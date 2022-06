Mondiali di nuoto Budapest 2022 | Risultati LIVE - La vasca è un tornado azzurro: oro Paltrinieri e della staffetta mista maschile; Pilato argento e Ceccon bronzo, mentre nell'artistico è capolav-oro Minisini-Ruggiero

Italia Campione del mondo nella staffetta maschile misti

Un tripudio tricolore attraversa la Duna Arena nell'ultima giornata del nuoto in vasca: chiusura migliore è difficile immaginarsela ma ci hanno pensato Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi a far esplodere la festa, dominando il podio della 4x100 misti maschile, timbrando anche il record europeo con il crono di 3:27.51.

Questi parziali degli azzurri:

Thomas Ceccon 51.93

Nicolò Martinenghi 57.47

Federico Burdisso 50.63

Alessandro Miressi 47.48

Al secondo posto gli statunitensi, con il tempo di 3:27.79, mentre completa il podio la squadra britannica in 3:31.31.

Paltrinieri è oro nei 1500: la zampata mondiale di un atleta immenso regala il quarto sigillo dorato all'Italia della vasca

Gregorio Paltrinieri sconvolge tutti i pronostici della vigilia e arriva a un soffio dall'impresa nell'impresa. Oro iridato dopo l'opaca prestazione degli 800, ma non solo: a meno di 40 metri dalla piastra stava viaggiando oltre il record di Sun Yang, anche se all'arrivo il crono di 14:32.80 è solo per due secondi sotto il record del mondo, mentre si intesta il primato europeo e quello tricolore.

Un'esibizione da nuotatore immenso, che relega lo statunitense Bobby Finke al secondo posto, con 14:36.70 mentre il bronzo va al tedesco Florian Wellbrock con 14:36.94

Le parole di Gregorio Paltrinieri subito dopo la gara

"Mi hanno fatto incazzare (ride) non è vero sono contento! Non mi è uscita l'altro giorno la gara, è per quello che ero molto deluso perchè pensavo di valere meno, di poter fare meno, e sono anni che penso di fare meno e finalmente venire qua e fare i 1500 bene dopo così tanto tempo è importante.

"Tante persone mi credevano finito. Non sono uno che si fa condizionare dagli altri ma in questi giorni ho avuto abbastanza dubbi, che gli altri potessero essere più forti di me... poi mi sono detto di no e mi sono sentito più forte, ma dovevo dimostrarlo in gara.

"Ero in corsia 1, mi sentivo tutti addosso, la gente che mi incitava, sapevo che stavo facendo bene, non pensavo però così tanto.

"E il tempo non era la priorità oggi: oggi sono entrato con la volontà di vincere, e c'è sempre una bella differenza. E secondo me negli 800 ho fatto proprio questo errore sottovalutando la situazione, ma dagli errori si impara sempre: ho 30 anni ma tutte le volte continuo a imparare qualcosa di nuovo.

"Ogni volta dico che è la medaglia più importante quella che vinco, ma davvero ogni volta è la megaglia più difficile, è molto più stancante farlo adesso che farlo 10 anni fa, ed io è da 10 anni che faccio questi tempi incredibili: ho la prova che sto lavorando bene, che non ho mai mollato, ma poi capitano le gare in cui non vinci, come l'altro giorno...

"Io credo di essere sempre quello che sta peggio di tutti, perchè la competizione è sempre più dura, ma io continuo, ogni giorno spingo l'asticella più in alto, perchè non la soffro questa situazione, non è un problema, ma rimane il fatto che è sempre più difficile, per questo dico che [quello che conta è che] sono ancora qua. Per quanto ci lavoro e per quanto ci credo è questa la cosa più importante...

