Anteprima pattinaggio di figura maschile: Hanyu e Chen avranno compagnia nella corsa verso l'oro

Nella corsa verso l'oro nel pattinaggio di figura maschile non ci sono solo i due pattinatori di punta.

Tutti gli occhi sono puntati sul due volte medaglia d'oro e campione olimpico in carica Hanyu Yuzuru e su Nathan Chen, che ha vinto gli ultimi tre titoli mondiali, ma molti altri pattinatori sono determinati e ambiscono ad un posto sul podio nel pattinaggio di figura maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Gli atleti scenderanno sul ghiaccio martedì mattina (8 febbraio) all'interno del Capital Indoor Stadium, con il primo dei quattro eventi individuali del programma Olimpico. Il programma libero si svolgerà giovedì (10 febbraio).

Lunedì (7 febbraio), la ROC ha conquistato la medaglia d'oro nell'evento a squadre davanti agli Stati Uniti, mentre il Giappone ha guadagnato il suo primo bronzo a squadre.

Mentre Chen ha ottenuto una seconda medaglia olimpica come parte della squadra USA, Hanyu ha deciso di saltare l'evento a squadre, arrivando a Beijing domenica (6 febbraio) e allenandosi per la prima volta lunedì.

Invece, la medaglia d'argento di PyeongChang 2018, Uno Shoma e il campione dei Giochi Olimpici Giovanili Kagiyama Yuma hanno fatto parte della squadra giapponese che ha vinto il bronzo. I due saranno gli avversari più duri per Hanyu e Chen: entrambi hanno un vasto repertorio di salti quadrupli e contenuti artistici per accendere il pubblico.

Ma sarà solo Hanyu, ora 27enne, a tentare il quadruplo Axel - un salto mai fatto prima alle Olimpiadi - o altrove.

Ha tentato il salto più volte lunedì ma non è mai riuscito ad atterrare correttamente. Il salto non è consentito nel programma corto, quindi sarà tentato solo nel programma libero. Ne ha atterrato uno a dicembre ai campionati nazionali giapponesi, ma il salto è stato penalizzato poiché Hanyu è atterrato su due piedi e ha completato la rotazione (pensata per essere eseguita a mezz'aria) sul ghiaccio.

La ricerca del quadruplo Axel ha motivato e dato uno scopo ulteriore a un pattinatore che già ha vinto due ori olimpici: Hanyu ha detto che questa è la sua priorità, anche rispetto alla medaglia d'oro.

Sogni d'oro: Chen, Hanyu, Uno e Kagiyama

Mentre il quadruplo Axel rimane il sogno principale di Hanyu, le sue qualità di pattinatore che abbiamo visto ai campionati nazionali giapponesi solo poche settimane fa - dove ha vinto un sesto titolo nazionale - dimostrano il suo stato di forma e ciò potrebbe renderlo il primo pattinatore a conquistare tre titoli olimpici consecutivi in ​​quasi 100 anni.

Un infortunio alla caviglia ha costretto Hanyu a lasciare il Gran Premio all'inizio di questa stagione. Una situazione stranamente simile a quella che ha affrontato prima di PyeongChang 2018, dove però è riuscito a trovare in tempo la forma giusta per conquistare il suo secondo oro.

Hanyu ha trascorso gran parte degli ultimi due anni ad allenarsi da solo a casa a Saitama, lontano dalla sua base di allenamento a Toronto. Il suo allenatore di lunga data Brian Orser non sarà al suo fianco durante le gare o al "Kiss and Cry" di Beijing, anche se rimane indicato come suo allenatore.

Nel programma corto di martedì, Hanyu pattinerà nel penultimo gruppo, appena prima di Uno.

Nel pattinaggio si dice: non si può vincere un evento solo con il programma corto... ma senza di esso si può perdere.

Cosa guardare? Gli uomini eseguono solo tre elementi di salto, di cui uno uno in combinazione e un Axel. Il programma corto dura due minuti e 50 secondi e costringe i pattinatori a dare il meglio di sé senza errori.

Kondratiuk, Brown, Messing possono lasciare il segno

Ad unirsi a Chen nel gruppo finale ci saranno Kagiyama, così come il suo compagno di squadra americano Jason Brown - uno dei migliori pattinatori di figura al mondo - e il canadese Keegan Messing, che si è precipitato ad arrivare lunedì, dopo aver saltato l'evento a squadre essendo risultato positivo al Covid prima di partire da Vancouver.

