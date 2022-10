Bacosi è Campionessa del mondo di skeet femminile: l'Italia e altri tre paesi hanno staccato i biglietti del tiro a volo per Parigi 2024

L'azzurra Diana Bacosi è stata protagonista di una emozionante vittoria nella finale di skeet femminile ai Campionati del mondo ISSF di tiro a volo 2022 di domenica 9 ottobre, in Croazia.

La medaglia d'argento di Tokyo 2020 sconfitto la favorita della vigilia, la britannica Amber Hill con una grande prova nell'evento iridato, valido anche per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La statunitense Sam Simonton ha completato il podio, mentre la slovacca Vanesa Hockova è stata la prima a essere eliminata in finale: entrambe le atlete hanno conquistato una quota Olimpica per i Giochi francesi.

Stesso esito in termini di quota a cinque cerchi per* Iryna Malovichko: la tiratrice è stata eliminata nelle qualifiche, ma ottenendo il miglior punteggio tra le non qualificate per la finale, ha staccato anche lei un biglietto per Parigi 2024.

Dato che Hill* si era già assicurata una quota grazie alle sue prestazioni ai Campionati europei, l'ultima quota dello skeet femminile a Osijek è andata all'Ucraina.

Mondiale di skeet femminile 2022: Risultati e sintesi

Salti di gioia e l'abbraccio al suo allenatore, il mitico Olimpionico Andrea Benelli: dopo aver conquistato il primo posto nella finale mondiale di skeet femminile, la reazione di Diana Bacosi è stata incontenibile.

La campionessa Olimpica di Rio 2016 ha ottenuto un successo d'oro contro Hill, che si era messa in difficoltà fin dall'inizio con due sorprendenti errori nel primo turno della finale. Da quel momento in poi la britannica ha iniziato la rimonta, ma Bacosi ha mantenuto i nervi saldi.

Hill ha ripreso il ritmo e ha potuto riorganizzarsi per arrivare alla finale a due dopo che la forma di Simonton, che aveva battuto la sua compagna di squadra - la statunitense Austen Smith, era calata.

La slovacca Danka Bartekova, nove volte medaglia iridata e bronzo Olimpico, è uscita a sorpresa dal ranking round, delusa per non aver raggiunto la finale.

Grande festa in Casa Italia per il risultato di Bacosi: “Diana, che è stata davvero eccezionale. Nella semifinale e nel medal match ha sparato benissimo, concentrata e determinata, mi è piaciuta tantissimo. Un’impresa degna della Campionessa che è e sono davvero orgoglioso di essere il suo allenatore“, queste le parole del direttore tecnico Benelli,a fine gara.

Campionato del mondo ISSF di tiro sportivo Osijek 2022: programma e orari delle gare di skeet

Lunedì 10 ottobre 2022

08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre miste 16:00 CEST in poi - Finale Skeet Mixed Team - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

Martedì 11 ottobre 2022

08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre maschile 08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre femminile 15:30 CEST in poi - Finale Skeet a squadre femminile 16:25 CEST in poi - Finale Skeet a squadre maschile

Tutti gli orari sono soggetti a modifiche. Il programma completo è disponibile sul sito ISSF qui.

I campionati del mondo di tiro sportivo saranno seguiti dai Campionati del mondo di tiro sportivo del Cairo (12-25 ottobre), anch'essi con qualificazione a Parigi 2024 e possono essere seguiti in diretta su Olympic Channel.

Come seguire le gare di skeet ai Mondiali ISSF Shotgun Osijek 2022 e le finali di qualificazione per Parigi 2024

Le finali, che mettono in palio quote dirette per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, saranno trasmesse in diretta su Olympic Channel via Olympics.com, con replay e highlights disponibili.

Le azioni dei Campionati del mondo di tiro a segno saranno trasmesse anche dai partner organizzatori per la trasmissione e il live streaming digitale, nonché dai canali livestream e YouTube della ISSF. Le informazioni complete sono disponibili qui.