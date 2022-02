Kjeld Nuis è campione Olimpico nei 1500 metri uomini del pattinaggio di velocità

In una sensazionale finale di pattinaggio di velocità maschile 1500 metri, il record Olimpico - stabilito nel 2002 - è stato infranto due volte in rapida successione e l'olandese Kjeld Nuis è stato incoronato Campione.

Il 32enne vanta ora 3 medaglie d'oro Olimpiche, dopo la doppietta 1000m/1500m a PyeongChang 2018.

Nuis ha fermato il cronometro sun tempo di 1:43.21, precedendo di 0,34 secondi il connazionale Thomas Krol.

Il terzo posto è andato a Kim Minseok, della Repubblica di Corea, il cui tempo di 1:44.24 è stato sufficiente per assicurargli una seconda medaglia di bronzo in altrettanti Giochi in questa distanza.

Nuis diventa il primo campione Olimpico back-to-back dei 1500m dai tempi di Eric Heiden a Lake Placid 1980 e Sarajevo 1984.

L'italiano Alessio Trentini è 25°.

Kjeld Nuis: "Sono incredulo"

Le parole del nuovo campione Olimpico: "Non ci posso credere. Ero fiducioso ma non come alle Olimpiadi di 4 anni fa".

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, UTC+8)

5 febbraio

16:30 - 17:51 -- 3000m donne

6 febbraio

16:30 - 18:15 -- 5000m uomini

7 febbraio

16:30 - 17:50 -- 1500m donne

8 febbraio

18:30 - 19:50 -- 1500m uomini

10 febbraio

20:00 - 21:16 -- 5000m donne

11 febbraio

16:00 - 17:55 -- 10000m uomini

12 febbraio

16:00 - 16:23 -- Team pursuit donne - Quarti di finale

16:53 - 17:34 -- 500m uomini

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

15:24 - 15:30 -- Team pursuit donne - Finale D

15:30 - 15:36 -- Team pursuit donne - Finale C

15:43 - 15:49 -- Team pursuit uomini - Finale D

15:49 - 15:55 -- Team pursuit uomini - Finale C

16:22 - 16:28 -- Team pursuit donne - Finale B

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:41 - 16:47 -- Team pursuit uomini - Finale B

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio