Chen è il nuovo campione Olimpico del pattinaggio di figura. Grassl, il migliore europeo a Pechino

Nathan Chen è il nuovo re del pattinaggio di figura Olimpico: è sua la medaglia d'oro a Pechino e lo fa incantando il Capital Indoor Stadium con un'esibizione straordinaria nel programma libero di oggi, 10 febbraio.

L'accompagnamento musicale e il costume sono una dichiarazione di intenti: pattina anche sulle note di Rocket man, di Elton John, e la sua maglia di stelle conferma che la galassia di Chen è ben lontana da quella terrestre.

Gli USA non vincevano un oro Olimpico dal 2010, a Vancouver, con Evan Lysacek, mentre il Giappone è stato il campione delle ultime due edizioni dei Giochi, con Yuzuru Hanyu. Stavolta, la stella giapponese rimane fuori dal podio dopo aver provato, tra gli altri, a completare senza successo un quadruplo axel. Il suo punteggio finale sarà di 283.21 punti.

Tuttavia, rimane un risultato di squadra eccellente per il Giappone che piazza ben tre compagni di nazionale dietro lo statunitense.

L'argento va infatti a Yuma Kagiyama figlio d'arte - papà pattinatore molto popolare in Giappone e suo allenatore. Si è trattato della sua prima Olimpiade, dopo aver vinto i Giochi Giovanili di Losanna 2020 e l'argento iridato nel 2021. Shoma Uno, invece, vicecampione di PyeongChang 2018, si porta a casa il bronzo.

Podio del singolo maschile di pattinaggio artistico a Pechino 2022

Nathan Chen (USA) 332.60 Kagiyama Yuma (JPN) 310.05 Uno Shoma (JPN) 293.00

Grassl nella top 10 dell'Olimpo del pattinaggio maschile nell'esordio a cinque cerchi

Daniel Grassl, alla sua prima partecipazione Olimpica, è il migliore pattinatore europeo di questi Giochi, con la sua settima posizione, a un passo dal miglior risultato italiano, ovvero il 6º posto di Oslo 1952, conquistato da Carlo Fassi.

Con 187.43 punti nel libero, l'azzurro firma il miglior programma mai realizzato da un pattinatore italiano, ma anche con il complessivo di 278.07, Grassl mette una nuova firma al record nazionale. Il suo punteggio tecnico di 103.35 è il terzo migliore del segmento, dopo quelli dei giganti Kagyiama e Chen.

Più sfortunato Matteo Rizzo, l'altro azzurro in gara. Scende in pista sulle note di 'Two Men in Love', ma si ritrova a sbattere contro il bordo pista e cade, poco dopo aver inziato. Nonostante questa disavventura, l'italiano riesce a recuperare e a terminare con una bella prestazione: punteggio di 158.90 nel libero, corto di 88.63, e un 247.53 totale che gli vale la sedicesima piazza.

Le parole di Daniel Grassl a fine gara

Non può nascondere la felicità Grassl, ai microfoni di olympics.com:

"E' andata molto bene, sono molto contento della mia performance, è stato il mio miglior programma libero dalla stagione, e sono molto felice di come ho combattuto per questo risultato. Quando ero terzo ero molto contento perché ero nel box con Jason Brown (USA) e Cha Junhwan (KOR) che sono i miei idoli. Nel mio futuro c'è il quadruplo axel, l'ho provato prima delle Olimpiadi, due mesi prima, ho tentato il triplo axel, e ho scoperto che non è impossibile da fare, anzi, è molto fattibile, e spero proprio di riuscire ad atterrarlo. Il mio salto preferito è il quadruplo loop, ed è quello che ho inserito nella mia combinazione del programma. Il mio obiettivo è arrivare a Milano-Cortina con molta esperienza e con la forma per giocarmi una medaglia. Lavorerò molto per questo perché so che posso andare là per conquistare una medaglia. Oggi ho anche dimostrato che posso migliorarmi sempre di più, anche nella parte artistica che è molto difficile da lavorare per me, ma mi allenerò per essere davvero al top."

E sulla sua prima esperienza Olimpica, chiosa:

"Porterò via un sacco di esperienza. Ho capito che posso gestire questi grandi eventi. Sono stato in grado di controllare i miei nervi. Sono molto felice della mia performance alle Olimpiadi, è un evento così grande".

