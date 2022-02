Alex Hall è oro nello slopestyle di Beijing 2022: doppietta USA sul podio freestyle, con Goepper argento

La finale dello slopestyle freestyle maschile si è disputata nella mattinata del 16 febbraio presso il Genting Snow Park di Beijing 2022.

Sono state tre run in cui le insidie per i freestyler si sono annidate nella parte alta, dove il giusto approccio ai rail ha fatto la differenza tra una discesa di alto livello e un inizio run depotenziato fino a compromettere i salti.

Alex Hall (USA) è salito in cattedra sin da subito e già nella prima discesa ha dato prova di creatività e fantasia, oltre che di grande livello tecnico: in ultima sezione fa un double cork 1080 arrestando la rotazione e chiudendo in 1260. 90.01 il punteggio: la giuria apprezza l'interpretazione e di fatto è nella parte finale della prima discesa che Hall conquista la sua prima medaglia d'oro Olimpica - dopo l'argento dei Giochi Giovanili di Lillehammer 2016.

L'argento è ancora statunitense: per Nicholas Goepper si tratta della terzo alloro nello slopestyle. Da quando la disciplina è diventata Olimpica, a Sochi 2014, Goepper è sempre salito sul podio, come un immancabile invitato della cerimonia di premiazione. La seconda run è quella che gli vale la medaglia, con 86.48 punti.

Jesper Tjader regala invece il bronzo alla Svezia, nonchè il suo primo alloro Olimpico, a 27 anni - anche lui alla terza partecipazione a cinque cerchi -, con un punteggio di 85.35.

Non bastano gli 83.50 punti della seconda run per mettere sul podio il Campione degli X Games Slopestyle di quest’anno: Andri Ragettli (SUI) non va oltre la medaglia di legno.

Podio dello slopestyle freestyle maschile di Pechino 2022

Alexander Hall (USA) 90.01 punti Nicholas Goepper (USA) 86.48 Jesper Tjader (SWE) 85.35

Le parole dei medagliati nello slopestyle freestyle di Pechino 2022

JESPER TJADER (SWE) - bronzo

Sulla conquista del bronzo ai suoi terzi Giochi Olimpici:

"Significa molto. Il mio obiettivo alle Olimpiadi è quello di ottenere la mia migliore prestazione di sempre, e oggi finalmente l'ho ottenuta. Non potrei essere più entusiasta".

Sulla sua run della medaglia di bronzo:

"Non ho mai fatto quello switch triple sul secondo salto in una run di slopestyle, quindi è stata la prima volta che l'ho fatto in una run. Poi, il doppio-16 Giappone alla fine, l'ho imparato solo questa settimana. Un sacco di pezzi sono venuti insieme oggi. Ha semplicemente funzionato".

Nicholas GOEPPER (USA) - argento

Sulla sua terza medaglia Olimpica in tre diversi Giochi Olimpici Invernali, dopo il bronzo a Sochi 2014 e l'argento ai Giochi di PyeongChang 2018:

"Mi sento benissimo. La vita è bella, sono super grato per tutto quello che è successo negli ultimi due anni. La vita è una montagna russa, ma ottenere un'altra medaglia da un'altra Olimpiade è solo una cosa fantastica".Sulle sue run:"Ero molto nervoso. Ho fatto un po' di casino sul primo rail nella prima manche."Sulla seconda manche, ho inchiodato la maggior parte della manche, c'erano un paio di bolle. Non era perfetto, quindi sono stato sorpreso che ha ottenuto un punteggio così alto, ma tutti stavano vivendo il nervosismo olimpico oggi ed era solo una questione di metterne giù uno, dall'alto verso il basso".

Sull'aver sognato di vincere tre medaglie Olimpiche:

"Questo è qualcosa che non ho mai sognato."Se mi avessi detto a 16 anni che questo è ciò che sarebbe accaduto ora, ti avrei detto che eri pazzo".Su come spiega la sua longevità:"Vorrei avere una risposta magica, ma prima di tutto, devi amarlo. E nei momenti in cui non lo ami, devi sapere che alla fine lo amerai. Perché è così che continui a metterci il lavoro, ma è solo un continuo macinare. Questo è un cliché."Noi maciniamo sui rail , ma devi macinare tutto il tempo ed è così che lo fai".

Sul fatto che continuerà la sua carriera:

"Chiedetemelo domattina".

Alexander HALL (USA) - oro

Sulla sua run vincente:

"È stata sicuramente la migliore gara di slopestyle che abbia mai fatto, soprattutto perché incarnava tutto ciò che amo dello sci e il mio approccio allo sci, e non mi sono allontanato da questo per cercare di ottenere punteggi più alti o altro."Ho solo mantenuto la fedeltà a me stesso, e penso che questa sia la parte più importante del nostro sport: farlo per amore e farlo come vuoi tu e non cambiarlo."Onestamente sono stato molto, molto sorpreso di aver fatto la prima manche. Avevo fatto alcune parti della corsa, ma sicuramente non tutta la cosa nel suo complesso."Soprattutto con questo corso, quanto è difficile quanto sono lunghe quelle rail? Ero abbastanza sorpreso e davvero entusiasta e poi sicuramente non ero sicuro che avrebbe tenuto, ma sono davvero contento che l'abbia fatto. Mi sarebbe piaciuto fare una run ancora migliore e risalire un po' quei rail, ma sono contento che abbia funzionato".

Sul suo ultimo trick:

"L'ultimo salto è stato sicuramente il mio trick più difficile. Si chiama right side double 1080 pretzel one, è un dub nine in realtà e l'ho imparato quest'autunno e l'ho fatto un po', ma è ancora un trick molto, molto difficile per me solo perché è difficile giudicare la rotazione, e davvero difficile quando non conosco esattamente la mia velocità ed è stato un po' difficile con il vento questa settimana."Sapevo sicuramente di voler provare il trick dopo essere arrivato in finale, ma non ero sicuro che sarei stato in grado di farlo e ho finito per farne uno in allenamento, e poi arrivando all'ultimo salto del primo turno mi ricordo che stavo impazzendo e stavo solo cercando di pensare, 'Stai calmo e fai tutto il possibile per riportarlo a 900 (il trick è un 1080 ma lui riavvolge l'ultima rotazione di 180 a mezz'aria per atterrare a 900) e sono contento che abbia funzionato".

Sulla vittoria dell'oro:

"Sono così entusiasta. Penso di non averlo ancora realizzato veramente, forse è per questo che sono così calmo, ma essere qui con Jesper (TJADER, SWE - bronzo) e Nick (GOEPPER, USA - argento) è davvero speciale. Amo quei ragazzi. Sono sciatori incredibili e onestamente tutti in finale, tutti in tutta la competizione - li amo tutti.

"Siamo tutti amici molto stretti, cosa che amo nello sci freestyle, ed è un onore competere con loro sul palcoscenico mondiale e competere con loro su un percorso incredibile e un po' pazzo."