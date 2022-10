L'Italia guadagna il primo pass Olimpico per Parigi 2024 nel tiro a segno grazie al grandioso argento mondiale di Sollazzo nella carabina 10m

Il tiratore indiano Rudrankksh Patil ha superato l'italiano Danilo Dennis Sollazzo per 17-13, in una finale iridata di carabina 10m per soli giovanissimi.

Ai Campionati del mondo ISSF 2022 di tiro a segno a Il Cairo, in Egitto, entrambi gli atleti si sono assicurati un posto in quota per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Nel formato gara a 16, i tiratori erano in parità dopo i primi due tiri, ciascuno con un 10.5 in entrambi i tentativi.

Sollazzo ha preso il comando con il terzo colpo e lo ha portato sul 6-2 con il quarto. Patil ha risposto con un 10.9 al quinto tiro per ridurre il divario a due punti.

Il tira e molla è continuato, con il vantaggio di Sollazzo che non ha mai superato i sei punti. Patil ha chiamato il suo timeout sul 13-9, cercando di spezzare l'inerzia dell'azzurro e riportando il vantaggio a +2.

Sollazzo ha risposto con un forte 10.7 alla tredicesima serie, ma è stato superato dal 10.8 di Patil, che ha pareggiato il match per la medaglia d'oro sul 13-13, con entrambi i contendenti che avevano bisogno di altri tre punti.

È stato Patil a prendere il comando nella 14ª serie, passando per la prima volta in vantaggio. E quando Sollazzo è riuscito a ottenere solo un 10.2 nell'ultima serie, il 10.5 dell'indiano è stato sufficiente per sigillare l'oro.

I cinesi Sheng Lihao e Yang Haoran sono stati eliminati al terzo e quarto posto dopo la gara di classificazione, che ha ridotto gli otto finalisti a due, con i 261.8 punti di Sheng a soli 0.1 punti da Patil, che si è guadagnato un posto nella gara per la medaglia d'oro. Sheng ha conquistato il bronzo e un posto in quota Olimpica.

Poiché c'erano due atleti cinesi nella quinta e ultima serie di tiro, anche il tiratore ceco Jiri Privratsky, quinto classificato, ha conquistato un posto per la quota Olimpica del suo paese.