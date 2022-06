Francia Campione del mondo di triathlon nella staffetta mista di Montreal, Gran Bretagna blinda la prima quota Olimpica

Il quartetto francese, guidato da Vincent Luis e Cassandre Beaugrand, si è imposto con un tempo di 01:27.14 ai Campionati del mondo di staffetta mista di Montreal.

Il gruppo dei fantastici quattro, che comprendeva anche Pierre le Corre ed Emma Lombardi, ha conquistato il quinto titolo mondiale della Francia in questo evento, precedendo di 23 secondi la Gran Bretagna, medaglia d'argento.

Sebbene la vittoria sia stata un'iniezione di fiducia per le ambizioni della squadra francese di migliorare il bronzo Olimpico ottenuto a Tokyo 2020, è stato il secondo posto sul podio ad assumere un'importanza speciale.

In qualità di nazione ospitante dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, la Francia si è già assicurata due posti per gli uomini e due per le donne per la rassegna mondiale, il che ha aperto la porta ai vincitori del secondo posto per guadagnare la quota.

La campionessa Olimpica di staffetta mista Georgia Taylor-Brown ha realizzato una spettacolare frazione di corsa per la Gran Bretagna, tagliando il traguardo al secondo posto nonostante una penalità di 10 secondi. L'argento per il quartetto composto da Taylor-Brown, Alex Yee, Sophie Coldwell e Samuel Dickinson ha garantito alla Gran Bretagna l'opportunità di difendere il titolo Olimpico.

Il quartetto azzurro, formato da Fiorenzo Angelini, Myral Greco, Euan De Nigro e Matilde Locatelli, ha terminato la gara con un tempo di 1:27.27 e il nono posto nella classifica finale.

I Campionati del mondo a staffetta mista hanno offerto alla nazione più in alto nel ranking due posti per sesso - due uomini e due donne - per Parigi 2024, a condizione che la squadra vincitrice non avesse già ottenuto le quote.

Triathlon a staffetta mista: il formato

Il popolare evento della staffetta mista ha fatto il suo debutto Olimpico a Tokyo 2020, dove la squadra GB ha vinto la medaglia d'oro, mentre gli Stati Uniti sono arrivati secondi e la Francia ha conquistato il bronzo.

Ogni atleta della staffetta mista nuota per 300 m, pedala per 6,8 km e corre per 2 km prima di toccare la mano del compagno di squadra per passare il testimone. L'ordine è sempre donna-uomo-donna-uomo.