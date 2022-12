"Volevo davvero provare cose nuove , come con Jason", ha spiegato Grassl. "E penso davvero di aver fatto un'ottima scelta, perché il mio movimento è migliorato . Lavorerò ancora di più su questo percorso che stiamo facendo, [perché] per Milano Cortina vorrei andare lì non solo come saltatore, ma anche come pattinatore completo - che è come io definisco Jason".

Dopo il successo del debutto Olimpico a Pechino 2022, in cui si è piazzato al settimo posto (con uno splendido quarto posto in un libero di altissimo livello), Grassl si è buttato a capofitto in una serie di prime volte: andare in tournée con due spettacoli diversi in Giappone, lavorare con il pattinatore e coreografo Jason Brown, a Chicago, e un periodo di allenamento negli Stati Uniti, presso il Boston Skating Club.

"Questa è una stagione in cui posso provare, in cui posso correre rischi ... perché tra due anni ci sarà una stagione Olimpica", ha dichiarato Grassl a Olympics.com in una recente intervista esclusiva.

Daniel Grassl non ha paura di cimentarsi in nuove esperienze.

"Mi motiva molto. Quando eravamo [in tournée] insieme cercavo di carpire il segreto per il quad Axel", ha detto. "Gli chiedevo: 'Puoi aiutarmi un po'? Come si fa?' Lui cercava di spiegarmi, ma è difficile. Penso che sia un ottimo pattinatore ed è bello averlo ora a livello senior a gareggiare, perché è una grande motivazione per me".

Uno dei pattinatori che scenderà sul ghiaccio come Grassl, a Torino, è il diciassettenne statunitense Ilia Malinin, che in questa stagione ha fatto la storia con i l primo quad Axel messo a terra di sempre, vincendo anche entrambe le sue partecipazioni al Grand Prix. Grassl e Malinin, che si conoscevano da quando erano juniores, sono diventati ancora più amici durante la preparazione stagionale, quando entrambi hanno partecipato per la prima volta al tour in Giappone.

"Sarà un momento molto emozionante per me... con i miei amici, la mia famiglia e molte persone ... Voglio davvero coinvolgere il pubblico eemozionarlo con una buona performance".

La finale vede la partecipazione dei migliori sei pattinatori e squadre di ognuna delle quattro discipline, e Grassl si è guadagnato l'accesso anche con la vittoria all' MK John Wilson Trophy, in Gran Bretagna a novembre, che lo ha reso anche il primo italiano a vincere una medaglia d'oro in un Grand Prix.

Ho già partecipato alle Olimpiadi [a Pechino], quindi ho un po' di esperienza. Sono molto emozionato e non vedo l'ora che arrivi questo momento perché so che ci saranno molte persone a fare il tifo... e [per me] è davvero come giocare in casa . Questo mi dà molta forza e motivazione per le prossime stagioni.

Olympics.com: Parlaci delle tue emozioni per Milano-Cortina 2026: sei cresciuto a Merano, non lontano da Cortina.

Con il suo ritorno a Egna, Grassl continua a lavorare con l'allenatrice Alisa Mikonsaari , ex pattinatrice finlandese. Grassl punta al podio europeo in questa stagione, in vista dei Campionati del mondo di Saitama, in Giappone, e naturalmente sogna Milano Cortina 2026.

"Avevo davvero bisogno di qualcuno che mi aiutasse mentalmente", ha detto Grassl. "Perché in questa gara sapevo cosa dovevo fare [sul ghiaccio], ma dovevo rilassarmi mentalmente. Io e il mio allenatore abbiamo deciso di portare con me la mia insegnante di yoga. Lei sa cosa dirmi... è diventata molto utile, perché di solito sono molto nervoso durante le gare".

Un'altra persona di ispirazione nell'orbita di Grassl è la sua istruttrice di yoga, Nicoletta Ingusci, al suo fianco a Sheffield in occasione del titolo del Grand Prix. Lo yoga è diventato sempre più importante per il pattinatore, che lo pratica regolarmente e si concentra in particolare sul controllo della respirazione.

L'esperienza a Boston e il ritorno di Grassl in Italia

Olympics.com: Parlaci della decisione di andare a Boston e allenarti lì. Sei stato lì per alcuni mesi, dalla preparazione stagionale fino a Skate America, il tuo primo Grand Prix.

Grassl: "Sono tornato in Italia per la mia famiglia. Ho fatto la prima metà della stagione in America, ma è stato molto difficile per me stare lì da solo, senza famiglia, senza amici. Così ho deciso di tornare in Europa.

"Dopo le Olimpiadi volevo fare nuove esperienze, provare cose nuove, viaggiare per il mondo e vedere nuove tecniche. È quello che voglio. Per questo ho cambiato allenatore e sono andato negli USA per allenarmi a Boston. Gli allenatori [Alexei Letov e Olga Ganicheva] mi hanno fatto lavorare molto sulla tecnica e anche sulle mie abilità sui pattini.

"Dopo Skate America, quando mi sono piazzato al quarto posto, ero un po' deluso perché volevo davvero salire sul podio. Così ho deciso di tornare in Italia per vedere la mia famiglia e i miei amici. Questo mi ha aiutato molto ad affrontare Sheffield, perché sapevo che era una delle gare più importanti della stagione, perché sapevo di poter essere il primo italiano a vincere e di poter andare in finale.

"Sono molto contento di come mi sono gestito e di esserci riuscito. La mia famiglia mi ha aiutato molto. Avere con me la mia insegnante di yoga [a Sheffield] mi ha aiutato molto a essere più rilassato. Ho pattinato al massimo in ogni momento e dopo la caduta sul flip [nel libero] ho lottato fino alla fine".