Come vedere le qualificazioni per Paris 2024 di street skateboarding di Roma 2022

Questa settimana, dal 26 giugno al 3 luglio, i migliori street skaters del mondo si riuniranno a Roma per competere nel Pro Tour di street skateboarding, con in palio i primi punti di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Scopri come guardare l'evento in diretta su Olympics.com.