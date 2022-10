Campionati del mondo di tiro sportivo ISSF Il Cairo 2022: programma, orari e come vedere le qualificazioni Olimpiche di tiro a segno per Parigi 2024

Sono ben 32 i posti da assegnare per i Giochi di Parigi 2024 a Il Cairo, in Egitto, nei prossimi quindici giorni, in occasione dei Campionati del mondo di tiro a segno 2022 della Federazione internazionale di tiro sportivo (ISSF).

Otto discipline Olimpiche individuali avranno ciascuna quattro biglietti d'oro da vincere, oltre alla battaglia per i posti sul podio. Ci sarà anche una serie di gare a squadre ed eventi non Olimpici, comprese le categorie giovanili. L'evento inizierà mercoledì 12 ottobre, prima giornata di 15 giorni di gare che termineranno giovedì 27 ottobre.

Le azioni dell'evento possono essere seguite in diretta streaming su Olympic Channel tramite Olympics.com.

Quando e dove si svolgono i Mondiali ISSF di tiro a segno 2022?

I Campionati del mondo ISSF 2022 di tiro a segno si svolgeranno a Il Cairo, la capitale dell'Egitto. È la prima volta che il paese nordafricano organizza l'evento.

La sede è il poligono di tiro del complesso dell'Egypt International Olympic City, utilizzato anche per una tappa della Coppa del Mondo all'inizio della stagione 2022.

Il programma completo è riportato di seguito, comprese le informazioni sulle finali delle qualificazioni Olimpiche di Parigi 2024.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione del tiro sportivo per i prossimi Giochi Olimpici

Qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: Campionati del Mondo di tiro a segno 2022 Il Cairo

Ai mondiali ISSF del Cairo 2022 sono in palio 32 posti per le quote Olimpiche di Parigi 2024. Si assegneranno in 8 delle singole discipline che si svolgeranno in Egitto:

Carabina ad aria compressa 10m (AR) uomini - 4 posti - Le finali individuali maschili e femminili si terranno il 14 ottobre.

10m Air Rifle (AR) donne - 4 posti - Le finali individuali maschili e femminili si terranno il 14 ottobre.

Pistola ad aria compressa 10m (AP) uomini - 4 posti - Le finali individuali maschili e femminili si terranno il 15 ottobre.

Pistola ad aria compressa 10m (AP) donne - 4 posti - Le finali individuali maschili e femminili si terranno il 15 ottobre.

Carabina 50m 3 posizioni (R3P) donne - 4 posti - La finale è il 21 ottobre

Carabina 50m 3 posizioni (R3P) uomini - 4 posti - La finale è il 22 ottobre.

Pistola standard 25m (SP) donne - 4 posti - La finale è il 22 ottobre

25m Rapid Fire Pistol (RFP) uomini - 4 posti - la finale è il 23 ottobre.

Queste quote sono assegnate ai Comitati Olimpici Nazionali (NOC) e non a un atleta specifico.

I risultati di queste competizioni del Campionato del mondo ISSF contribuiranno anche al raggiungimento degli MQS di un tiratore per i Giochi del 2024.

L'evento segue il Mondiale ISSF Shotgun di Osijek, dove sono stati assegnati i posti Olimpici nello skeet e nel trap.

Tutti i dettagli e gli highlights delle repliche sono disponibili qui.

La squadra italiana ai Mondiali di tiro a segno de Il Cairo 2022: la lista dei convocati

In totale parteciperanno 17 atlete e atleti azzurri alla rassegna iridata egiziana. Sananno presenti i veterani Luca Tesconi (pistola 10m), Riccardo Mazzetti (pistola automatica 25m), Lorenzo Bacci e Simon Weithaler (nella 3 posizioni), mentre Danilo Dennis Sollazzo (carabina 10m e 50m) è la promessa su cui punta il comparto carabina, alla sua prima partezipazione iridata senior.

Tra le donne, la punta dell'arteglieria è senz'altro Sofia Ceccarello (carabina 10m e 50m), mentre Martina Gambaro (50m) potrebbe riscattarsi dell'opaca partecipazione al torneo continentale.

Tiro a segno: Team Italia al Campionato del mondo 2022

Pistola

Uomini

Federico Nilo Maldini

Paolo Monna

Luca Tesconi

Riccardo Mazzetti (automatica)

Massimo Spinella (automatica)

Femminile

Sara Costantino

Chiara Giancamilli

Maria Varricchio

Margherita Veccaro

Carabina

Uomini

Danilo Dennis Sollazzo

Lorenzo Bacci

Michele Bernardi

Simon Weithaler

Donne

Sofia Ceccarello

Nicole Gabrielli

Barbara Gambaro

Martina Ziviani

Campionati del mondo ISSF di tiro a segno · Il Cairo 2022: programma delle gare d'élite e orari d'inizio

In grassetto le gare per le medaglie.

