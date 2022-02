Birk Ruud è il primo campione Olimpico di big air a Beijing 2022

Dall'oro dei Giochi Olimpici Giovanili del 2016 (nello slopestyle) all'alloro Olimpico nel big air.

Birk Ruud, a soli 21 anni, ha fatto un grandissimo salto nel futuro oltre che tre run impressionanti e un punteggio finale di 187.75, questa mattina (cinese) sulle nevi di Shougang.

Alle sue spalle, i 183 punti dello statunitense Colby Stevenson, freestyler dalla storia incredibile, sopravvissuto - nel 2016 - a un incidente automobilistico in cui ha rischiato di morire, e che oggi festeggia uno storico argento.

Completa il podio lo svedese Henrik Harlaut, con 181 punti.

Podio del big air freestyle maschile di Pechino 2022

Birk Ruud (NOR) 187.75 Colby Stevenson (USA) 183.00 Henrik Harlaut (SWE) 181.00

Leonardo Donaggio: a Pechino 2022 è nata una stella azzurra nel freestyle

C'è spazio per la gioia anche per il pubblico italiano e a regalarla è Leonardo Donaggio. Inaspettato e sontuoso l'esordio Olimpico del 18enne veneziano: già le qualifiche lasciavano presagire la classe del freestyler allenato da Valentino Mori, confermata quando si è lanciato, nella prima run della finale, con un trick dal livello tecnico molto alto che lo ha messo subito nella parte alta della classifica, con 91.00 punti. La seconda run ne vale 81.00 e l'atterraggio sbagliato dalla terza discesa è l'unica sbavatura della sua splendida giornata che gli permette di mantenere la top 5, con 172 punti e quinto posto, in mezzo ai beniamini della sua infanzia.

Le parole di Leonardo Donaggio in zona mista

Donaggio non può contenere l'emozione e parla così a fine gara:

Sembra surreale, la mia prima Olimpiade, quinto posto, non sto nella pelle, è stato uno spettacolo fantastico oggi. E' stato molto strano gareggiare con i miei idoli, atleti con cui sono cresciuto guardandoli performare, e ora sono qui con loro, è incredibile.

Programma delle prossime gare di freestyle alle Olimpiadi di Pechino 2022

Sedi: Genting Snow Park e Big Air Shougang

Date: giovedì 3 febbraio–sabato 19 febbraio

Tutti gli orari seguenti sono in China Standard Time (UTC+8). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche.

Giovedì 10 febbraio

19:00 - 19:45 Finale aerials a squadre miste 1

19:50 - 20:15 Finale aerials a squadre miste 2 - evento medaglia

Domenica 13 febbraio

10:00 - 10:59 Manche di qualificazione slopestyle femminile 1

11:01 - 12:00 Manche di qualificazione slopestyle femminile 2

19:00 - 19:40 Qualificazioni aerials femminile 1

19:45 - 20:15 Qualificazioni aerials femminile 2

Lunedì 14 febbraio

9:30 - 9:55 Finale di slopestyle femminile 1

9:57 - 10:22 Finale di slopestyle femminile 2

10:24 - 10:49 Finale slopestyle femminile 3 - evento medaglia

12:30 - 13:30 Manche di qualificazione slopestyle maschile 1

13:32 - 14:32 Manche di qualificazione slopestyle maschile 2

19:00 - 19:55 Finale aerials femminile 1

20:00 - 20:15 Finale di aerials femminile 2 - evento medaglia

Martedì 15 febbraio

9:30 - 9:55 Manche finale 1 di slopestyle maschile

9:57 - 10:22 Finale slopestyle maschile 2

10:24 - 10:50 Finale slopestyle maschile 3 - evento medaglia

19:00 - 19:40 Qualificazioni aerials maschili 1

19:45 - 20:15 Qualificazioni aerials maschili 2

Mercoledì 16 febbraio

19:00 - 19:55 Finale 1 aerials Maschile

20:00 - 20:15 Finale 2 aerials maschile - evento medaglia

Giovedì 17 febbraio

9:30 - 10:19 Manche di qualificazione halfpipe femminile 1

10:21 - 11:10 Manche di qualificazione halfpipe femminile 2

11:30 - 12:15 Semina di sci di fondo femminile

12:30 - 13:19 Manche di qualificazione halfpipe maschile 1

13:21 - 14:10 Manche di qualificazione halfpipe maschile 2

14:00 - 14:32 Finali 1/8 di skicross femminile

14:35 - 14:51 Quarti di finale di skicross femminile

14:54 - 15:02 Semifinali di skicross femminile

15:10 Small final skicross femminile a seguire: big final ski cross femminile - evento medaglia

Venerdì 18 febbraio

9:30 - 9:55 Finale halfpipe femminile 1

9:57 - 10:22 Finale halfpipe femminile 2

10:24 - 10:49 Finale halfpipe femminile 3 - evento medaglia

11:45 - 12:30 Seeding skicross maschile

14:45 - 15:17 Skicross maschile 1/8 finali

15:20 - 15:36 Quarti di finale di skicross maschile

15:39 - 15:47 Semifinali skicross maschile

15:55 Small final di skicross maschile; a seguire: big final - evento medaglia

Sabato 19 febbraio