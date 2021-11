Shiffrin e Vlhova salteranno il parallelo di Coppa del Mondo

La bicampionessa Olimpica Mikaela Shiffrin non parteciperà al parallelo di Lech, in Austria, a causa di un infortunio alla schiena: la conferma arriva dall'allenatore, Mike Day.

Ma l'americana è in buona compagnia, visto che anche altre atlete di punta, tra cui la neozelandese Alice Robinson, la francese Tessa Worley e soprattutto la slovacca Petra Vlhova, detentrice della Coppa del Mondo, non parteciperanno all'evento per prepararsi al meglio per le prossime tappe della Coppa del Mondo nel Nord-America.

Dopo la sua 70a vittoria in Coppa del Mondo FIS a Soelden, in Austria, nel gigante di apertura della nuova stagione del Circo Bianco, la 26enne puntava a regalare il bis sulle nevi di Lech.

La campionessa americana di sci alpino, la scorsa settimana ha confermato che non era più stata in grado di sciare dal 23 ottobre, mettendo in dubbio la sua presenza alle prossime tappe di Coppa.

May però ha chiarito che le condizioni della Shiffrin stanno migliorando: "Mikaela sta progredendo, ma non siamo stati in grado di fare molto fino ad oggi", ha spiegato il coach della Shiffrin all'AFP lunedì 8 novembre.

"È un problema iniziato a Soelden, e purtroppo si è ripresentato quando ha provato ad allenarsi, subito dopo la gara in Austria. Da allora si è concentrata sul recupero e ha provato a sciare di nuovo, ma non ha funzionato. Però ora le cose stanno andando meglio".

L'americana conta di tornare in gara nel doppio slalom di Levi, in Finlandia, il 20-21 novembre.

La competizione femminile di sci alpino a Beijing 2022 avrà inizio con lo slalom gigante, il 7 febbraio 2022.