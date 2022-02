Colby Stevenson sull'argento nel big air: "Non mi sembra vero"

Ogni anno l'8 maggio è il giorno della "celebrazione della vita" per Colby Stevenson.

È stato fortunato a sopravvivere dopo un incidente d'auto in quel giorno nel 2016. Nonostante ciò, lascerà Beijing 2022 con una medaglia d'argento al collo.

Stevenson ha sfoderato una prestazione straordinaria nella gara inaugurale del big air freeski maschile, finendo appena dietro al 21enne norvegese Birk Ruud che ha vinto l'oro. Il 30enne svedese Henrik Harlaut ha conquistato il bronzo.

Olympics.com ha incontrato l'atleta di Park City, nello Utah, per parlare del suo risultato fenomenale.

La medaglia d'argento Colby Stevenson degli USA festeggia durnate la cerimonia dopo il trionfo nel big air Foto di 2022 Getty Images

"Avevo il cuore a pezzi nel 2018 quando mi sono infortunato alla spalla e non ho potuto partecipare alle Olimpiadi", ha detto. "Ho avuto modo di vedere tutti i miei amici prenderne parte. È stato un periodo interessante della mia vita, ma venire qui e far parte della squadra Olimpica è stato di per sé un onore.

"Il Big Air non è in genere la mia disciplina. Non sono mai salito sul podio nel Big Air, quindi le mie aspettative per il podio non erano molto alte, ma sapevo di aver preparato alcuni nuovi trick e sentivo di avere buone possibilità di fare bene; quindi, mi sono concentrato solo su quello.

"Ho imparato un nuovo trick: nose butter 16 con Japan grab. Credo di essere il primo a farlo con un Japan grab e quindi sono super entusiasta. Onestamente sembra uscito dalla scena di un film. Mi sento come se fossi su una nuvola in questo momento! Non so davvero in quale altro modo spiegarlo. È il mio primo podio nel big air, ed è proprio qui alle Olimpiadi. Che cosa incredibile."

"Se sono riuscito a sopravvivere a quello, posso sopravvivere a qualsiasi tipo di incidente"

I medici avevano dato a Colby Stevenson poche possibilità di tornare allo sci freestyle competitivo dopo l’incidente nell'Idaho che lo ha lasciato quasi senza vita nel 2016.

Stevenson si è fratturato il cranio, le costole, un'orbita, la mascella e il collo nell'incidente. Ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici importanti, di cui uno per inserire una placca di titanio nel cranio.

"In realtà adesso non ci penso. È qualcosa del passato, ma tornare dopo quello e poter sciare di nuovo ad alto livello mi fa sentire super fortunato".

"Se sono sopravvissuto a questo, posso sopravvivere a qualsiasi tipo di caduta là fuori; è così che la vivo. Darò il massimo e continuerò a spingere. Questo è quello che ho amo fare e niente mi impedirà di farlo".

"Uscire dalla mia comfort zone mi fa sentire bene"

"La cosa più importante che il mio sport mi ha insegnato sulla vita è che fa bene uscire dalla propria comfort zone. L'ho imparato, soprattutto quest'anno. Ho imparato nuovi trick per ogni evento. Negli ultimi due anni c’è stata una progressione più lenta per i miei trick, ma alla fine ho appreso dei bei salti e li ho messi in campo durante l’evento.

"È così importante uscire dalla tua zona di comfort nella vita. Manterrà le cose eccitanti e ti renderà felice. Esci e fai ciò che ami e inizia a imparare qualcosa di nuovo e prova quante più cose puoi".

Forse anche il 9 febbraio sarà un altro giorno da segnare sul calendario per Stevenson per "celebrare la vita".