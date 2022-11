Daniel Grassl conquista l'oro del Grand Prix a Sheffield: è il primo italiano di sempre nella storia del pattinaggio di figura

Pennarello rosso delle grande occasioni, per una data da segnare sul calendario dello sport italiano: sabato 12 novembre, Daniel Grassl ha scritto la storia del pattinaggio di figura dell'Italia.

L'azzurro è diventato il primo pattinatore di singolo maschile italiano a vincere una medaglia d'oro in un Grand Prix nei 28 anni di storia della serie, balzando dal secondo posto dopo il programma corto e conquistando il Trofeo MK John Wilson a Sheffield, in Gran Bretagna.

Il ventenne Grassl ha vinto il programma libero con 177.50 per un totale di 264.35 punti, 10 punti in più di Deniss Vasiljevs, che ne ha totalizzato 254.56 punti. Per Vasiljevs si tratta del primo podio in un Grand Prix, oltre che di un momento storico anche per la Lettonia.

Il giapponese Sato Shun ha vinto il bronzo con 249.03, partendo dal quarto posto nel programma corto. Il leader del programma corto Roman Sadovsky ha scricchiolato nel libero, finendo al sesto posto assoluto.

Grassl ha eseguito un difficile quadruplo Lutz per aprire il suo libero, poi altri sette tripli, dopo essere caduto in un tentativo di quad flip.

Per l'Italia si tratta della prima vittoria di un singolo nel Grand Prix - maschile o femminile - da quando Carolina Kostner vinse due ori nella stagione 2011/12, in cui divenne Campionessa del mondo.

All'inizio della serata, i campioni del mondo a coppie in carica Alexa Knierim e Brandon Frazier hanno conquistato il loro posto per la finale del Grand Prix del mese prossimo, grazie a una convincente vittoria di 20 punti sui secondi classificati, la coppia azzurra composta da Sara Conti e Niccolò Macii.

Il duo statunitense ha vinto con un punteggio complessivo di 205.85 contro i 184.19 degli italiani. Con la vittoria ottenuta il mese scorso a Skate America, Knierim/Frazier hanno conquistato i due Grand Prix della stagione.

Il Gran Premio di Gran Bretagna sostituisce la tradizionale Coppa di Cina, spostata questa stagione a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Si tratta della quarta delle sei tappe della serie Grand Prix, con il Giappone che ospiterà l'NHK Trophy il prossimo fine settimana (18-19 novembre).

Daniel Grassl sale sul gradino più alto del podio del pattinaggio di figura - Grand Prix Sheffield 2022

I sacrifici ripagano sempre, e la combinazione tra il talento e la maturità di Grassl sono finalmente esplosi, grazie anche a un cambio di allenatore che ha chiaramente rafforzato la fiducia del fuoriclasse azzurro, che aveva vinto il bronzo al Gran Premio d'Italia un anno fa.

È il momento più importante della giovane carriera di Grassl, che si è classificato settimo sia a Pechino 2022 che ai Campionati del mondo della scorsa stagione, dopo un argento agli Europei. Il bronzo mondiale juniores del 2019 aveva aperto questa stagione con un quarto posto a Skate America.

"Ho pensato salto per salto, concentrandomi e cercando di credere in me stesso", ha detto Grassl dopo la gara. "Mi sono sentito meglio. Sapevo di poter lottare per il primo posto. Sono felice di averlo conquistato".

Grazie al quarto posto ottenuto a Skate America, Grassl ha la possibilità di accedere alla finale, alla quale accedono i primi sei classificati della stagione.

"Spero davvero di riuscire ad arrivare in finale", ha detto. "Sarei il primo italiano ad arrivarci".

Ciascuno dei primi tre classificati - Grassl, Vasiljevs e Sato - è salito di una posizione grazie alla difficoltà di Sadovsky nel libero, in cui si è piazzato ottavo.

I compagni di squadra giapponesi di Sato, Shimada Koshiro (247.17) e Tsuboi Tatsuya (226.13), hanno completato la top five davanti a Sadovksy.

Vasiljevs, che è allenato dall'argento di Torino 2006 Stéphane Lambiel, è stato il beniamino del pubblico, tentando un raro (per lui) quadruplo - un Salchow - che è atterrato su due piedi, ma è stato considerato solo per un quarto (q) in piena rotazione.

"Sono felice", ha dichiarato un Vasiljevs trafelato. "Il mio programma è stato un po' approssimativo e aggressivo... mancava un po' di equilibrio. Ma è un grande miglioramento e il feedback e il sostegno del pubblico mi hanno emozionato molto. È molto stimolante".

Vaslijevs, bronzo europeo 2022, si è classificato quarto in entrambi i Grand Prix della stagione Olimpica, ma è sceso al 10° posto a Skate Canada il mese scorso. Si è classificato 13° sia alle Olimpiadi che ai Mondiali.