Mercoledì 12 ottobre 2022 - Arrivo e giornata di allenamento

Giornata di allenamento - Tutti i campi

Giovedì 13 ottobre 2022 - Primo giorno di gara

Inizio della competizione junior

18:00 - Cerimonia di apertura

Venerdì 14 ottobre 2022 - Secondo giorno di gare

08:30 - 09:15 - Staffetta uomini carabina ad aria compressa 10m 1

10:00 - 11:15 - Staffetta maschile di carabina ad aria compressa 10m 2

12:00 - 13:15 - Staffetta femminile di carabina ad aria compressa 10m 1

12:15 - Finale - Carabina ad aria compressa uomini 10m - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

14:00 - 15:15 - Staffetta femminile di carabina ad aria compressa 10m 2

16:15 - Finale - Carabina ad aria compressa 10m donne - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

Sabato 15 ottobre 2022 - Terzo giorno di gare

08:00 - 09:15 - 10m Pistola ad aria compressa uomini - Staffetta 1

10:00 - 11:15 - 10m Pistola ad aria compressa uomini Staffetta 2

12:00 - 13:15 - Staffetta 10m Pistola ad aria compressa donne 1

14:00 - Finale - 10m Air Pistol Men - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

14:00 - 15:15 - 10m Pistola ad aria compressa donne Staffetta 2

16:00 - 16:30 - Fucile ad aria compressa uomini parte 1

16:30 - Finale - Pistola ad aria compressa 10m donne - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

17:00 - 17:20 - Squadra maschile di carabina ad aria compressa Parte 2

18:00 - 18:30 - Squadra femminile di carabina ad aria compressa Parte 1 - Staffetta 1

19:15 - 19:45 - Squadra femminile di carabina ad aria compressa Parte 1 - Staffetta 2

Domenica 16 ottobre 2022 - Quarto giorno di gara

08:15 - 08:35 - Squadra femminile di carabina ad aria compressa Parte 2

09:30 - 10:00 - Pistola ad aria compressa uomini Parte 1

10:15 - Finale - Squadra di carabina ad aria compressa uomini

10:30 - 10:50 - Pistola ad aria compressa uomini parte 2

11:30 - 12:00 - Pistola ad aria compressa donne parte 1

11:45 - 12:35 - Fucile 50m 3 posizioni Squadra Donne Parte 1

12:00 - in poi - Finale - Fucile ad aria compressa femminile a squadre

12:30 - 12:50 - Pistola ad aria compressa femminile parte 2

13:30 - Finale - Pistola ad aria compressa uomini

14:45 in poi - Finale - Squadra di Pistola ad aria compressa Donne

Lunedì 17 ottobre 2022 - Quinto giorno di gara

08:00 - 08:30 - Staffetta a squadre miste di carabina ad aria compressa 10m 1

08:00 - 08:50 - Fucile 50m Prone Donne

09:15 - 09:45 - Staffetta mista a squadre di carabina ad aria compressa 10m 2

10:30 - Finale - Fucile ad aria compressa 10m a squadre miste

14:15 - 14:45 - Staffetta a squadre miste di pistola ad aria compressa 10m 1

15:30 - 16:00 - Staffetta a squadre miste di pistola ad aria compressa 10m 2

17:00 - Finale - 10m Air Pistol Mixed Team

Martedì 18 ottobre 2022 - Sesto giorno di gara

08:00 - 08:50 - 50m Fucile Prone Uomini Staffetta 1

09:30 - 10:20 - Staffetta 50m Fucile Prone Uomini 2

13:00 - 14:30 - Pistola 50m uomini

13:00 - 14:30 - Pistola 50m donne

15:30 - 16:00 - Fucile 50m Prone Misto Squadra 1

16:30 - 16:50 - Fucile 50m Prone Squadra Mista Fase 1

Mercoledì 19 ottobre 2022 - 7° giorno di gara

08:00 - 11:50 - 25m Pistola Standard Uomini

08:00 - 11:50 - Pistola 25m Standard Donne

12:45 - 14:00 - Fucile ad aria compressa 10m uomini

Giovedì 20 ottobre - Ottavo giorno di gare

08:15 - 09:45 - Fucile 50m 3 posizioni Donne Fase 1 Staffetta 1

10:30 - 12:00 - Carabina 50m 3 posizioni donne Fase 1 Staffetta 2

12:30 - 13:45 - Pistola 25m a fuoco rapido Squadra mista Fase 1

14:00 - 14:30 - Pistola a fuoco rapido 25m Squadra mista Fase 2

15:30 - Finale - 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team

Venerdì 21 ottobre - 9° giorno di gara

08:00 - 10:30 - 25m Pistola Standard Donne

08:15 - 09:45 - Pistola 50m 3 posizioni donne

10:30 - 12:00 - Fucile 50m 3 posizioni Uomo Fase 1 Staffetta 1

10:45 - Finale - Fucile 50m 3 posizioni donne - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta. 13:00 - 14:30 - Fucile 50m 3 posizioni uomini Fase 1 Staffetta 2

