping. Maggiori dettagli possono essere trovati sul documento ufficiale dell'IWF (pagina 4). Devono partecipare ad un minimo di tre dei seguenti eventi (gli atleti della nazione ospitante e quelli che possono essere idonei per le quote di universalità devono partecipare ad almeno due): 2022 Campionati de mondo (Senior) IWF/Q4 2022

Campionati Continentali (Senior) (o Giochi Continentali Senior se sostituiscono ufficialmente i Campionati Continentali Senior) / Q1- Q2, 2024

2023 IWF Grand Prix I / Q2-Q3, 2023

2023 IWF Grand Prix II / Q3-Q4, 2023

2024 Campionati Continentali (Senior), Q1-Q2, 2024

*Secondo la spiegazione dell'IWF, onde evitare alcun tipo di equivoco, la partecipazione non implica che un atleta abbia gareggiato a un evento.

Come sarà e con quali criteri avverrà il percorso di qualificazione del sollevamento pesi per Parigi 2024?

Via Olympic Qualification Ranking - il ranking di qualificazione olimpico (OQR): 100 atleti, 50 uomini e 50 donne

Il periodo di qualificazione a Parigi 2024 per il sollevamento pesi mediante l'OQR inizia il 1° agosto 2022 e si conclude il 28 aprile 2024.

La Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi (IWF) pubblicherà, sul suo sito ufficiale, l'OQR di ogni categoria di peso Olimpica alla fine del periodo di qualificazione. L'OQR si baserà sui migliori risultati complessivi (strappo e slancio) degli atleti e delle atlete nelle sette competizioni precedentemente menzionate.

Verrà inserito nell'OQR un atleta per ciascun NOC, ovvero l'atleta di ciascun NOC con il migliore posizionamento in ogni categoria di peso.

Se due o più atleti registrano lo stesso risultato complessivo nella stessa categoria di peso Olimpica, sarà usato il criterio per cui si posizionerà meglio in classifica chi ha ottenuto il risultato per primo.

Secondo l'OQR, ai primi 10 atleti di ogni categoria di peso di Parigi 2024 sarà assegnata una quota.

Se un atleta si classifica tra i primi 10 dell'OQR per più di una categoria di peso, il NOC di riferimento dovrà comunicare all'IWF, entro il 10 maggio 2024, in quale evento l'atleta intende gareggiare a Parigi 2024.

Se un NOC ha più di tre atleti per sesso in diverse categorie di peso nella top 10 dell'OQR, dovrà comunicare all'IWF a quali atleti assegnerà le quote Olimpiche.

Via paese ospitante: quattro atleti, due uomini e due donne

In quanto paese ospitante, alla Francia sono garantiti quattro posti in totale, due per gli uomini e due per le donne, e le quote possono essere ottenute quote attraverso l'OQR, come per qualsiasi altro atleta di qualsiasi altro NOC.

Tuttavia, se il paese ospitante qualifica meno di due uomini e due donne mediante OQR, è potrà scegliere di aggiungere ulteriori atleti idonei per raggiungere il massimo dei posti quota garantiti - rispettando il tetto di atleti per NOC di ciascun evento.

Via rappresentanza continentale: 10 atleti, cinque uomini e cinque donne

Al fine di ottenere la più ampia rappresentanza possibile attraverso le Federazioni Continentali riconosciute dall'IWF (Africa, Asia, Europa, Oceania, Panamerica), un posto quota sarà distribuito per ogni categoria Olimpica di peso utilizzando l'OQR e i criteri di seguito riportati:

All'atleta eleggibile con il punteggio più alto di una categoria di peso che rappresenta un NOC, il cui continente non è nella Top 10 della sua categoria di peso, sarà assegnato un posto di quota.

Nei casi in cui più di un continente non è rappresentato nei Top 10 di una categoria di peso, sarà assegnato una quota all'atleta idoneo/a - della relativa categoria - con il punteggio più alto, che rappresenti un NOC di questi continenti.

Se in qualsiasi categoria di peso Olimpica la rappresentanza continentale è già raggiunta, allora il posto di quota continentale verrà riassegnato.

Via Universality places: 6 atleti, tre uomini e tre donne

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) inviterà tutti i NOC ammissibili a presentare le loro richieste per i cosiddetti Universality places, delle quote universali. La Commissione Tripartita confermerà, per iscritto, l'assegnazione di queste quote ai NOC interessati alla fine del periodo di qualificazione dello sport in questione.

Qual è il formato e il programma della competizione di sollevamento pesi di Parigi 2024?

Ci saranno 10 eventi da medaglia nella competizione di sollevamento pesi di Parigi 2024 e sono solo quattro le categorie di peso che erano presenti anche ai Giochi di Tokyo 2020.

