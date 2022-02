Ailing (Eileen) Gu diventa virale mentre pranza durante le qualificazioni - La superstar cinese racconta l'"essenziale del suo viaggio" a Beijing 2022

Non è così che la superstar di Beijing 2022 Ailing (Eileen) Gu aveva immaginato le qualificazioni dello sci freestyle - freeski slopestyle femminile.

Una prima manche deludente lunedì (14 febbraio) ha rischiato di farle saltare la finale. La sua seconda manche sarebbe stata decisiva. Giunta al traguardo, la campionessa del mondo 2021 sapeva di essere migliorata, ma sarebbe stato sufficiente?

I telespettatori di tutto il mondo non hanno visto la freeskier cinese con uno sguardo nervoso o un'aria sollevata... l'hanno invece vista mangiare.

"Non avevo avuto il tempo di pranzare. Ho portato il pranzo e, alla fine, ho iniziato a mangiare mentre aspettavo il punteggio", ha raccontato Gu a Olympics.com, spiegando che a causa del peggiorameto meteorologico aveva dovuto modificare i suoi orari di allenamento e i pasti nel Genting Snow Park.

"Ho gareggiato in tre eventi e quindi, poiché lo slopestyle è stato posticipato, effettivamente si è sovrapposto con l'allenamento [halfpipe]. Quindi l'allenamento con per l'halfpipe era già iniziato mentre stavo iniziando la mia seconda manche per la qualificazione [slopestyle].

"Sono molto aggressiva durante gli allenamenti. Alcuni atleti prendono gli allenamenti con maggiore tranquillità, ma per me personalmente..., l'allenamento è tipo 'Vai, vai, vai.' Quindi sapevo che non avrei avuto tempo [per mangiare] quindi ho in qualche modo saltato tutti i media. Penso di aver stabilito un record mondiale per aver superato la zona dei media, ero tipo, 'Scusa, scusa, scusa'".

I punteggi di Gu sono stati abbastanza buoni e ha raggiunto la finale di martedì. Ha ammesso di essere nervosa, ma non era solo nell'area del traguardo che la medaglia d'oro del big air stava mangiando il suo pranzo.

"Stavo mangiando sulla barra a T (sollevamento di superficie per l'halfpipe). Ho finito quando sono arrivata in cima ed ero pronta ad iniziare subito, così ho fatto un buon paio d'ore di prove sull'halfpipe".

Quando le foto del suo spuntino frettoloso sono diventate virali sui social media delle Olimpiadi, Gu ha risposto: "Le ragazze devono mangiare".

Ailing (Eileen) Gu risponde al post Instagram delle Olimpiadi in cui ha pranzato nell'area di arrivo delle qualifiche di freeski a Beijing 2022 Foto di Olympics / Instagram

Gu non è l'unica atleta di Zhangjiakou ad aver parlato della necessità di mangiare sulle piste. La snowboarder statunitense Chloe Kim ha rivelato di aver avuto una gran fame subito dopo aver vinto la medaglia d'oro nell'halfpipe.

"L'essenziale" per il viaggio di Gu (Eileen)

Il cibo è un tema comune quando si parla con Gu. Oltre a raccontare che il suo pranzo erano "dei noodles di riso con erba cipollina cinese", ci ha detto qual è l'unica cosa che rimane sempre nella sua borsa, anche durante i Giochi.

"Il mio olio al tartufo bianco è essenziale per i viaggi", ha detto Gu con un sorriso.

"Ce l'ho con me. Lo uso per colazione e cena. Non l'ho portato a pranzo perché sentivo che sarebbe stato un po' eccessivo".

Tuttavia, non è il suo bene più prezioso.

"La mia medaglia d'oro del big air è probabilmente il mio bene più prezioso in questo momento", ha detto la diciottenne, ma ha anche fatto una menzione speciale per un regalo che ha ricevuto durante questi Giochi Invernali.

"Ho anche questa spilla d'oro che ho messo sulle mie storie di Instagram. È come la spilla d'oro di Beijing 2022 e ha degli strass intorno. È molto rara. Me l'ha regalata un volontario e quindi la adoro".

"Non sei mai troppo giovane per cambiare"

Gu ha ricevuto molti complimenti per i suoi commenti ispiratori dopo aver vinto la medaglia d'oro nel big air ai suoi Giochi di casa.

Ha anche espresso alcune parole di incoraggiamento per tutti coloro che l'hanno sostenuta, "amici" in tutto il mondo, compreso il luogo in cui vive: gli Stati Uniti d'America.

"Trova la tua passione. Seguila. Prova a trovare la tua voce e cambia con essa. Non sei mai troppo giovane per cambiare, quindi se sei un giovane, vai là fuori e fai ciò che desideri. Rendi il mondo un posto migliore".