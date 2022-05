Tout savoir sur les World Triathlon Championship Series 2022, qui reprennent le 14 mai à Yokohama

La saison internationale de triathlon reprend ses droits à partir du 14 mai avec la troisième étape des World Triathlon Championship Series 2022. Yokohama accueillera la première épreuve de l’année civile et la troisième de la saison après celles qui ont eu lieu à Hambourg et à Abu Dhabi durant l’automne.

L'Américaine Summer Rappaport chez les femmes et l'Espagnol Antonio Serrat Seoane du côté des hommes sont actuellement en tête du classement. Mais tout reste à faire dans cette épreuve où Flora Duffy et Kristian Blummenfelt, les champions olympiques en titre, s'étaient imposés l'an passé.

Programme, favoris, palmarès : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la reprise des World Triathlon Championship Series.

Les favorites des World Triathlon Championship Series

Summer Rappaport est en tête du classement après les deux premières étapes. L’Américaine va devoir batailler pour conserver son rang. Troisième à Hambourg puis 17e à Abu Dhabi, elle est suivie au classement par l’Allemande Laura Lindemann, victorieuse à domicile, et la championne olympique Flora Duffy qui s’est imposée lors de la dernière étape en date.

Elle n’a eu besoin que d’une course pour remonter sur le podium provisoire des World Triathlon Championship Series. La triathlète de 34 ans sera particulièrement attendue à Yokohama pour son retour sur les terres japonaises où elle a marqué l’histoire de son pays en décrochant la première médaille d'or olympique des Bermudes.

Comme à Tokyo 2020, Georgia Taylor-Brown avait pris la deuxième place à Abu Dhabi. La Britannique a prouvé qu’il faudra encore compter sur elle cette saison. Taylor Knibb a déjà fait ses preuves en WTCS. L’Américaine avait pris la deuxième place du classement final l’an passé grâce à ses trois podiums. C’est elle qui avait commencé la saison avec une victoire à Yokohama l’an passé.

La délégation française aussi sera très attendue, et sera emmenée par Léonie Périault, cinquième à Tokyo 2020, Cassandre Beaugrand, sixième à Abu Dhabi, et Léa Coninx qui a obtenu un top 5 lors des finales des World Triathlon Championship Series l’an passé.

Les favoris des World Triathlon Championship Series

Après deux épreuves, la tête du classement des World Triathlon Championship Series est occupée par l’Espagnol Antonio Serrat Seoane. Il a terminé deux fois à la cinquième place et a été le plus régulier. Les deux premiers vainqueurs de la saison avaient été l'Allemand Tim Hellwig à Hambourg et le Belge Jelle Geens à Abu Dhabi.

À la lutte avec eux, on retrouve une véritable armée de triathlètes français. Ils sont cinq dans le top 15 du classement provisoire. Trois d'entre eux sont même déjà montés sur un podium cette saison : Paul Georgenthum (2e) et Léo Bergere (3e) à Hambourg et Vincent Luis (2e) à Abu Dhabi. Ce dernier va tenter de récupérer sa couronne cédée à Kristian Blummenfelt l’an passé. Pierre Le Corre et Tom Richard sont les deux autres Tricolores présents dans le top 15. Ils occupent respectivement la 9e et la 11e place du classement général. Ils pourraient être rapidement rejoints dans les hauteurs du classement par Dorian Coninx qui va faire sa rentrée au Japon.

Kristian Blummenfelt est le tenant du titre et champion olympique de Tokyo 2020. Gagner ces deux titres la même année était inédit pour un homme, mais le Norvégien a fait encore mieux en devenant champion du monde en IronMan ce week-end du 8 mai. La date de son retour aux World Triathlon Championship Series n'est pas encore connue.

Les deux autres médaillés olympiques de Tokyo 2020, Alex Yee en argent, et Hayden Wilde en bronze, seront présents à Yokohama.

Le Belge Marten Van Riel sera aussi un sérieux prétendant. Il a terminé à la deuxième place des WTCS l’an passé et va tenter de profiter de l’absence du Norvégien pour monter sur la plus haute marche du podium.

Le calendrier des World Triathlon Championship Series 2022