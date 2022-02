Mathilde Gremaud vince l'oro nello slopestyle femminile di freestyle a Beijing 2022. Bertagna è decima

Dall'argento di PyeongChang 2018 passando per il bronzo della settimana scorsa nel big air: Mathilde Gremaud continua la sua galoppata di podi e regala la prima medaglia di giornata alla Svizzera.

La finalissima disputata presso il Genting Snow Park ha visto le rider sfidarsi fino all'ultima run, con la seconda discesa caratterizzata da molte cadute, risalite e uscite di scena, che hanno confezionato un podio finale giovanissimo.

Accanto all'oro di Gremaud (86.56 punti), la veterana delle tre, 22 anni appena compiuti - nel villaggio Olimpico di Beijing 2022, l'8 febbraio scorso - c'è infatti l'argento della Campionessa del mondo in carica, nonchè reduce dalla strepitosa vittoria nel big air Olimpico, Ailing (Eileen) Gu, il prodigio cinese di appena 18 anni, che termina la gara con il punteggio di 86.23.

Il bronzo lo conquista - con 82.06 punti - un'altra diciottenne: l'estone Kelly Sildaru, prima medaglia del suo paese in questi Giochi Invernali.

Silvia Bertagna è l'italiana in gara, un obiettivo raggiunto, quello della finale e di ritrovarsi tra le migliori 12 al mondo. A 35 anni, conclude la sua Olimpiade in top 10, in decima posizione, con 61.85 punti.