"Il mio approccio e la mia voglia di vincere era la stessa negli 800, ma lì ho proprio sbagliato l'atteggiamento, era tutta foga, sovraeccitato e ho scciupato tante energie. Qui ho avuto la flessibilità mentale di poter aspettare i primi 200 metri, prendermi più il mio tempo, invece là sono partito forte coi primi 50 e mi sono distrutto: e non è il tempo che valgo, non valgo 7.41. In questi giorni ci ho pensato al fatto che sono stato troppo aggressivo: invece non devi cercare tu la prestazione ma deve essere tutto più armonico, si tratta di sensazioni che vengono mentre nuoto e oggi mi sono lasciato trasportato, più naturale e sciolto".

Benedetta Pilato bis d'argento nei 50 rana

È Ruta Meilutyte a mettersi di traverso tra l'oro e Pilato: la lituana confeziona un 29.70 di pura maestria che le vale la medaglia iridata, mentre la tarantina deve "accontentarsi" dell'argento, con il crono di 29.80. Completa il podio la sudafricana Lara Van Niekerk (29.90).

Thomas Ceccon bronzo mondiale nei 50 dorso, Benedetta Pilato argento nei 50 rana

Dopo lo stratosferico oro e il record mondiale nei 100 dorso, Thomas Ceccon torna sul podio con la distanza dei velocisti puri: nei 50 dorso, dominati dallo statunitense Hunter Armostrong (oro), balza al terzo posto grazie alla squalifica dello statunitense Justin Ress, mentre il polacco Ksawery Masiuk si prende l'argento.

Nuoto artistico: Italia d'argento nell'highlight

Si chiude in bellezza l'ultima giornata dell'artistico sull'Isola Margherita: la squadra italiana composta da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli è seconda solo all'Ucraina, e si mette al collo la medaglia d'argento con una prestazione da 92.2667 punti.

Punteggio ingiocabile quello della squadra ucraina, che diventa Campione del mondo con una esibizione monstre che supera i 95 punti: 95.0333.

Terzo gradino del podio per la squadra spagnola che si guadagna il bronzo con il punteggio di 91.9333.

Una spedizione trionfale quella del nuoto artistico azzurro che chiude il mondiale di Budapest 2022 con un bilancio di peso e 5 medaglie compelssive che gli valgono il quarto posto nel medagliere:

2 ori

1 argento

2 bronzi

Nuoto artistico: bis d'oro per Minisini-Ruggiero nel duo misto libero

Superarsi con un'altra prestazione d'oro era difficile, ma la coppia Minisini-Ruggiero ha dimostrato che in questo momento è il non plus ultra del nuoto artistico misto: la coppia, dopo l'oro nel duo misto tecnico di qualche giorno fa, si è ributtata in piscina e ne è uscita laureata Campione del mondo anche nel programma libero.

Il duetto si è esibito sulle note di Beggin, dei Manneskin, una scelta musicale guidata dalla volontà di trasmettere al mondo la freschezza e la dirompenza dell'Italia di oggi.

La performance, coreografata da Anastasia Ermakova, è stata valutata 90.9667 punti, sufficienti a metterli sul gradino più alto del podio, insieme alla coppia giapponese di Yotaro Sato e Tomoka Sato, argento (89.7333) e quella cinese composta da Haoyu Shi e Yiyao Zhang, che ha vinto il bronzo con il punteggio di 88.4000.

Mondiali di Budapest 2022: programma del nuoto e nuoto artistico di sabato 25 giugno

Nuoto artistico

13.30 Finale duo misto libero · Giorgio Minisini - Lucrezia Ruggiero

Giorgio Minisini - Lucrezia Ruggiero 15.00 Highlight Finale · Italia

16.30 Gala conclusivo

Nuoto

18.02 Finale 50 dorso uomini · Thomas Ceccon

18.09: Finale 50 rana donne · Benedetta Pilato

18.17: 1500 stile libero uomini · Gregorio Paltrinieri

18.47: Finale 50 stile libero donne

19.01: Finale 400 misti donne

19.20: Finale 4×100 misti uomini · Italia (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Lorenzo Zazzeri)

(Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Lorenzo Zazzeri) 19.38: Finale 4×100 misti donne · Italia (Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro)

