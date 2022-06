Le prime quote Olimpiche in palio nella sprint e staffetta di triathlon: World Championships 2022 di Montréal

I migliori triatleti del pianeta saranno in azione dal 24 al 26 giugno a Montréal per disputare la prima edizione dei World Championships di triathlon sprint e staffetta.

La città canadese è la quinta tappa della World Triathlon Championship Series 2022, la terza che si svolgerà quest'anno dopo Yokohama, in Giappone, e Leeds, in Gran Bretagna.

Il campionato del mondo di staffetta mista assegnerà alla nazione con più punti due quote per genere per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, a condizione che la squadra vincitrice non abbia già ottenuto le quote.

Quelli guadagnati a Montréal saranno i primi posti di quota in qualsiasi sport in vista dei prossimi Giochi.

Se la Francia dovesse vincere l'evento, la squadra seconda classificata otterrebbe due pass Olimpici diretti, in quanto il paese ospitante ha già le quote assegnate di diritto.

Quale paese staccherà il biglietto per Parigi? Ecco tutto quello che c'è da sapere sui prossimi campionati di triathlon.

World Triathlon Sprint and Relay Championships 2022: il formato

Staffetta mista

La staffetta mista ha fatto il suo debutto Olimpico a Tokyo 2020, dove la squadra britannica ha vinto la medaglia d'oro, seguita da USA (argento) e Francia (bronzo).

La gara prevede quattro atleti, due uomini e due donne. Ognuno di loro deve nuotare per 300 m, pedalare per 6,8 km e correre per 2 km prima di passare il testimone al compagno di squadra. L'ordine è sempre donna-uomo-donna-uomo.

La prima edizione del Campionato del mondo di staffetta mista a squadre si è svolta nel 2009 a Des Moines, Iowa, USA, con la Svizzera che si è aggiudicata il titolo inaugurale. Dal 2013 fino all'anno scorso l'evento si è svolto ad Amburgo.

La città tedesca ospiterà nuovamente la competizione nel 2023.

La Francia, tre volte campione in carica, è la nazione che ha ottenuto il maggior numero di successi in questa manifestazione (quattro titoli), davanti alla Gran Bretagna (tre) e alla Svizzera (due).

Team GB celebrates their gold medal at the Olympic Mixed Relay Triathlon event in Tokyo. Foto di 2021 Getty Images

Sprint e super sprint

Gli atleti juniores gareggeranno sulla distanza sprint individuale (750 m di nuoto, 20 km di bicicletta, 5 km di corsa). Gli elite gareggeranno sulla distanza super sprint (300 m di nuoto, 7 km di bicicletta, 1,5 km di corsa) nel nuovo formato eliminatorio con turni di qualificazione, semifinali e ripescaggi per l'accesso alla finale.

Campionato del mondo a staffetta mista: le stelle da tenere d'occhio

Il 12 giugno si è svolta a Leeds la prima prova di staffetta mista che assegnava punti per la classifica di qualificazione Olimpica. La Germania si è aggiudicata la vittoria davanti ai beniamini di casa, la Gran Bretagna e la Francia, grazie a una potente prova di Lasse Nygaard-Priester, Anabel Knoll, Lasse Luhrs e Laura Lindermann.

Poiché nessuna tedesca ha ancora preso parte alla competizione, le medaglie Olimpiche di Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia saranno quelle in lotta per aggiudicarsi la vittoria in Canada.

Poiché le squadre non saranno confermate fino a 24 ore prima dell'evento, si prevede che l'argento individuale di Tokyo 2020 Alex Yee guiderà la forte squadra britannica, che comprende anche la campionessa Olimpica di staffetta mista Georgia Taylor-Brown, leader della classifica femminile WTC elite.

Il numero uno della serie elite maschile Leo Bergere dovrebbe guidare la squadra francese e sarà supportato dal tre volte campione del mondo di staffetta mista Vincent Luis e da Cassandre Beaugrand, entrambi medaglia di bronzo nell'evento Olimpico della scorsa estate.

Anche il Team USA, con gli argenti Olimpici della staffetta mista Kevin McDowell e Taylor Knibb, sarà tra i contendenti insieme all'Italia e al Belgio, rispettivamente quarto e quinto a Leeds.

Campionati del mondo 2022 di triathlon sprint e staffetta: programma

I Campionati del mondo di triathlon sprint e staffetta sono una competizione a eventi multipli che comprende la World Triathlon Championship Series per gli atleti d'élite, nonché i Campionati del mondo Junior, i Campionati del mondo Sprint Age-Group e i Campionati del mondo a staffetta mista per le categorie Elite, Junior/U23 ed Age-Group.

Un totale di 1.500 atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno sul Grand Quai del Porto di Montréal.

Gli orari sono locali (UTC-4). Il programma dettagliato è disponibile qui.

24 giugno

8:00 Campionato del mondo junior sprint femminile

10:00 Campionato del mondo junior maschile sprint

12:00 Qualificazioni donne/uomini (manche eliminatoria)

16:00 Ripetizioni donne/uomini (manche eliminatoria)

25 giugno

14:06 Finale donne Elite

16:46 Finale Uomini Elite

26 giugno

14:00 Campionato del mondo a squadre miste Junior/U23

16:45 Campionato del mondo a squadre miste Elite

Campionati del mondo 2022 di triathlon sprint e staffetta: come vedere l'evento

Le gare della World Triathlon Championship Series elite saranno trasmesse in straming e on-demand su triathlonlive.tv.

