Friedrich inarrivabile: vince anche nel bob Olimpico a 4. A Beijing 2022 entra nella storia dello sport con il secondo bis d'oro consecutivo

Double back-to-back per il gigante tedesco del bob e non solo: Francesco Friedrich, a 31 anni, ascende ancora una volta a un livello più alto della storia dello sport e firma il suo quarto oro Olimpico di fila, nel bob a 2 e a 4, aggiungendo i due trionfi di questa edizione a cinque cerchi alla doppietta di PyeongChang 2018.

Per la Germania arriva la seconda doppietta consecutiva nel bob su un podio delle Olimpiadi, la quinta doppietta sulle 10 gare disputate nel catino di Yanqing, tra slittino, bob (che regala anche una tripletta, nell'a 2 maschile) e skeleton.

Johannes Lochner (GER) ha provato fino alla fine la zampata sul fenomeno connazionale ma firma il secondo tempo della finale, 3:54.67, e si mette al collo l'argento.

Justin Kripps, del Team Canada, scongiura la tripletta tedesca che aveva dominato il podio dell'evento a 2, con il crono finale di 3:55.09 e conquista il bronzo.

Migliora di gran lunga, dalla terza manche, la performance di Patrick Baumgartner: il team azzurro scende in 59.34 e migliora ancora nella finale (unico equipaggio italiano) con un'ottima prestazione che riesce ad affinare anche il tempo di spinta e a concludere con un ottimo 59.28. La discesa degli azzurri interpreta al meglio i punti critici di oggi, soprattutto in uscita della curva 6, dove anche i tedeschi hanno perso qualcosa, ed in entrata curva 9. Tempo complessivo, 3:57.70 - il 15mo della finale - con Baumgartner che termina la sua Olimpiade in top 15.

Podio del bob a 4 maschile di Pechino 2022

Francesco Friedrich - Germania 3:54.30 Johannes Lochner - Germania +0.37 Justin Kripps - Canada +0.79

