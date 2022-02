Tout savoir sur la mass start de biathlon femmes à Beijing 2022, le 18 février

Dernière chance de médaille individuelle au biathlon !

La mass start (ou départ groupé) femmes vient mettre un point final à leurs épreuves de biathlon aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, le vendredi 18 février. Prévue à l’origine le samedi 19 février, elle a été avancée à la veille en raison de la météo compliquée attendue ce week-end.

Cinq épreuves impliquant des biathlètes femmes ont déjà été disputées à Pékin : le relais mixte, le 15 km individuel, le sprint 7,5 km, la poursuite 10 km et le relais 4 x 6 km. Cette mass start 12,5 km vient donc conclure en beauté le programme du biathlon à Beijing 2022.

Quel est le principe de la mass start en biathlon ?

La mass start, ou départ groupé, est l’une des courses les plus spectaculaires du biathlon. Et pour cause, les biathlètes s'élancent toutes ensemble sur la piste !

Comme la poursuite, il s’agit d’une course à confrontation direct. Les biathlètes parcourent cinq tours de 2,5 km entrecoupés par quatre séquences de tir, selon le modèle suivant : couché - couché - debout - debout. Chaque erreur au tir entraîne un tour de pénalité sur un anneau de 150 mètres.

Le classement final s'effectue en fonction de l'ordre de passage sur la ligne d'arrivée au terme des 12,5 km. Dernière précision : une biathlète qui prend un tour de retard est éliminée.

Combien de skieurs participent à la mass start ?

Aux Jeux Olympiques, les médaillés des courses individuelles, de sprint et de poursuite ainsi que les 15 meilleurs biathlètes du classement général de Coupe du monde, prennent part à la mass start. Les places restantes sont attribuées en fonction des performances réalisées lors des précédentes épreuves. Autant dire que les meilleures biathlètes sont au rendez-vous.

À PyeongChang 2018, la Slovaque Anastasiya Kuzmina avait décroché l’or, devant la Biélorusse Darya Domracheva et la Norvégienne Tiril Eckhoff. Seule cette dernière est encore présente cette année. Portant le dossard n° 6, elle compte déjà deux médailles à Beijing 2022 : l’or en relais mixte et le bronze dans la poursuite.

Sa compatriote norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a remporté quatre médailles en cinq épreuves à Pékin jusqu’à présent, dont trois en or (au sprint, relais mixte, poursuite) et une en bronze (15 km individuel) avant de terminer quatrième avec le relais femmes, mercredi 16 février. Elle est aussi la leader du classement général de la Coupe du monde de biathlon, mais ne mène pas la danse en mass start.

En effet, deux épreuves de mass start ont été disputées cette saison en Coupe du monde. La Suédoise Elvira Oeberg a fini devant au Grand-Bornand le 19 décembre, et l’Italienne Dorothea Wierer a été la plus rapide à Antholz-Anterselva le 23 janvier. C’est Wierer qui pointe en tête du classement de la mass start.

La Française Julia Simon s’est placée deuxième dans l’étape de Coupe du monde en France, et sa compatriote Anaïs Chevalier-Bouchet troisième en Italie. Simon a remporté une médaille à Beijing 2022, l’argent dans le relais mixte, avec Chevalier-Bouchet qui compte aussi l’argent sur le 15 km individuel. Les deux autres Françaises, Anaïs Bescond et Justine Braisaz-Bouchet, partent en quête de leur première médaille individuelle aux JO 2022.

La Biélorusse Dzinara Alimbekava et la biathlète du ROC Kristina Reztsova ont elles aussi fait des podiums de Coupe du monde en mass start cette saison. Elles seront là, avec respectivement les dossards n° 7 et n° 15.

L’Autrichienne Lisa Theresa Hauser est la championne du monde 2021 de mass start. En février de l’an dernier, elle avait devancé la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold et Tiril Eckhoff. Elles seront toutes trois présentes sur la mass start du 18 février.

Enfin, l’Allemande Denise Herrmann, en or sur le 15 km individuel et en bronze avec le relais femmes, s’élancera aussi, avec le dossard n° 1.

Découvrez la liste de toutes les athlètes au départ de la mass start, le 18 février.

Comment regarder la mass start femmes à Beijing 2022

Date : Vendredi 18 février

Heure : 15h

Site : Centre national de biathlon de Zhangjiakou

