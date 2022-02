Friedrich lanciato verso leggenda nella giornata di chiusura di Beijing 2022: run finale bob a 4 maschile

Nell’ultima giornata dei Giochi Invernali di Beijing 2022, in una data carica di significato come quella della chiusura di un ciclo Olimpico, non poteva non trovare posto in scena uno degli atleti più vincenti di sempre: Francesco Friedrich, il bobbista tedesco dei record.

Lo scorso 15 febbraio, Franz Friedrich ha archiviato la pratica della gara a 2 imponendo una supremazia nella supremazia. Un podio tedesco dal primo all’ultimo gradino, con il suo equipaggio una spanna sopra tutti: crono monstre di 3:56.89 e 0.49 secondi sul secondo connazionale - non uno a caso ma un certo Johannes Lochner (8 podi mondiali, 7 podi su 10 gare nell'attuale stagione di Coppa del mondo, tra gli altri) - e 1.69 sulla medaglia di bronzo (Christoph Hafer).

Nella seconda batteria a 4 del 19 febbraio, l'ultima prima delle due finali che si disputeranno in questa domenica, il Team Friedrich ha fatto il miglior tempo di appena 3 centesimi sul Team Lochner, mentre il terzo tempo lo ha fatto il team canadese di Justin Kripps, a +0.38.

La cosa incredibile è che sulla base della sua prima apparizione Olimpica, in quel di Sochi 2014, difficilmente avremmo potuto immaginare il percorso straordinario del bobbista teutonico, classe 1990.

Il suo esordio a cinque cerchi, corrispose infatti con la spedizione Olimpica più nefasta della storia della Germania, in cui per la prima volta, in mezzo secolo di competizioni, gli equipaggi tedeschi rimasero a secco di medaglie nel bob Olimpico.

Eppure, appena un anno dopo, nel 2015, il suo allenatore, riferendosi al giovane emergente, lo definì "un talento che vedi solo una volta ogni cento anni". Quanta visione in quelle parole!

Ma proviamo a rendere l’idea facendo parlare i numeri di Francesco Friedrich:

Giochi Olimpici: 2 medaglie d’oro (bob a 2 e a 4) a PyeongChang 2018

2 medaglie d’oro (bob a 2 e a 4) a PyeongChang 2018 Campionati del mondo: 13 titoli iridati tra a 2, a 4 e a squadre

13 titoli iridati tra a 2, a 4 e a squadre Coppa del Mondo: 7 ori (a 2 e a 4)

Quanto fatto a PyeongChang 2018, dove il pilota si è messo al collo le medaglie d’oro sia nel bob a 2 sia a 4, è un’impresa riuscita solo ad altri cinque bobbisti nella storia delle Olimpiadi. Se invece guardiamo ai 13 titoli Mondiali, si tratta di un primato assoluto, dato che 7 di essi sono anche consecutivi - nella specialità a 2.

Infine, se sbirciamo meglio tra gli 11 trofei di Coppa del mondo - 4 nel bob a 2, 3 nel bob a 4, e 4 nella combinata maschile - il totale è di 62 vittorie complessive, ancora un altro record, mentre nel torneo continentale, conta 6 ori Europei in bacheca.

Soprannominato "Il Professore", di lui si dice sia un carattere umile, generoso, meticoloso e grande conoscitore dei migliori piloti dei budelli della storia.

A proposito della serratissima lotta intestina tra i piloti tedeschi, celebre è rimasta la frase dei commentatori dell’IBSF (la Federazione Internazionale di Bob e Skeleton), in una gara del Campionato del mondo 2021:

"Lochner è il migliore su questo pianeta, ma Friedrich è di un altro pianeta".

La gara di Francesco Friedrich: 4 manche finale di bob a 4 del 20 febbraio - Pechino 2020

Bob maschile a 4 – manche 3

20 febbraio 9:30 (ora Pechino)

Bob maschile a 4 – manche 4 (assegnazione medaglie)

20 febbraio 11:20 (ora Pechino)