Categorie di peso uomini nel sollevamento pesi a Parigi 2024

61kg_; 73kg_; 89kg; 102kg; +102kg

Categorie di peso donne nel sollevamento pesi a Parigi 2024

49kg*; 59kg*; 71kg; 81kg; +81kg

*Classi di peso presenti anche Tokyo 2020.

Come per Tokyo 2020, la competizione di sollevamento pesi di Parigi 2024 di ogni categoria di peso sarà composta da due eventi: lo snatch (strappo) e il clean and jerk (slancio).

Per ogni evento, gli atleti avranno tre tentativi, e verrà usato il miglior risultato per il calcolo finale. La classifica finale sarà basata sul peso totale che gli atleti riescono a sollevare.

La sede della competizione sarà l'Arena 6 di Parigi Sud (Paris Expo), e la competizione si terrà dal 7 all'11 agosto 2024.

Sollevamento pesi: momenti indimenticabili, star e talenti da tenere d’occhio per Parigi 2024

Poiché ci sono stati cambiamenti significativi nelle categorie di peso per Parigi 2024, molti atleti dovranno adattarsi alle nuove classi, aumentando o riducendo il loro peso.

Gli atleti della Repubblica Popolare Cinese sono stati dominanti in questa disciplina per molti anni. Otto sollevatori di peso cinesi hanno gareggiato a Tokyo 2020: sette hanno conquistato la medaglia d’oro e uno l’argento

LI Fabin, la medaglia d'oro nei 61 kg maschili a Tokyo, che ha completato il suo slancio di 166 kg rimanendo in piedi su una sola gamba, mentre il campione Olimpico nei 73 kg maschili, SHI Zhiyong ha riconfermato l’oro che aveva conquistato a Rio 2016 (nel 69 kg maschile). Entrambe le loro categorie rimarranno a Parigi 2024, sicché i due fuoriclasse cercheranno di difendere i loro titoli e il record mondiale in carica, qualora riusciranno ad entrare nella squadra cinese.

Nella competizione femminile, la sollevatrice cinese HOU Zhihui e KUO Hsing-Chun del Taipei cinese potranno competere a Parigi nelle stesse categorie di Tokyo. Le due atlete, in Giappone, hanno vinto le medaglie d'oro, rispettivamente, nei 49kg e 59kg, e sono entrambe detentrici del record mondiale in carica delle loro categorie.

La squadra italiana ha ottenuto tre meravigliosi successi ai Giochi di Tokyo 2020, quindi l’attenzione è rivolta al percorso che farà il tris di beniamini dell’Olimpiade giapponese: Giorgia Bordignon, argento nella categoria 64 kg, prima italiana della storia a conquistare un podio a cinque cerchi nella disciplina, Mirko Zanni e Nino Pizzolato, bronzo, rispettivamente, nei 67kg e negli 81kg maschili.

Il sollevamento pesi ha regalato molti momenti memorabili ai Giochi del passato, come quando il tedesco Matthias Steiner ha reso omaggio alla moglie scomparsa, dopo aver vinto l'oro a Pechino 2008, o quando Hidilyn Diaz è diventata la prima medaglia d'oro Olimpica nella storia delle Filippine - a Tokyo 2020 -, o ancora il momento in cui Laura Hubbard, della Nuova Zelanda, è diventata la prima atleta apertamente transgender a competere alle Olimpiadi.

E chissà quanti altri momenti indimenticabili ci riserverà Parigi 2024!

LI Fabin from the People's Republic of China with his highlight pose during Tokyo 2020 men's 61kg final Foto di 2021 Getty Images

Calendario delle qualificazioni del sollevamento pesi a Parigi 2024

1 agosto 2022 - 28 aprile 2024: Periodo di qualificazione.

Periodo di qualificazione. 15 gennaio 2024: Termine ultimo per i NOC per presentare la loro richiesta di posti per l'Universalità.

Termine ultimo per i NOC per presentare la loro richiesta di posti per l'Universalità. 28 aprile 2024: Conclusione dell'OQR.

Conclusione dell'OQR. 1 maggio 2024: l'IWF notifica ai CNA che hanno atleti classificati nei primi 10 dell'OQR in più di una categoria di peso corporeo di selezionare la categoria di peso corporeo in cui l'atleta rimarrà nei primi 10 dell'OQR

l'IWF notifica ai CNA che hanno atleti classificati nei primi 10 dell'OQR in più di una categoria di peso corporeo di selezionare la categoria di peso corporeo in cui l'atleta rimarrà nei primi 10 dell'OQR 6 maggio 2024: I rispettivi NOC devono notificare all'IWF la categoria di peso selezionata di quegli atleti che sono classificati nelle prime 10 posizioni dell'OQR in più di una categoria di peso.

I rispettivi NOC devono notificare all'IWF la categoria di peso selezionata di quegli atleti che sono classificati nelle prime 10 posizioni dell'OQR in più di una categoria di peso. 8 maggio 2024: L'OQR è aggiornato.