Il gruppo di Hanyu e Uno comprende anche Cha Junhwan, il campione dei Quattro Continenti della Corea del Sud, così come la medaglia dei Giochi Olimpici Giovanili di Losanna 2020 Andrei Mozalev della ROC.

Il compagno di squadra di Mozalev, Mark Kondratiuk, a soli 18 anni, è stato impressionante negli eventi a squadra, in cui ha aiutato la ROC a conquistare l'oro. Il ragazzo ha avuto un grande periodo nelle ultime sei settimane: ha vinto il campionato nazionale e poi gli europei ed è diventato di fatto il favorito per la squadra di tre uomini, dopo che l'ex campione Mikhail Kolyada è stato escluso prima dei Giochi.

Da tenere d'occhio dalla ROC anche Evgeni Semenenko, compagno di allenamento di Kolyada.

Colpi di scena: l'evento maschile potrà riservare sorprese?

Chen, che ha vinto tutti e tre i Campionati del mondo dopo PyeongChang - nel 2018, 2019 e 2021 - ha iniziato la sua stagione con la prima sconfitta internazionale dopo oltre due anni, piazzandosi terzo allo Skate America.

In quella stessa occasione, il suo compagno di squadra Vincent Zhou ha vinto la sua prima medaglia d'oro al Gran Premio. Tuttavia, dopo che Zhou ha pattinato nel programma libero maschile dell'evento a squadre domenica, il giorno successivo è risultato positivo al Covid-19, lasciando in dubbio la sua partecipazione all'evento individuale.

Chen, che come Hanyu è un sei volte campione nazionale, cercherà di stupire con la qualità dei salti nei due programmi che ha recentemente rivisitato rispetto a quanto eseguito nella stagione abbreviata 2019-20; "La Boheme" nel corto e "Rocketman" nel libero.

Il 22enne sembrava in fiducia nel suo programma corto dell'evento a squadre, quattro anni dopo esser caduto nello stesso evento - e nel programma corto individuale - alle Olimpiadi. È finito al quinto posto assoluto nel 2018, ma poi, non ha mai perso fino al bronzo allo Skate America.

Mentre lui e Hanyu saranno sotto i riflettori, sia Uno sia Kagiyama vorranno brillare - l'astro nascente di 18 anni ha realizzato il primo salto quadruplo in assoluto in una competizione olimpica e ha aiutato il Giappone a vincere il bronzo nell'evento a squadre.

Uno è stato raggiunto dall'allenatore Stephane Lambiel, ex medaglia d'argento olimpica, dopo che lo svizzero è stato ritardato nel viaggio a causa di un test positivo al Covid-19.

Pattinaggio di figura maschile - programma e ordine dei pattinatori

Il programma corto inizia dalle 09:15 ora locale di martedì (8 febbraio). Il programma libero si svolge giovedì (10 febbraio) dalle 09:30 ora locale. Puoi vedere il programma completo del pattinaggio qui.

Martedì 8 febbraio 09:15 - Pattinaggio di figura maschile - Programma corto

Giovedì 10 febbraio 09:30 - Pattinaggio di figura maschile - Programma libero

L'ordine di pattinaggio del programma corto è stato impostato in relazione all'attuale ranking mondiale dei pattinatori. I gruppi vengono quindi estratti a caso:

Gruppo 1

1 SADOVSKY Roman CAN

2 MAJOROV Nikolaj SWE

3 BRITSCHGI Lukas SUI

4 SELEVKO Aleksandr EST

5 JIN Boyang CHN

6 LITVINTSEV Vladimir AZE

Gruppo 2

7 LEE Sihyeong KOR

8 CARRILLO Donovan MEX

9 SHMURATKO Ivan UKR

10 BYCHENKO Alexei ISR

11 BREZINA Michal CZE

12 ZHOU Vincent USA

Gruppo 3

13 MILYUKOV Konstantin BLR

14 KERRY Brendan AUS

15 SIAO HIM FA Adam FRA

16 KONDRATIUK Mark ROC

17 SEMENENKO Evgeni ROC

18 AYMOZ Kevin FRA

Gruppo 4

19 VASILJEVS Deniss LAT

20 MOZALEV Andrei ROC

21 HANYU Yuzuru JPN

22 UNO Shoma JPN

23 CHA Junhwan KOR

24 RIZZO Matteo ITA

Gruppo 5

25 GRASSL Daniel ITA

26 MESSING Keegan CAN

27 KAGIYAMA Yuma JPN

28 CHEN Nathan USA

29 KVITELASHVILI Morisi GEO

30 BROWN Jason USA