Sabato 22 ottobre - 10° giorno di gare

08:00 - 12:30 - Pistola 25m a fuoco rapido uomini Fase 1

08:15 - 09:45 - Fucile 50m 3 posizioni Uomo Fase 2

10:45 - Finale - carabina 50m 3 posizioni uomini - posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta. 12:00 - 12:50 - Fucile 50m 3 posizioni a squadre donne Parte 1

13:15 - 15:00 - Pistola 25m Standard Donne Fase di fuoco rapido

13:30 - 14:05 - Fucile 50m 3 posizioni Squadra Donne Parte 2

16:00 - Finale - 25m Pistola Standard Donne - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

Domenica 23 ottobre - 11° giorno di gare

08:00 - 09:00 - Pistola 25m a squadre donne Parte 1

08:30 - Finale di carabina 50m 3 posizioni per la squadra femminile

09:15 - 09:45 - Pistola 25m a squadre donne parte 2

09:30 - 10:20 - Fucile 50m 3 posizioni Squadra Uomini Parte 1

10:30 - Finale - Pistola 25m a squadre donne

11:00 - 11:30 - Fucile 50m 3 posizioni Squadra Uomini Parte 2

11:00 - 15:30 - Pistola 25m a fuoco rapido uomini Parte 2

12:30 - Finale - Fucile 50m 3 posizioni Squadra Uomini

14:30 - 15:20 - Fucile 50m 3 posizioni Squadra Mista Parte 1 Staffetta 1

16:00 - 16:50 - carabina 50m 3 posizioni squadra mista parte 1 staffetta 2

16:30 - Finale - Pistola a fuoco rapido 25m uomini - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

Lunedì 24 ottobre - 12° giorno di gare

08:00 - 11:00 - Pistola 25m a fuoco rapido Squadra Uomini Fase 1

08:15 - 08:50 - Fucile 50m 3 posizioni Squadra Mista Parte 2

09:45 - Finale 50m Fucile 3 posizioni Squadra Mista

11:15 - 12:45 - Pistola a fuoco rapido 25m Uomini Fase 2

13:30 in poi - Finale - 25m Rapid Fire Pistol Team Men

15:15 - 16:00 - Pistola 50m Squadra Mista Parte 1

16:30 - 17:00 - Pistola 50m Mixed Team Parte 2

17:45 - Finale - 50m Pistola Mista a squadre

Martedì 25 ottobre - 13° giorno di gare

09:00 - 11:00 - Pistola 25m a fuoco centrale uomini Fase di precisione

09:00 - 11:00 - Pistola 25m a percussione centrale donne - Fase di precisione

12:00 - 13:30 - 25m Centre Fire Pistol Men Rapid Fire Stage

12:00 - 13:30 - Pistola a percussione centrale 25m donne Fase di precisione

13:00 - 14:30 - Fucile 300m 3 posizioni Donne

15:30 - Finale 300m Rifle 3 Positions Team Uomini

Mercoledì 26 ottobre - 14° giorno di gara

08:00 - Finale 300m carabina 3 posizioni a squadre donne

09:15 - 10:05 - 300m carabina prone uomini

10:45 - 11:35 - 300m Rifle Prone Donne

12:45 - 14:00 - 300m Fucile 3 posizioni Squadra Mista Parte 1

14:30 - 15:00 - 300m carabina 3 posizioni squadra mista parte 2

15:45 - 300m carabina 3 posizioni squadra mista

Giovedì 27 ottobre - 15° giorno di gara

Dalle 08:00 in poi - Finale 300m Fucile Prone Squadra Uomini

Dalle 09:45 in poi - Finale 300m Rifle Prone a squadre Donne

11:45 - 12:45 - 300m Rifle Prone Squadra Mista Parte 1

13:15 - 13:45 - 300m Rifle Prone Squadra Mista Parte 2

14:30 - Finale - 300m Rifle Prone Squadra Mista

Tutti gli orari sono soggetti a modifiche. Si svolgeranno anche le gare junior. Il programma completo, compresi gli orari di allenamento, è disponibile sul sito web ISSF qui.

Come seguire le gare dei Campionati Mondiali ISSF di tiro con carabina/pistola Cairo 2022 e le finali di qualificazione per Parigi 2024

Le finali, che offrono quote dirette per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, saranno trasmesse in livestreaming in tutto il mondo su Olympic Channel tramite Olympics.com e le applicazioni ufficiali delle Olimpiadi per dispositivi mobili e TV connesse, con replay e clip di highlights disponibili.

Le azioni dei campionati mondiali di tiro ISSF saranno trasmesse anche dai partner di trasmissione dell'organizzatore e dai canali streaming e YouTube della ISSF. Tutte le informazioni sono disponibili qui.