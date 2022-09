Teddy Riner renonce aux Championnats du monde de judo à cause d'une blessure à une cheville

Teddy Riner est forfait pour les Championnats du monde de judo 2022.

Malgré sa sélection, le Français ne sera pas à Tachkent au mois d'octobre (6 au 13 octobre) pour viser un onzième titre planétaire. Le +100 kg n'est pas suffisamment remis d'une blessure à une cheville subie lors d'un stage à Rabat au mois d'août. Lors d'une opposition, un partenaire d’entraînement avait chuté sur sa cheville.

« Sur une projection de Teddy, le partenaire lui est retombé sur la cheville provoquant une douleur immédiate », avait déclaré la cellule médicale du triple champion olympique, composée de Laurent Winkler, médecin fédéral, et Christophe Baudot, médecin du PSG, son club. Sur le moment, sa participation au rendez-vous planétaire n'avait pas été remise en cause.

Mais les examens passés ce lundi 19 septembre ont finalement affirmé le contraire. Le judoka de 33 ans a officialisé son forfait sur les réseaux sociaux, précisant qu'il allait encore devoir attendre plusieurs semaines avant de reprendre le judo.

Ce contre-temps n'a pas eu d'impact sur sa motivation. Le décuple champion du monde a déjà pris rendez-vous pour l'édition 2023 et continue de préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024.

« À deux ans des Jeux Olympiques je ne peux prendre aucun risque. Rendez-vous est pris pour les prochains Championnats du monde en mai prochain au Qatar », a écrit Teddy Riner sur Twitter.

Les Championnats du monde devaient être sa deuxième compétition internationale de l'année

Teddy Riner avait fait des Championnats du monde un de ses objectifs de l'année 2022. Il devait y faire sa deuxième apparition internationale de l'année.

Presque un an après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le sociétaire du PSG Judo avait fait son retour à la compétition à Budapest au début du mois de juillet. Il avait remporté le Grand Slam organisé dans la capitale hongroise.

Ce tournoi lui permettait de lancer sa montée en puissance vers les Jeux de Paris 2024, son principal objectif.

« Paris 2024, c’est la lumière au bout du couloir qui me fait avancer. Pour arriver aux Jeux Olympiques, c’est important d’avoir le plaisir. Ce qui me fait me lever le matin, c’est l’envie de me surpasser et de progresser chaque jour pour être bon le Jour-J », disait-il à Olympics.com dans une interview exclusive au début de l'été.

Teddy Riner va tenter d'écrire encore un peu plus l'histoire de sa discipline en participant à ses cinquièmes JO. Il a déjà cinq médailles olympiques à son palmarès. Avant le bronze en +100 kg et l'or par équipes mixtes à Tokyo 2020, il avait remporté le bronze à Beijing 2008, et l’or à Londres 2012 puis Rio 2016.

Pour les Championnats du monde de judo 2022, Teddy Riner est remplacé dans la sélection française par Joseph Terhec. Le judoka de 25 ans, 20e du classement mondial des +100 kg, va participer au rendez-vous planétaire pour la première fois de sa carrière en seniors.