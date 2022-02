Tess Ledeux « déçue » mais « fière » après sa 7e place en slopestyle à Beijing 2022

« De bons souvenirs », malgré la déception en slopestyle.

Médaillée d'argent la semaine dernière en big air, la skieuse freestyle Tess Ledeux s'est classée septième mardi de l'épreuve de slopestyle remportée par la Suissesse Mathilde Gremaud, et manque la passe de deux aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

La Française de 20 ans a terminé le dernier run de sa dense quinzaine olympique les deux mains sur son casque, consciente d'avoir laissé échapper le podium après deux erreurs dans les deux dernières manches.

« Le niveau de ski était incroyable »

Comme mardi dernier à l'issue du big air dans le décor surréaliste d'un ancien site industriel de Pékin, la tristesse l'a d'abord envahie dans l'aire d'arrivée ensoleillée du snowpark de Zhangjiakou.

Consolée par le clan tricolore, elle a vite séché ses larmes avant d'entamer la traditionnelle tournée des médias et de dresser face aux micros un bilan globalement positif de ses deuxièmes Jeux malgré cette fausse note finale.

« J'avais de grosses ambitions aujourd'hui, mais ce n'est pas passé. Ça fait partie de la compétition, a-t-elle relativisé. « Je reste fière de moi et de ce que j'ai fait sur ces Jeux Olympiques. Je vais repartir avec plein de bons souvenirs même si ça se termine un peu moins bien que ça a commencé. »

Après avoir posé un joli premier run (72,91 points), Tess Ledeux n'a pas réussi à élever le curseur lors des deux suivants, butant à chaque fois sur un saut qui lui pose des problèmes depuis le début des qualifications.

« C'est un manque de technique, je n'ai pas su m'adapter à ce saut qui était un peu particulier », a expliqué la jeune Savoyarde, gênée par de « grosses douleurs au dos et un peu malade ces deux derniers jours. »

« Je suis fière d'avoir réussi à prendre le départ alors que j'étais au bout du rouleau. Mon expérience ici était superbe. Je suis fière de faire partie de ce mouvement car le niveau de ski était incroyable. »

La Français est désormais impatiente de retrouver ses proches. « Je n'ai pas vu ma famille depuis deux mois, ça commence à peser fort sur le moral. »

Gu passe tout près, Gremaud revient de loin !

Ailing (Eileen) Gu (République populaire de Chine), qui avait remporté l'or sur le fil en big air grâce à son dernier run, a bien failli récidiver en slopestyle.

La vedette locale de 18 ans a réalisé sous pression un troisième et dernier passage de haute volée (86,23 points). Mais il a manqué des poussières (0,33 point) à la native de Californie pour déloger Mathilde Gremaud de la première place (86,56 points). Elle décroche tout de même une médaille, du même métal que celle qu’elle avait obtenue dans la même épreuve aux JOJ 2020.

Quant à Mathilde Gremaud, vice-championne olympique de slopestyle en 2018 et déjà médaillée de bronze en big air la semaine dernière, est revenue de très loin après avoir terminé la veille à la 12e et dernière place qualificative pour la finale.

« La journée d’hier a été vraiment folle, c’est clair, a confié la Suissesse de 22 ans. J’ai failli ne pas me qualifier pour la finale. Mais aujourd’hui était un nouveau jour. Je me suis réveillée avec une bonne énergie, de la positivité, j’avais hâte de skier. Maintenant, j’ai tous les genres de médailles possibles donc c’est super et je suis hyper contente. C’est dingue. J’en rêvais quand j’étais petite. »

L'Estonienne Kelly Sildaru a complété le podium grâce à un premier run réussi (82,06 points). Un beau cadeau à l'avant-veille de ses 20 ans pour la porte-drapeau du pays balte.

« Ailing (Eileen) Gu est juste très forte. Elle pousse le niveau de ski freestyle femmes encore plus loin. C’est une super fille. Kelly est une super skieuse slopestyle et de halfpipe, je suis heureuse pour elle » a conclu Tess Ledeux.