L'OQR è aggiornato. 10 maggio 2024: l'IWF notifica ai NOC che hanno più atleti eleggibili di 3 per sesso classificati nelle prime 10 posizioni dell'OQR di selezionare gli atleti e le categorie di peso che rimarranno nella top 10 dell'OQR, rispettando il numero massimo di atleti per NOC.

l'IWF notifica ai NOC che hanno più atleti eleggibili di 3 per sesso classificati nelle prime 10 posizioni dell'OQR di selezionare gli atleti e le categorie di peso che rimarranno nella top 10 dell'OQR, rispettando il numero massimo di atleti per NOC. 15 maggio 2024: I rispettivi NOC devono notificare all'IWF gli atleti selezionati e le categorie di peso che rimarranno nella top 10 dell'OQR, rispettando il numero massimo di atleti per NOC.

I rispettivi NOC devono notificare all'IWF gli atleti selezionati e le categorie di peso che rimarranno nella top 10 dell'OQR, rispettando il numero massimo di atleti per NOC. 16 maggio 2024: l'IWF notifica all'IWF i NOC che hanno più atleti di 3 per sesso idonei a ottenere un posto di quota continentale per selezionare i 3 atleti per sesso e categorie di peso che rimarranno idonei a ricevere i posti di quota continentale, rispettando il numero massimo di atleti per NOC.

l'IWF notifica all'IWF i NOC che hanno più atleti di 3 per sesso idonei a ottenere un posto di quota continentale per selezionare i 3 atleti per sesso e categorie di peso che rimarranno idonei a ricevere i posti di quota continentale, rispettando il numero massimo di atleti per NOC. 23 maggio 2024: I rispettivi NOC devono notificare all'IWF gli atleti selezionati e le categorie di peso che rimarranno idonei a ricevere i posti delle quote continentali, rispettando il numero massimo di atleti per NOC.

I rispettivi NOC devono notificare all'IWF gli atleti selezionati e le categorie di peso che rimarranno idonei a ricevere i posti delle quote continentali, rispettando il numero massimo di atleti per NOC. 24 maggio 2024: l'IWF pubblica le classifiche finali di qualificazione e notifica ai NOC i posti di quota assegnati ottenuti attraverso i primi 10 e la rappresentanza continentale per categoria di peso secondo l'OQR.

l'IWF pubblica le classifiche finali di qualificazione e notifica ai NOC i posti di quota assegnati ottenuti attraverso i primi 10 e la rappresentanza continentale per categoria di peso secondo l'OQR. 31 maggio 2024: I NOC devono confermare all'IWF l'utilizzo dei posti assegnati.

I NOC devono confermare all'IWF l'utilizzo dei posti assegnati. 3 giugno 2024: l'IWF deve confermare ai NOC la riassegnazione di eventuali posti quota non utilizzati.

l'IWF deve confermare ai NOC la riassegnazione di eventuali posti quota non utilizzati. 10 giugno 2024: I NOC devono confermare all'IWF l'uso dei posti di quota riassegnati.

I NOC devono confermare all'IWF l'uso dei posti di quota riassegnati. 11 giugno 2024: l'IWF notifica al paese ospitante i posti disponibili per le quote del paese ospitante.

l'IWF notifica al paese ospitante i posti disponibili per le quote del paese ospitante. 12 giugno 2024: il paese ospitante deve confermare l'uso dei posti delle quote del paese ospitante

il paese ospitante deve confermare l'uso dei posti delle quote del paese ospitante 12 giugno 2024: l'IWF informa il CIO sulle categorie di peso disponibili per i posti dell'Universalità.

l'IWF informa il CIO sulle categorie di peso disponibili per i posti dell'Universalità. 14 giugno 2024: La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione dei Posti per l'Universalità ai NOC.

La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione dei Posti per l'Universalità ai NOC. 14 giugno 2024: l'IWF confermerà ai NOC la riassegnazione dei posti della quota del paese ospitante.

l'IWF confermerà ai NOC la riassegnazione dei posti della quota del paese ospitante. 21 giugno 2024: I NOC devono confermare all'IWF l'utilizzo dei posti di quota del paese ospitante riassegnati.

I NOC devono confermare all'IWF l'utilizzo dei posti di quota del paese ospitante riassegnati. 21 giugno 2024: I NOC devono confermare all'IWF l'uso dei posti assegnati per l'Universalità.

I NOC devono confermare all'IWF l'uso dei posti assegnati per l'Universalità. 24 giugno 2024: l'IWF deve confermare la riassegnazione dei posti per l'universalità.

l'IWF deve confermare la riassegnazione dei posti per l'universalità. 1 luglio 2024: I NOC devono confermare all'IWF l'uso dei Posti Universalità riassegnati.

I NOC devono confermare all'IWF l'uso dei Posti Universalità riassegnati. 8 luglio 2024: Scadenza iscrizioni sportive ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Scadenza iscrizioni sportive ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. 26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici Parigi 2024.

